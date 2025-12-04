Continua la febre per Rosalía. El nou àlbum de la catalana més internacional ha fet la volta al món en la seva primera setmana des de la publicació oficial -després de diverses filtracions i moltíssima expectació per part dels fans-. Lux està disponible a totes les plataformes de streaming i milers de persones han pogut sentir les cançons que componen l’àlbum més espiritual de l’artista. Temes en què la seva fe en Déu, l’amor, el misticisme i les ruptures hi són ben presents. Ara, els fans poden començar a estalviar per fer-se amb les entrades de la seva nova gira, que acaba d’anunciar aquest 4 de desembre.
Rosalía anuncia la seva gira mundial: quan i on actuarà?
Com tot el que fa Rosalía, sempre es genera moltíssima expectació. Els dies previs a la publicació del disc van mantenir els fans i els mitjans ben enganxats a qualsevol moviment de la motomami. Ara que l’àlbum ja és a tot arreu, els fans poden preparar-se per a la seva gira de concerts, que la portarà arreu del món.
Era una de les grans incògnites i per fi ha sortit a la llum. Sense grans anuncis previs ni informació que pogués donar cap pista, Rosalía ha compartit una publicació a Instagram amb les dates de la seva gira mundial. També passarà per casa seva amb quatre concerts al Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 i 18 d’abril de 2026. A Espanya la seva segona parada serà a Madrid, també amb quatre concerts al Movistar Arena els pròxims 30 de març i 1, 3 i 4 d’abril de 2026.
Segons la web de Ticketmaster, les entrades dels concerts a Espanya que es faran el 30 de març, 1 d’abril, 13 d’abril i 15 d’abril sortiran a la venda el pròxim 11 de desembre a les 10:00 h i els concerts dels dies 3 d’abril, 4 d’abril i 17 i 18 d’abril seran el mateix dia a les 11:00 h.
L’expectació mediàtica per Rosalía
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha passat per diversos mitjans aquestes últimes setmanes, com Los40, on va detallar algunes pistes prèvies al llançament del disc, i va protagonitzar l’entrevista més buscada de la televisió espanyola a La Revuelta. Aquesta cap de setmana ha travessat l’oceà i ha passat pel plató d’un dels late shows més coneguts dels Estats Units, The Tonight Starring Jimmy Fallon.
Un programa nocturn on Rosalía li ha ensenyat a fer palmes, ha cantat alguna de les seves cançons i on ha interpretat el directe La Perla, tota una referència a una relació del passat en què ha anat vestida de núvia. Molts han interpretat aquesta posada en escena com una referència a la boda anul·lada amb Rauw Alejandro. També va colar-se a l’emissió del Polònia de la setmana anterior, en un sketch disertíssim en què es convertia en el malson interminable d’un jove. Sigui com sigui, caldrà esperar per saber quina idea té pensada l’artista de cara a la nova gira, després del que va suposar Motomami. Les referències religioses i espirituals són molts presents dins l’àlbum, per tant, quins conceptes voldrà traslladar damunt l’escenari? En tot cas, els fans ja poden anar preparant-se per a la batalla per aconseguir entrades de l’artista del moment.