Rosalía s’ha convertit en un dels temes de conversa habitual. Des que va anunciar la publicació del seu quart àlbum d’estudi, Lux, cada cop que surt a la llum alguna informació sobre l’artista catalana, les xarxes s’omplen de comentaris. L’últim tema de debat ha estat el videoclip de la cançó La Perla, que ha generat crítiques i teories molt boges dels fans. L’últim a pronunciar-se sobre el disc que ha fet la volta al món ha estat Víctor Manuel. Un dels artistes i compositors espanyols més coneguts i el marit d’Ana Belén ha compartit algunes opinions sobre la música actual, els artistes del moment i què en pensa dels discos de l’artista de Sant Esteve Sesrovires.
Moltes dècades de música i l’arribada de nous estils i artistes
Víctor Manuel ha publicat enguany el seu nou disc, Solo a solas conmigo, i ha tingut temps de valorar el sector i la indústria musical actual en una entrevista a El País. L’artista sorprèn confessant que “escolta molta música”, sobretot de nous artistes que han entrat amb moltíssima força a través de les generacions més noves. “Ara escolto molt Olivia Rodrigo, vaig anar a veure Guitarricadelafuente, que em sembla molt bo, tot i que l’últim disc sigui una mica fallit”, explica en aquesta entrevista. Olivia Rodrigo és una jove artista i actriu nord-americana que, després de sortir en algunes sèries adolescents, s’ha convertit en una de les noves icones del pop-rock.
Ara bé, que en pensa dels gegants que estan canviant els rànquings d’artistes més sentits a les plataformes? Sobre Bad Bunny, apunta que sent que ha d’escoltar-lo, però “no cal més” perquè ja ha descobert el que és. Preguntat per Rosalía, admet que és una “grandíssima artista” i que li agraden tots els seus discos menys Motomami per “aquelles xorrades sincopades que no eren ni cançons”, crítica. La qüestió és que Motomami va ser un dels àlbums més experimentals i alhora mainstream que ha creat, molt influenciat per sons tecno i efectes vocals que superaven una veu natural sense artefactes, com si es pot apreciar en el seu nou disc.
I què en pensa de Lux? “Crec que Lux té cançons boníssimes, encara que això del nou misticisme em sembla una milonga“, revela. “Odio totes les religions per igual”. Les seves afirmacions deixen molt clara una idea, la seva aversió cap a qualsevol forma o manifestació religiosa. Lux està ple de referències espirituals, començant per la portada en què se la pot veure amb una mena de còfia de monja, continuant per temes en què la fe és la màxima expressió de l’obra, com Mio Cristo Piange Diamanti.
No és l’únic artista que ha parlat de Rosalía. El cantant i històric presentador d’Òpera en texans, Ramon Gener, va ser especialment crític amb la catalana en una entrevista a L’eclipsi de Catalunya Ràdio. “L’hauria d’escoltar, sento una veu molt produïda, d’estudi, l’hauríem de posar dalt d’un escenari, evidentment sense micròfon que és com es canta, i l’hauríem d’escoltar, el micròfon converteix qualsevol en cantant”, va declarar.
El secret del matrimoni amb Ana Belén
Més enllà de parlar de música, Víctor Manuel també ha rebut preguntes sobre el seu matrimoni amb Ana Belén. Tota una vida junts, però quin és el secret per mantenir la relació? Quan es van conèixer, Ana tenia 20 anys i era “hippie i impuntual, una força de la natura” i ell ja acumulava “els primers èxits”. “La nostra relació funciona perquè sempre ha estat provisional, si en una relació vas amb maximalismes per davant, ‘jo soc així’, això està condemnat al fracàs”, confessa. Sigui com sigui, sembla que Rosalía continua com a un dels temes de l’actualitat del qual opinen cantants i personatges públics.