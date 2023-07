Víctor Manuel diu al Col·lapse de TV3 que la llei trans el “desborda”

El cantant Víctor Manuel ha estat l’últim convidat del Col·lapse de TV3 i algunes de les coses que ha dit han causat molt rebombori. Entre elles, les seves afirmacions polèmiques sobre la llei trans, que assegura no entendre. “La llei trans em desborda“, ha dit el cantant. “És que jo això no ho entenc, jo no crec que una nena o nen de 12 anys pugui escollir el sexe. Perquè penso en la meva neta i sé més o menys les seves capacitats i què pot decidir ella i què no”, ha explicat. Víctor Manuel creu que moltes persones poden entendre’l en aquest sentit: “Sento que la gent o part de la gent se sent desbordada també en aquest sentit”. El cantant ha acabat dient que “els tiren massa d’una corda que pot trencar-se”.

Dures crítiques a les xarxes socials

Aquestes afirmacions han fet explotar les xarxes socials. Una usuària d’Instagram li ha dit que no ho entén perquè no és una persona trans. “Crec que quan a un no li va res en determinades accions que tenen per objectiu assegurar drets a tothom, el mínim que hem de fer és escoltar, intentar-ho assimilar i si no ho aconseguim, almenys no opinar-ne públicament en contra. No ho entenguis, però tampoc ho critiquis”, li ha dit una de les persones que han comentat el clip amb aquestes afirmacions a Instagram.

Una altra li ha dit que quan un ha de votar lleis que afecten la vida d’altres persones “ha d’assabentar-se, informar-se, primer llegir la llei, que diu que ja no és necessari un diagnòstic de disfòria de gènere i dos anys d’hormonació per canviar el sexe legalment”. “El sexe, els nens no ‘ho escullen’, neixen amb això. Pots informar-te a associacions de familiars de nens i joves trans, conèixer les seves vivències, com se senten, quines dificultats han d’enfrontar”, ha afegit abans de demanar-li empatia i que voti “amb coneixement de causa”.

Per últim, una altra seguidora de l’Instagram de Col·lapse ha apuntat que “una nena o nen amb dotze, amb deu i sempre, sap com se sent i no escull, és com és i sent el gènere sense dubtes”.