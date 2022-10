Ricard Ustrell revoluciona ‘Col·lapse’: un petó i un concurs d’imitacions

Ricard Ustrell continua decidit a mantenir la política fora de TV3 durant les nits de dissabte. Davant de la ruptura del govern, però, ha permès que Maiol Roger i Bob Pop reflexionessin sobre les causes i conseqüències que pot generar. Tampoc no n’han xerrat massa al respecte, però sí que han comparat la situació actual amb el que passa a Hamlet i han criticat que ens forcin a posicionar-nos. Més enllà d’això, l’entreteniment ha tornat a ser la base d’un Col·lapse una mica diferent als anteriors.

La gran protagonista de la nit ha estat Lolita Flores, que s’ha mostrat encantadora i molt còmplice amb un presentador a qui ha fet un petó als llavis… després de la petició del de Sabadell. La sorpresa era majúscula quan Ustrell reconeixia que sempre havia somiat amb un petó de la cantant, doncs somni complert: “Un petó a la boca? Però sense llengua, eh, no sigui que se’t quedi enganxada i t’acabi agradant”, deia.

Entre les confessions que ha fet Lolita, la premsa del cor es quedarà amb una frase en concret: “És mentida que la meva mare digués ¿Quién no se ha dado un pipazo con su amiga?, no sé de qui va sortir aquesta frase tan grollera i horrible. Algú se la va inventar, però ella no la va dir”.

Lolita, orgullosa de la seva sang catalana

Lolita s’ha mostrat orgullosa de la seva connexió amb Catalunya, la que comença pel pare, El Pescaílla: “Ell va ser el creador de la rumba catalana i Peret qui la va donar a conèixer. Per una altra banda, Serrat va provocar que Joan Ollés em truqués per fer La plaça del Diamant i allò va ser un abans i un després en la meva carrera com a actriu”.

🔴 Lolita Flores: “El meu pare va ser el creador de la rumba catalana i Peret el que la va donar a conèixer".#Col·lapseTV3



▶ https://t.co/aknQRAy2ws pic.twitter.com/voE4nB4Meq — TV3.cat (@tv3cat) October 8, 2022

🔴 Lolita Flores: “Serrat va provocar que Joan Ollé em truqués per fer ‘La plaça del Diamant’. I això va ser un abans i un després en la meva carrera com a actriu”#Col·lapseTV3



▶ https://t.co/aknQRAgZus pic.twitter.com/9o59fq5tVE — TV3.cat (@tv3cat) October 8, 2022

Col·lapse sorprèn amb un concurs d’imitacions en directe

L’entrevista a Lolita Flores no va ser l’únic gran moment de la nit. Segurament la part que més va sorprendre -i agradar- els teleespectadors de TV3 va arribar amb el concurs d’imitacions que van fer en directe, una secció nova en el programa en què tres homes intentaven imitar Tomeu Penya i Queco Novell havia de decidir qui ho havia de fer millor. Finalment, l’Oriol Carreras va aconseguir convèncer-lo gràcies a una entonació molt similar que el va fer guanyador d’una guitarra signada per Penya.

Aquest va ser un Col·lapse diferent que continua apropant personatges que habitualment no veiem a TV3 i provant diferents formats per intentar captar l’atenció d’una audiència que continua criticant-los bastant a través de les xarxes socials.