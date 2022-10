Albert Om emociona TV3 amb la història de l’avi a la Guerra Civil

Albert Om ha protagonitzat el Quanta guerra d’aquesta setmana a TV3, una emissió que ha encantat als teleespectadors. L’audiència ha estat boníssima, tenint en compte que han superat el 21,1% de quota de pantalla. Bones crítiques una altra vegada per al programa presentat per l’Eloi Vila, el que investiga sobre les experiències dels avis d’alguns famosos durant la Guerra Civil. Com dèiem, aquest ha estat el torn del presentador Albert Om, que no sabia pràcticament res del pare de la mare: “Tot el que tenim sobre l’avi són sis cartes que va enviar i tres o quatre fotos”.

L’escenari d’aquesta vegada ens situa a La Noguera fa més de 80 anys i, més concretament, durant la batalla de Balaguer. L’exèrcit de la República va haver de mobilitzar tots els soldats disponibles i, entre ells, hi havia l’avi de l’Albert Om. L’avi Josep era picapedrer i vivia a Vic amb la dona, les dues filles i una tercera a punt de néixer. El van fer anar cap a la guerra quan ja tenia 31 anys, el 1938 al Segre.

Van passar quinze dies i la dona no sabia res d’ell, el que va fer que comencés a estar preocupada. L’àvia de l’Om va enviar una carta demanant informació sobre ell i va rebre males notícies, l’avi Josep havia mort el primer dia de guerra. Ara que ho han sabut, s’han quedat més tranquils perquè reconeixen que els feia por pensar que havia patit molt. Només et diré que la meva besàvia mai no va acceptar la mort del seu fill. Després de 30 anys tocaven el timbre i ella deia que seria el Pepet”.

L’avi d’Albert Om, Josep Ferrer, va morir el primer dia que va anar a lluitar al front. Aquest capítol de #QuantaGuerraTV3 és la història colpidora d’un de tants dels desapareguts durant la Guerra Civil i de com marca per sempre les famílies no poder enterrar els seus morts. pic.twitter.com/Y48hVTkoM0 — TV3.cat (@tv3cat) October 5, 2022

La investigació de l’equip del programa va poder esbrinar on havia mort l’avi i on devia ser enterrat aproximadament, encara que trobar els seus ossos en una fossa comuna és difícil: “Em faria il·lusió saber on està enterrat l’avi exactament, però me n’hauria fet més si ho hagués pogut fer la iaia i que ara estiguessin junts”. Un dels moments més emocionants va arribar quan va conèixer el net d’un altre home que va coincidir amb l’avi: “Van marxar cap a la guerra el mateix dia i també els van matar el mateix dia, així que devien conèixer-se”.

El capítol va acabar amb el locutor de RAC1 cedint el seu ADN a un hospital perquè puguin relacionar-lo amb l’avi si algun dia troben les seves restes.

Els teleespectadors de TV3 aplaudeixen el programa

Una setmana més, l’audiència de TV3 ha evidenciat que creuen que aquest programa ha estat una gran aposta de la cadena: “Si cal dir que Quanta guerra és el millor programa que hi ha a televisió ara mateix, es diu. És televisió necessària i de qualitat” o “Sensacional el Quanta guerra per la sensibilitat, l’empatia i el rigor. Em trec el barret”. També personatges coneguts com l’Helena Garcia Melero han deixat clar que és fan de l’espai del seu company: “Quin gran programa que ens regales, Eloi Vila amb Quanta Guerra. Emocionant escoltar la història de l’avi de l’Albert Om. Recerca, carinyo, tacte, amistat…”.

Si cal dir que #QuantaGuerraTV3 és el millor programa que hi ha a la televisió ara mateix, es diu. És televisió necessària i de qualitat. — Albert L (@_Albert_L) October 5, 2022

Sensacional el #quantaguerratv3 per la sensibilitat, l’empatia i el rigor. Em trec el barret @tv3cat — Joan Foguet (@joanfoguet) October 5, 2022