Els infarts i els ictus, protagonistes de la Marató de TV3

TV3 ho té tot preparat per a La Marató d’enguany, la 31 edició que s’emetrà el pròxim diumenge 18 de desembre. El tema central serà la incidència de les malalties cardiovasculars a Catalunya, sobre el que se centrarà tot el programa especial que terna a parlar sobre aquest tema per quarta vegada. La cadena pública catalana ha organitzat la presentació aquest matí, que ha tingut la Cristina Riba com a conductora.

Han volgut destacar que aquesta Marató serà molt especial perquè afecta molt de prop a gairebé totes les famílies perquè aquesta és la primera causa de mort en els països desenvolupats. La presentadora ha recordat que va patir en primera persona la mort propera per aquest tipus de malaltia, en la mort sobtada del marit, el que fa que estigui encara més implicada. Unes malalties molt comunes que et poden afectar sense avís previ, per la qual cosa creuen que la informació que aportaran pot ajudar molt als teleespectadors.

Un dels grans pilars d’aquesta campanya anirà dirigida al públic jove, ja que 200.000 joves rebran una sessió de sensibilització i divulgació sobre la salut cardiovascular des del 17 d’octubre fins al dia de l’emissió de La Marató. En aquesta sessió emetran un vídeo que s’ha pogut visionar en la presentació, en què es veu una dona estressada que pateix un infart mentre prepara l’esmorzar, un home que pateix un ictus en mig d’una festa o un jove que mor sobtadament mentre jugava a futbol.

La Marató sempre batega, el lema de la campanya d’enguany

L’infart, l’ictus i la mort sobtada centraran aquest programa en què insisteixen que s’ha de reduir la prevalença d’aquestes malalties. Volen donar importància a la prevenció, al diagnòstic, al tractament i també a la recuperació. Volen fer la Marató que aconsegueixi millorar les investigacions, perquè hi ha 45 morts cada dia a Catalunya per aquest motiu i això demostra que parlem d’un problema greu que ens importa a tots. El territori català funcionarà com a metàfora del sistema cardiovascular, que connecta tot, i farà de fil conductor per parlar de factors de risc i d’hàbits saludables per prevenir aquestes malalties.

Els creatius Camil Roca i Àlex Marquina ens descobreixen la campanya

Bategar és inherent del cor però qui fa bategar a Catalunya, any rere any, és La Marató. D'aqui ve la nostre inspiracio. #LaMaratóSempreBatega

La Marató arrencarà puntualment a Catalunya Ràdio amb una edició especial del programa El suplement, presentat per Roger Escapa. Després s’hi sumarà TV3 en un espai dirigit per Àngels Molina que, seguint el model dels darrers anys, tornarà a sortir del plató i trepitjar el carrer. Han deixat clar que volen arribar al batec dels teleespectadors i han anunciat que a partir d’avui ja es poden inscriure com a voluntaris.

Un de cada quatre catalans mor per un ictus o per un problema cardiovascular. S’ha avançat molt en aquest camp i s’ha millorat el diagnòstic i qualitat de vida dels pacients, però queda molt per fer. Cada any més de 10.000 catalans pateix un ictus, per exemple, el que demostra la gravetat de la situació. Ara bé, el risc de mortalitat s’ha reduït en un 70%.

L'acte té una sorpresa final. Una acció participativa

que ha volgut simbolitzar els batecs del cor amb uns paraigües vermells.#LaMaratóSempreBatega

La presentació de La Marató compta amb tres malalts que aporten el seu testimoni

En la presentació han comptat amb tres testimonis de pacients amb malalties cardiovasculars. El primer ha estat el Jordi, que va participar en La Marató del 2014. El noi va néixer amb el co a l’inrevés i amb només dos mesos van haver d’operar-lo en una intervenció molt complicada que el va permetre sobreviure. Als 12 anys va haver de tornar a passar per quiròfan durant vuit hores, el que no hauria pogut fer sense l’evolució de la recerca.

L’Oriol, per la seva banda, parla de la seva experiència com a supervivent d’una mort sobtada. Estava escalfant en un entrenament quan va tenir una aturada cardíaca amb només 15 anys i va tenir un àngel, el fisioterapeuta que va actuar molt ràpidament. Va estar tres dies en coma i, a partir d’aquí, li van detectar una miocardiopatia., per la qual cosa van haver d’implantar-li un desfibril·lador.

Oriol Benet, un jove de 16 anys amb miocardiopatia arritmogènica i supervivent de mort sobtada, ha compartit la seva experiència: "El primer que em va dir la meva mare el dia despres de l'accident i just després de despertar va ser:"Has mort; com estàs?" #LaMaratóSempreBatega

També han comptat amb el testimoni de l’Assumpció, que va patir un ictus fa set anys. Va tenir afàsia i insensibilitat a la part dreta del cos. Estava fent una conferència quan va començar-se a trobar molt malament, va començar a vomitar, l’endemà tenia un mal de cap horrible i en acabar va anar cap a l’hospital on va notar que la part dreta se’m va adormir. En despertar-se, va saber que havia tingut un ictus i em van haver d’operar.