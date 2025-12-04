Continúa la fiebre por Rosalía. El nuevo álbum de la catalana más internacional ha dado la vuelta al mundo en su primera semana desde la publicación oficial -después de varias filtraciones y muchísima expectación por parte de los fans-. Lux está disponible en todas las plataformas de streaming y miles de personas han podido escuchar las canciones que componen el álbum más espiritual de la artista. Temas en los que su fe en Dios, el amor, el misticismo y las rupturas están muy presentes. Ahora, los fans pueden empezar a ahorrar para hacerse con las entradas de su nueva gira, que acaba de anunciar este 4 de diciembre.

Rosalía publica oficialmente ‘Lux’, su nuevo álbum de estudio | YouTube

Rosalía anuncia su gira mundial: ¿cuándo y dónde actuará?

Como todo lo que hace Rosalía, siempre genera muchísima expectación. Los días previos a la publicación del disco mantuvieron a los fans y los medios muy atentos a cualquier movimiento de la motomami. Ahora que el álbum ya está en todas partes, los fans pueden prepararse para su gira de conciertos, que la llevará por todo el mundo.

Era una de las grandes incógnitas y por fin ha salido a la luz. Sin grandes anuncios previos ni información que pudiera dar alguna pista, Rosalía ha compartido una publicación en Instagram con las fechas de su gira mundial. También pasará por su casa con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi el 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026. En España su segunda parada será en Madrid, también con cuatro conciertos en el Movistar Arena los próximos 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril de 2026.

Según la web de Ticketmaster, las entradas de los conciertos en España que se realizarán el 30 de marzo, 1 de abril, 13 de abril y 15 de abril saldrán a la venta el próximo 11 de diciembre a las 10:00 h y los conciertos de los días 3 de abril, 4 de abril y 17 y 18 de abril serán el mismo día a las 11:00 h.

La expectación mediática por Rosalía

La cantante de Sant Esteve Sesrovires ha pasado por varios medios estas últimas semanas, como Los40, donde detalló algunas pistas previas al lanzamiento del disco, y protagonizó la entrevista más buscada de la televisión española en La Revuelta. Este fin de semana ha cruzado el océano y ha pasado por el plató de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos, The Tonight Starring Jimmy Fallon.

Un programa nocturno donde Rosalía le ha enseñado a hacer palmas, ha cantado alguna de sus canciones y donde ha interpretado el directo La Perla, toda una referencia a una relación del pasado en la que fue vestida de novia. Muchos han interpretado esta puesta en escena como una referencia a la boda anulada con Rauw Alejandro. También se coló en la emisión del Polònia de la semana anterior, en un sketch muy divertido en el que se convertía en la pesadilla interminable de un joven. Sea como sea, habrá que esperar para saber qué idea tiene pensada la artista de cara a la nueva gira, después de lo que supuso Motomami. Las referencias religiosas y espirituales son muy presentes dentro del álbum, por lo tanto, ¿qué conceptos querrá trasladar sobre el escenario? En todo caso, los fans ya pueden ir preparándose para la batalla por conseguir entradas de la artista del momento.