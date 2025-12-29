¿Qué relación pueden tener Quim Masferrer y Rosalía? La artista catalana ha sido uno de los nombres más destacados de 2025 tras publicar Lux, su cuarto álbum de estudio, y arrasar con la venta de entradas para los conciertos de su gira mundial. Por su parte, Quim Masferrer es el encargado de preparar el monólogo del año de 3Cat. Un resumen de los eventos más destacados de 2025 con un objetivo muy claro: poner una nota colectiva. TV3 y la plataforma 3Cat emiten este lunes 29 de diciembre a partir de las 22:05 h el monólogo que repasará los grandes temas del año, entre los cuales no podía faltar Rosalía, además de la actualidad política, cultura, sociedad, deportes y las noticias del día a día que han marcado este 2025.

El presentador de El Foraster toma el relevo de Andreu Buenafuente -quien este año se ha ausentado como presentador de las campanadas de RTVE que harán Chenoa y Estopa– para analizar los hechos más destacados de los últimos meses en una gala que también pondrá el foco en las personas. Un teatro lleno de espectadores que esperan las reflexiones y las bromas del presentador y que conversarán con él cuando baje a la platea para saber cómo ha sido su año y conocer historias personales. Para ir calentando motores en este Monólogo del año Edición de Lux -un guiño al disco de la cantante-, Quim Masferrer se prepara para la entrega al ritmo de Berghain, llenando un autobús con una orquesta y emulando la fotografía de Leo Messi en el Spotify Camp Nou.

Rosalía se cuela en el monólogo del año con Quim Masferrer

El título y la promoción del monólogo de este año en 3Cat no dejan ninguna duda. Rosalía formará parte de este resumen de los últimos meses y el presentador ha decidido emular el videoclip de la canción Berghain para demostrarlo. Es el primer tema que salió a la luz antes de lanzarse oficialmente el disco completo y que dejó a todos en shock. Una canción lírica, cantada en alemán, inglés y español y que permitía ver a una artista en un registro totalmente diferente al habitual. Una pequeña pista de lo que podía ser Lux y que con su videoclip vaticinaba una nueva era musical para la artista de Sant Esteve Sesrovires.

Quim Masferrer dentro de un bus imitando el videoclip de ‘Berghain’ de Rosalía | 3Cat

En el vídeo promocional se puede ver a Quim Masferrer viajando dentro de un autobús con una olla entre las manos y acompañado por una orquesta que toca Berghain. Con cara de circunstancia, recorre también una estación de Rodalies antes de preguntar qué nota pondría la gente para el año 2025.

Quim Masferrer s'ha proposat descobrir quina nota li posen els catalans i catalanes a l'any 2025, però… Quina nota li posa ell?#Monòleg3Cat pic.twitter.com/mZaVlCNFd5 — 3Cat (@som3cat) December 28, 2025

Quim Masferrer imita el videoclip de ‘Berghain’ de Rosalía

Los paralelismos son muy claros. Solo hay que mirar el videoclip de Berghain para encontrar las referencias directas. El vídeo comienza con Rosalía planchando ropa dentro de un baño y rodeada por una orquesta que interpreta la melodía de Berghain en directo. Otra escena del videoclip muestra a Rosalía dentro de lo que parece un autobús, también acompañada por los músicos, tal como hace Masferrer en este vídeo.

Imágenes del videoclip del nuevo tema de Rosalía | Europa Press

Parece, entonces, que Rosalía estará presente en este monólogo, pero ¿veremos a Masferrer interpretando algunos de sus temas o convirtiéndose en una especie de Blancanieves tal como hace la cantante en su videoclip?

Una de las escenas más sorprendentes para los azulgranas este 2025

No es la única imagen de 2025 que formará parte del monólogo. El presentador «más buena gente» ha intentado buscar las escenas más sorprendentes del año y una de ellas es una dedicatoria directa para los azulgranas. Leo Messi protagonizó hace unos meses una imagen que hizo saltar todas las alarmas tras colgar un carrusel de fotos sobre el césped del Spotify Camp Nou. Quim Masferrer no se ha quedado atrás y también ha querido replicar esta icónica foto.

Només hi ha dues persones al 2025 que tinguin aquesta foto… Perdoneu, però ho havíem de fer 😌#Monòleg3Cat pic.twitter.com/l67HvW5N40 — 3Cat (@som3cat) December 29, 2025

El presentador de 3Cat tampoco pierde la oportunidad de recrear una de las escenas más soñadas por los fans del Barça: el regreso de Leo Messi al club catalán. Si eso acaba ocurriendo este 2026 o en algún otro momento, es todo un misterio, pero Quim Masferrer ha decidido imitar la fotografía.

Quim Masferrer imita la foto de Leo Messi en el Spotify Camp Nou | 3Cat

Todas las sorpresas que ha preparado 3Cat para este monólogo del año se podrán ver a partir de las 22:05 h este lunes en directo en TV3 y la plataforma 3Cat.