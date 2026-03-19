Rosalía ha sorprendido con una entrevista muy inesperada que ha encantado a Ana Millán, quien ha podido estrenar con ella el nuevo programa que le han dado en Cuatro. Ambas han terminado manteniendo una conversación muy religiosa y mística, aunque entre los titulares también destaca que la cantante haya reconocido que siempre duerme «en diagonal«. «Y si estás en diagonal, ¿cómo duermes con alguien?», le ha preguntado la presentadora con picardía. Pero la de Sant Esteve Sesrovires no ha caído en la trampa: «¿Y a ti quién te ha dicho que duermo con alguien?«.
Ahora bien, más allá de este guiño debemos comentar las reflexiones que ha hecho Rosalía sobre su nueva faceta más espiritual. Las canciones de Lux han demostrado que ha incorporado a su vida una fe que desconocíamos que tenía. Pues bien, ahora ha dado más detalles: «Empecé a rezar hace solo cinco años, aunque mi abuela me hacía ir a misa cuando era muy pequeña«. ¿La causa? La presión por la fama: «El mundo cada vez es más complejo y cada vez hay más ruido, es todo más hacia dentro. Algo me lo pedía, empezar a rezar, y ahora forma parte de mi vida«.
Rosalía habla del origen de su fe
De hecho, Rosalía ha asegurado en esta entrevista que reza un padrenuestro antes de ir a dormir: «Parece que es revolucionario vivir desde el amor y la compasión, pero creo que mi misión es hacer música y discos». Está preparada para «fallar», pero se siente «protegida»: «Sé que hay algo por encima de mí que me protege. Dios me ha bendecido mucho, así que qué mínimo que hacer un disco que dé las gracias y devolver este amor», ha dicho.
Su último disco, Ana Millán ha querido saber si realmente hay un viaje a la fe: «El disco es lo que cada uno necesite que sea. Para mí, ojalá sea un espejo». Considera que es bonita la idea de la fe porque cree que «todos debemos rezar» aunque no sintamos fe: «Debemos proyectarnos hacia algo que está por encima de nosotros«. Su actitud ante la vida, ahora mismo? Estar abierta a todo: «Que pase lo que Dios quiera«.
Una entrevista que sirve para descubrir, un poco más, cómo ha llegado la cantante a este punto tan espiritual.