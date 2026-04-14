Rosalía ha puesto en pie al Palau Sant Jordi en un concierto que llegó con polémica por el veto a los fotoperiodistas, a quienes se les prohibió la entrada sorprendentemente porque la organización quiere enviar las fotos oficiales de la actuación. El error de estrategia ha sido grande, teniendo en cuenta que ahora se habla de este debate y no de la emoción o las palabras en catalán que ha pronunciado en el escenario más especial para ella. Si dejamos de lado este cambio, podemos analizar algunas de las cosas que ha dicho o quién ha sido su invitada estrella.

«Barcelona, te quiero con locura. Cantar en tu ciudad es una experiencia impresionante porque es el lugar que te ha visto crecer, el lugar que te confronta con quien eras y quien eres, el lugar donde no puedes huir de ti misma«, ha dicho emocionada. Hacía tiempo que no se la veía con lágrimas en el escenario, un sentimiento que ha ido cambiando a lo largo del recorrido por su discografía. Ha cantado algunos de sus grandes éxitos, ha conectado con el público catalán y también ha sorprendido con la elección de la primera invitada de su confesionario, la actriz Yolanda Ramos.

La intérprete ha ido mezclando el catalán y el castellano en una conversación con la artista que ha llamado mucho la atención, ya que el resumen es que se han dedicado a criticar que no te puedes fiar del todo de los hombres. Yolanda Ramos ha tenido malas experiencias, por lo que se desprende de sus palabras, las que Rosalía ha corroborado porque a ella también le han roto el corazón con diversos engaños. La anécdota surrealista que ha comentado sobre una noche de sexo con un músico ha hecho llorar de risa a los asistentes.

Rosalía actúa en el Palau Sant Jordi en su gira europea | Europa Press

La anécdota más loca de Yolanda Ramos, en el concierto de Rosalía

Una conocida de Yolanda Ramos le dijo que había viajado hasta Barcelona para dar una sorpresa a su novio y que, al llegar, se lo encontró con otra mujer. La casualidad quiso que se lo encontrara en un día de fiesta y, curiosamente, sintió morbosidad y lo acompañó a casa: «Yo solo salgo para buscar amor, pero cuando acabo sin amor termino con algún chico para autodestruirme. Cuando lo vi, supe que me autodestruiría… sabía que había hecho mal y que tenía el pelo como raíces de una cebolla, pero me daba igual a esas horas que fuera él o 100 gramos de jamón. Qué cebollona«, ha dicho.

Cuando Yolanda llegó a su casa, vio que tenía una shisha y bolsas encima del armario: «Nunca te fíes de hombres que tienen cosas encima del armario, tienen un pasado oscuro y un futuro incierto». Y la historia continúa: «Nos desnudamos y pensé que me follaría a un hámster, pero me generaba morbosidad que hubiera hecho mal. De repente, me pregunta si podía depilarme y aparece con un vaso de agua y una maquinilla. Comenzó a depilarme y cuando termina, vi que me había hecho un estampado».

Yolanda Ramos, la invitada al confesionario de Rosalía en Barcelona | Telecinco

«Me trajo el vaso de agua porque tenía sed de todo lo que había bebido y se equivocó, bebí del vaso que tenía los pelos que me había quitado. Se me quedó en la garganta, me comí mis pelos y esto es verídico. La cosa es que nunca vayas a la cama con un músico», ha dicho en una anécdota surrealista que ha dejado a todos boquiabiertos.