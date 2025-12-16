Vuelven ‘Eufòria’ y ‘El Foraster’ a TV3: enero, un mes lleno de estrenos

Buenas noticias para los fans de Eufòria, que regresa a TV3 muy pronto. La cadena pública acaba de hacer oficial la fecha de estreno del concurso musical, que iniciará la nueva temporada el 23 de enero. Con Marta Torné y Miki Núñez al frente otra vez, los viernes por la noche recuperan la música con los mejores concursantes que han encontrado en los castings que han tenido lugar estos últimos meses.

Esta cuarta temporada abrirá una nueva etapa, dicen, ya que se han renovado con cambios en el jurado y también en el equipo de coaches que detallarán más adelante. Y, más allá de generar esta incógnita, añaden que habrá más propuestas formales y de contenido que no se han visto hasta ahora. Entre las novedades, destacan que habrá «más seguimiento que nunca» entre las galas y que volverán a emitir un especial del casting justo antes de esta primera gala.

Marta Torné ha dejado claro, en las últimas entrevistas que ha concedido, que esta será la edición «más bestia» y que los concursantes que han seleccionado tienen muy buena pinta: «La gente alucinará en Eufòria porque el nivel es mucho más alto«, ha asegurado con contundencia para añadir expectación al estreno.

Eufòria emitirá otra temporada a partir del 23 de enero | TV3

¿Qué día estrenan la nueva temporada de El Foraster en TV3?

Otra de las fechas que marcarán en el calendario los televidentes de TV3 es el 12 de enero, cuando regrese El Foraster con una temporada que será muy especial porque es la décima. El equipo de Quim Masferrer ha preparado ocho capítulos nuevos llenos de humor y emoción que confían en que mantendrán el programa como uno de los más consolidados gracias a la audiencia fiel que no para de crecer.

Su particular viaje continuará por diversos lugares de Cataluña, los que ya podemos saber cuáles son. Han adelantado que irá a Pinós, a Tivenys, a Besalú, a Begur, al Valle de Cardós, a Castellví de la Marca y también a Brunyola. De todos estos programas, nos adelantan que uno de los mejores será el de Tivenys porque allí vivirá uno de los momentos más emocionantes «de toda su carrera».

Quim Masferrer estrenará una nueva temporada de El Foraster | 3Cat

Gerard Romero y Cèlia Espanya, los otros dos grandes estrenos de enero en 3Cat

Un poco antes, 3Cat estrenará en la televisión lineal y en la plataforma un programa deportivo nuevo que presentará Gerard Romero. El rey del streaming estará al frente de Fanzone, un espacio semanal que explicará la actualidad blaugrana con una entrevista como eje conductor. Se emitirá los jueves y, el primer día, llegará el próximo 8 de enero.

Será entonces cuando se pondrá frente al público del teatro del Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei, que conectará el barcelonismo con la comunidad y lo que pasa dentro y fuera del campo. La audiencia podrá participar, así que habrá que estar atento. En este programa, adelantan que habrá conversaciones con protagonistas del Barça y algunas voces culés de la cultura popular.

Gerard Romero presentará un programa nuevo | 3Cat

Cèlia Espanya, por su parte, volverá a darlo todo en Lo Repte. La influencer de las Tierras del Ebro protagonizará una segunda temporada aún más extrema, ya que le han puesto como objetivo hacer un trekking de 100 kilómetros y más de 9,000 metros de desnivel en el Himalaya. En esta ocasión, el formato que pone en el centro el deporte y la superación personal tendrá como invitados algunas figuras destacadas de este ámbito como Ona Carbonell, Joel Parra o la atleta paralímpica Fiona Pinar.

Además, algunos famosos como Miki Núñez, Laura Fa, Samantha Hudson, Mariona Casas y Widler charlarán con ella en un formato nuevo que tuvo muy buena aceptación en su primera temporada.

Así será la nueva temporada del reto de Cèlia Espanya en 3Cat

Con todo, un mes de enero que quieren que llame la atención de los televidentes para obtener buenas cifras de audiencia que les ayuden a iniciar el 2026 con buen pie.