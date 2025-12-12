Cèlia Espanya ha hablado abiertamente de su vida personal, sobre todo desde que dijo abiertamente que había encontrado el catalanet que tanto tiempo llevaba buscando. La influencer de las Tierras del Ebro ha creado un blog personal en el que se sincera sobre la ruptura sentimental que ha sufrido y todas las reflexiones que ha hecho desde que se hizo famosa. Convertirse en creadora de contenido ha cambiado mucho su vida y su día a día, especialmente, ya que ahora se graba a sí misma hablando sobre su vida y cree que eso le ayuda a entenderse a sí misma, verse desde fuera y transformar todo lo que vive: «He pasado 3 meses de ruptura con mi pareja y grabarlo me ha ayudado. No busco salseo ni llamar la atención, sino sentir, sanar, crecer y compartirlo porque sé que puede ayudar a alguien más. Este es mi don: analizar, poner palabras a lo que siento y darle forma a través de vídeos», considera.

En este artículo, la chica reconoce que los primeros días después de la ruptura estaba «herida, triste, apagada y dependiente«. Dudaba si había tomado la decisión correcta y dice que llegó a «idealizar» la relación aunque sabía que le estaba «haciendo daño»: «Me sorprendía que él respetara el contacto cero y eso aún me removía más. Pero respetar un límite es lo mínimo, y mi reacción mostraba la falta de firmeza que tenía al ponerlos».

Como suele ocurrir en separaciones como esta, ella también pasó de estar triste a enfadada con el paso de las semanas: «No escapé, no hice ninguna fiesta y tampoco tuve citas ni tapé el vacío. Solo lloraba, reflexionaba y sentía. Y aquella chica rota de las primeras semanas se fue transformando en un dragón enfadado que echaba humo por los dientes. Tampoco era el lugar ideal para quedarme, pero era una etapa necesaria para ver todas las cosas buenas y las malas con claridad».

Cèlia Espanya se sincera sobre la ruptura sentimental | Instagram

Cèlia Espanya se sincera sobre las diferentes fases que ha vivido en esta ruptura tan dolorosa

Tres meses después de la ruptura, Cèlia Espanya pudo entrar en la fase de aceptación. Sabía que conectaba muchísimo con él y que había tenido «una conexión emocional, espiritual y física» muy profunda. Sin embargo, también era consciente de que se había «fusionado demasiado» con él y que eso le había hecho «perder» parte de ella misma y de su identidad: «Confundí amor con intensidad, cuando el amor real es paz, calma y tranquilidad«, confiesa en esta carta abierta que pone al descubierto sus pensamientos más íntimos.

Una frase que le ayudó mucho en este proceso, dice, es decirse a sí misma que se había deshecho de un problema: «Siempre que tenía ganas de hablar con él, iba a mi diario y me ponía a escribir todo lo que me pasaba por la cabeza. Pensé que si con el tiempo no mejoraba sin él, el problema no era la relación sino yo». «Al final, por mucho que dé mil consejos, lo que de verdad cura es el tiempo. Igual que una relación fuerte necesita tiempo juntos para consolidarse, una ruptura necesita tiempo separados para cicatrizar«, reflexiona la presentadora de Lo Repte de 3Cat.

Cèlia Espanya habla de su vida privada como también hizo en una entrevista con El Món | Mireia Comas

Cèlia Espanya lo pasó muy mal cuando terminó esta historia de amor y mira que no había sido precisamente larga, ya que solo habían estado juntos 8 meses. Sin embargo, el dolor era real porque había proyectado su futuro con él: «Habíamos pensado cómo sería nuestra boda, casa, hijos, viajes, proyectos, vida… quería un hijo exactamente con su cara y forma de ser«. Desde que lo había conocido, de hecho, dice que pasaba más tiempo con él que con ella sola y que siempre juraba que moriría a su lado: «Lo amaba con locura y creía, de verdad, que Dios me había hecho un regalo y que era el hombre de mi vida». ¿El problema? Que el amor no lo puede todo «y que hay cosas que no se pueden tolerar«, espeta con contundencia.

Para poder construir otra relación sana, primero quiere descubrir quién es ella misma, vivirse, sentirse y dejar la herida limpia. Toda una declaración de intenciones que acompaña de una promesa hacia sí misma: «He hecho un contrato de matrimonio conmigo misma. En 2026 yo soy mi novia«.