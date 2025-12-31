Cèlia Espanya evalúa un 2025 complicado: «El año que más he llorado»

Cèlia Espanya se ha sumado a la última tendencia de los influencers, la de hacer un recopilatorio de los mejores y peores momentos del 2025. Cuando quedan pocas horas para terminar el año, la creadora de contenido de las Terres de l’Ebre confiesa que no han sido sus mejores meses, precisamente, porque lo ha pasado bastante mal: «He sufrido muchísimo y creo, de hecho, que es el año que más he llorado… Me deja un mal sabor de boca, pero no ha sido un mal año«.

De todo lo que ha vivido, seguramente una de las peores cosas ha sido la dolorosa ruptura que ha experimentado: «Me enamoré muy fuerte, pero mucho, y después rompimos«, dice compartiendo una imagen de aquel momento en que se la ve devastada y entre lágrimas. También le brotó un acné muy fuerte en la cara y ha perdido «mucho dinero» por culpa de una mala gestión que ha hecho con el tema de los impuestos. Con todo, una serie de momentos complicados que hace que recuerde este como un año «bastante durillo«.

Cèlia Espanya sufrió mucho cuando rompió con el novio | Instagram

Así era el brote de acné tan fuerte que tuvo hace unos meses | Instagram

La influencer reconoce que ha perdido mucho dinero por una mala gestión | Instagram

También ha tenido cosas buenas, claro. Cèlia aplaude haber recuperado la regla después de 14 años, haber podido comprarse un coche, haber escrito un libro «que verá la luz el próximo febrero», haber rodado la segunda temporada de Lo Repte o haber regulado su sistema nervioso.

Cèlia Espanya, sincera con los seguidores también sobre los peores momentos

Sus seguidores siempre le agradecen que sea tan sincera sobre los malos momentos que vive, una transparencia que ha explotado este 2025. Ella, consciente de que no todos los creadores de contenidos lo hacen, confía en que se lo tengan en cuenta: «Lo mejor es que, a pesar de haberlo pasado mal, siempre he estado aquí enseñándolo todo… las cosas buenas y las malas. Pasan cosas malas en la vida y no pasa nada, que siempre seguimos adelante y aquí estamos para aprender».

La influencer dice que ha sufrido mucho este 2025 | Instagram

Después de la lluvia es cuando salen los hongos y las flores, dice Cèlia. Ella entra con «muchas ganas de vivir» y saber qué le ofrecerá el 2026 con proyectos que le hacen muchísima ilusión: «Me habéis visto súpervulnerable y no me importa, creo que es súpervaliente eso. Gracias por compartirlo conmigo y seguiremos así a ver qué nos espera el 2026, espero que no sea tan loco«.