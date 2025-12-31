Cèlia Espanya fa balanç d’un 2025 complicat: “L’any que més he plorat”

Cèlia Espanya s’ha sumat a l’última tendència dels influencers, la de fer un recopilatori dels millors i pitjors moments del 2025. Quan queden poques hores per acabar l’any, la creadora de contingut de les Terres de l’Ebre confessa que no han estat els seus millors mesos, precisament, perquè ho ha passat bastant malament: “He patit moltíssim i crec, de fet que és l’any que més he plorat… Em deixa un regust de boca dolent, però no ha estat un mal any“.
De tot el que ha viscut, segurament de les pitjors coses ha estat la dolorosa ruptura que ha experimentat: “Vaig enamorar-me molt fort, però molt, i després vam tallar“, diu tot compartint una imatge d’aquell moment en què se la veu devastada i entre llàgrimes. També va brotar-li una acne a la cara molt fort i ha perdut “molts diners” per culpa d’una mal gestió que ha fet amb el tema dels impostos. Amb tot, un seguit de moments complicats que fa que recordi aquest com un any “bastant durillo“.
També ha tingut coses bones, és clar. La Cèlia aplaudeix haver recuperat la regla després de 14 anys, haver-se pogut comprar un cotxe, haver escrit un llibre “que veurà la llum el pròxim febrer”, haver rodat la segona temporada de Lo Repte o haver regulat el seu sistema nerviós.
Cèlia Espanya, sincera amb els seguidors també sobre els pitjors moments
Els seus seguidors sempre li agraeixen que sigui tan sincera sobre els mals moments que viu, una transparència que ha explotat aquest 2025. Ella, conscient que no tots els creadors de continguts ho fan, confia que li tinguin en compte: “El millor és que, tot i haver-ho passat malament, sempre he estat aquí ensenyant-ho tot… les coses bones i les dolentes. Passen coses dolentes a la vida i no passa res, que sempre tirem endavant i aquí estem per aprendre”.
Després de la pluja és quan surten els bolets i les flors, diu la Cèlia. Ella entra amb “moltes ganes de viure” i saber què li oferirà el 2026 amb projectes que li fan moltíssima il·lusió: “M’heu vist supervulnerable i no m’importa, trobo que és supervalent això. Gràcies per compartir-ho amb mi i seguirem així a veure què ens espera el 2026, espero que no sigui tan boig“.