3Cat emetrà el desafiament més extrem de Cèlia Espanya a l’Himàlaia
Jennifer Navarro
15/01/2026 16:30

Cèlia Espanya protagonitzarà una segona temporada de Lo Repte que serà encara més extrema que la primera. La influencer de les Terres de l’Ebre ha afrontat un trekking de 100 quilòmetres i més de 5.000 metres de desnivell al cor de l’Himàlaia, una aventura que els teleespectadors podran seguir a partir del dissabte 17 de gener a través de la plataforma 3Cat.

Des de la productora ens confirmen que seran vuit capítols nous, en els quals es farà un homenatge als 40 anys de la primera expedició catalana a l’Everest. Abans d’emprendre el viatge cap al Nepal, de fet, la creadora de contingut va tenir una trobada amb l’alpinista Òscar Cadiach que va ser el primer català a coronar el cim més alt del món.

Cèlia Espanya a Lo Repte T2 amb logo
Cèlia Espanya anirà a l’Himalaia a la segona temporada de Lo Repte | La Bombilla Media

Quins famosos acompanyaran Cèlia Espanya en aquesta aventura?

Mentre s’entrena per poder superar aquest gran desafiament, la Cèlia Espanya tindrà vuit convidats famosos. En aquesta ocasió, rebrà una classe de natació sincronitzada de l’Ona Carbonell, jugarà a futbol amb el Joel Parra i rebrà consells de l’atleta paralímpica Fiona Pinar.

A més a més, forçarà a fer esport a estrelles tan mediàtiques com el Miki Núñez -amb el qui farà escalada-, la periodista Laura Fa, l’artista Samantha Hudson i els creadors de contingut Mariona Casas i Widler.

Durant l’aventura al Nepal pròpiament dita, la influencer estarà acompanyada per una esportista catalana molt reconeguda, la identitat de la qual ni tan sols coneix la presentadora i que es revelarà al llarg dels capítols

Cèlia Espanya defineix aquests nous capítols com “més autèntics” i “amb més valors”, per la qual cosa confia que els teleespectadors hi connectin de seguida: “Hi ha hagut una gran evolució, tant del programa com meva com a presentadora. A la primera temporada estava més pendent de com se’m veia físicament; això ha passat a un segon pla i ara m’he centrat en la qualitat del contingut. He estat molt més present als rodatges i he contribuït a defensar els valors en què crec”.

A la primera temporada hi havia una preparació física molt intensa, mentre que ara aquest entrenament -que no podia fer-se a Catalunya per les condicions del terreny- passa clarament a un segon pla. Confia que amb aquesta experiència poden apropar la muntanya a tothom, de la mateixa manera que en l’anterior temporada molta gent li hauria escrit felicitant-la perquè els havia inspirat per fer running.

Cèlia Espanya i Ona Carbonell entrenant a Lo Repte T2
La presentadora també ha entrenat amb l’Ona Carbonell | La Bombilla Media
Cèlia Espanya i Miki Núñez escalant a Lo Repte T2
Miki Núñez ha estat un dels convidats del programa, que ha escalat amb la Cèlia Espanya | La Bombilla Media

Quan s’estrena la segona temporada de Lo Repte de Cèlia Espanya?

La segona temporada de Lo Repte s’estrena en dues tandes. Els primers cinc capítols estaran disponibles a 3Cat el dissabte 17 de gener i, els tres capítols finals centrats en la gran aventura a l’Himàlaia, arribaran a la plataforma el dissabte 21 de febrer.

Després de l’èxit de la primera temporada, en la qual va aconseguir completar els 42 quilòmetres de la Marató de Nova York, Lo Repte torna amb una segona entrega que combina esport, superació personal i una realització d’estètica cinematogràfica i pensada especialment per connectar amb el públic jove. Aquest format, que va ser el programa juvenil més vist de la plataforma i un dels TOP 3 dels continguts més seguits de 3Cat, es consolida com una bona aposta.

Cèlia Espanya TV3

