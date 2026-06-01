El mes de juny arriba carregat de novetats a 3Cat. Els fans de la sitcom estan d’enhorabona perquè des de la cadena s’han posat les piles i han preparat la segona temporada de La casa nostra en temps rècord. El pròxim 8 de juny, s’estrenen a la plataforma els capítols nous i aquest se superposaran amb l’emissió dels antics perquè els passaran a TV3 cada dilluns per a aquells que encara no l’hagin vist. La sèrie de comèdia ha obtingut un èxit rotund amb gairebé dos milions de reproduccions. Ara, confien que la vida frenètica del pis del Miqui enganxi a encara més gent gràcies a les trames i els personatges nous que hi han incorporat.
Doraemon, a partir del 15 de juny al Super3 i a la plataforma
I els més nostàlgics també gaudiran molt d’aquest mes perquè el Super3 recupera les aventures d’un dels personatges més estimats pel públic infantil i familiar. Doraemon, el gat còsmic, torna el dia 15 amb la publicació de 200 capítols clàssics a la plataforma 3Cat, on també s’estrenarà un canal temàtic de 24 hores d’emissió. A partir del 20 de juny, també es podran veure sis especials exclusius per a la televisió i cinc pel·lícules que s’emetran al canal infantil.
Més de trenta-dos anys després de la primera emissió en català al Super3, es recupera una producció que va marcar la infància de molts espectadors des de mitjans dels anys noranta i que torna per connectar amb l’audiència nostàlgica i per captivar les noves generacions.
Lo Repte Olímpic de Cèlia Espanya, el 17 de juny
Però també els fans de les aventures tindran teca nova. Cèlia Espanya estrena una nova entrega del seu particular repte, ara sota el nom de Lo Repte Olímpic. Aquest nou format d’EVA tindrà com a convidats vuit joves esportistes catalans que aspiren a arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. A cada capítol, la creadora de contingut es desplaçarà al punt d’entrenament de cada protagonista per construir-ne un retrat íntim.
I els més joves tenen una altra cita, ara amb Beti Badia. La sexòloga protagonitza la segona temporada d’Afers interiors que arribarà a la plataforma el 10 de juny. Aquí, acompanyada de convidats inesperats responen sense filtres les consultes afectivosexuals de l’audiència. Amb una mirada fresca, “directa i valenta”, el programa abordarà sexe, amor, tabús i confessions reals per desmuntar mites i parlar del plaer amb humor o naturalitat.
El 4 de juny, també arribarà el primer contingut en aranès per als joves de 3Cat a Era plaça. El primer contingut en aranès de la comunitat jove de 3Cat s’estrenarà el 4 de juny. La cadena explica que han reunit 12 joves de l’Alt Pirineu i Aran per reflexionar sobre els grans reptes socials i econòmics i buscar-hi respostes col·lectives i creatives. La creadora de contingut Núria Juncà i joves que impulsen projectes amb impacte social abordaran qüestions com el canvi climàtic, l’habitatge, la precarietat laboral o la sostenibilitat.
El 16 de juny, un documental sobre Pere Casacuberta
L’atleta Pere Casacuberta va quedar campió del món de cros l’any 1984 a Nova Jersei (EUA). Va fer una cursa memorable, va guanyar el títol contra tot pronòstic i va tornar a casa convertit en un heroi. Gestionar una fama sobrevinguda va ser un repte difícil i que, potser, mai va assolir, però un desgraciat accident laboral li va truncar la carrera. En aquest documental que estrenaran el 16 de juny, s’explica, a partir de testimonis propers, la història del que fa quaranta anys va ser batejat com el “kenyà blanc”; l’atleta de la Plana de Vic que va ser capaç de guanyar als africans.
La Fórmula 1 torna a 3Cat el 13 i 14 de juny
I atenció els fans del motor perquè La Fórmula 1 es podrà veure un any més a les pantalles de 3Cat en obert i en català. El Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premi de Barcelona – Catalunya es correrà al circuit de Montmeló els dies 12,13 i 14 de juny. Des de la cadena es podrà veure en directe els entrenaments i les sessions classificatòries de dissabte, la prèvia i la cursa el diumenge.
Però és que aquest mes de juny serà molt poliesportiu amb la fase final de moltes competicions on participen equips catalans. Destaca la cobertura per totes les finestres de 3Cat de dos dels títols que jugarà el Barça d’handbol, la Copa del Rei i la Champions. A més a més, s’emetrà un documental inèdit anomenat Entre el seny i la rauxa, de producció pròpia i amb declaracions exclusives d’un equip campió.