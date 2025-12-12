Cèlia Espanya ha parlat obertament de la seva vida personal, sobretot des que digués obertament que havia trobat el catalanet que tant feia que buscava. La influencer de les Terres de l’Ebre ha creat un blog personal en el qual se sincera sobre la ruptura sentimental que ha patit i totes les reflexions que ha fet des que fos famosa. Convertir-se en creadora de contingut ha canviat molt la seva vida i el seu dia a dia, especialment, ja que ara es grava a si mateixa parlant sobre la seva vida i això creu que l’ajuda a entendre’s a si mateixa, veure’s des de fora i transformar tot el que viu: “He passat 3 mesos de ruptura amb la meva parella i gravar-ho m’ha ajudat. No busco salseo ni cridar l’atenció, sinó sentir, sanar, créixer i compartir-ho perquè sé que pot ajudar algú més. Aquest és el meu do: analitzar, posar paraules al que sento i donar-li forma a través de vídeos”, considera.
En aquest article, la noia reconeix que els primers dies després de la ruptura estava “ferida, trista, apagada i dependent“. Dubtava si havia pres la decisió correcta i diu que va arribar a “idealitzar” la relació encara que sabia que li estava “fent mal”: “Em sorprenia que ell respectés el contacte zero i això encara em removia més. Però respectar un límit és el mínim, i la meva reacció mostrava la falta de fermesa que tenia posant-los”.
Com acostuma a passar en separacions com aquesta, ella també va passar d’estar trista a enfadada amb el pas de les setmanes: “No vaig escapar, no vaig fer cap festa i tampoc no vaig tenir cites ni vaig tapar el buit. Només plorava, reflexionava i sentia. I aquella noia trencada de les primeres setmanes es va anar transformant en un drac enfadat que treia fum pels queixals. Tampoc era el lloc ideal per quedar-m’hi, però era una etapa necessària per veure totes les coses bones i les dolentes amb claredat”.
Cèlia Espanya se sincera sobre les diferents fases que ha viscut en aquesta ruptura tan dolorosa
Tres mesos després de la ruptura, la Cèlia Espanya va poder entrar en la fase d’acceptació. Sabia que connectava moltíssim amb ell i que havia tingut “una connexió emocional, espiritual i física” molt profunda. Ara bé, també era conscient que s’havia “fusionat massa” amb ell i que això li havia fet “perdre” part d’ella mateixa i de la seva identitat: “Vaig confondre amor amb intensitat, quan l’amor real és pau, calma i tranquil·litat“, confessa en aquesta carta oberta que posa al descobert els seus pensaments més íntims.
Una frase que va ajudar-la molt en aquest procés, diu, és dir-se a si mateixa que s’havia desfet d’un problema: “Sempre que tenia ganes de parlar amb ell, anava al meu diari i em posava a escriure tot el que em passava pel cap. Vaig pensar que si amb el temps no millorava sense ell, el problema no era la relació sinó jo”. “Al final, per molt que doni mil consells, el que de veritat cura és el temps. Igual que una relació forta necessita temps junts per consolidar-se, una ruptura necessita temps separats per cicatritzar“, reflexiona la presentadora de Lo Repte de 3Cat.
La Cèla Espanya ho va passar molt malament quan va acabar aquesta història d’amor i mira que no havia estat precisament llarga, ja que només havien estat junts 8 mesos. No obstant això, el mal era real perquè havia projectat el seu futur amb ell: “Havíem pensat com seria la nostra boda, casa, fills, viatges, projectes, vida… volia un fill exactament amb la seva cara i forma de ser“. Des que l’havia conegut, de fet, diu que passava més temps amb ell que amb ella sola i que sempre jurava que moriria al costat seu: “L’estimava amb bogeria i em creia, de debò, que Déu m’havia fet un regal i que era l’home de la meva vida”. El problema? Que l’amor no ho pot tot “i que hi ha coses que no es poden tolerar“, etziba amb contundència.
Per tal de poder construir una altra relació sana, primer vol descobrir qui és ella mateixa, viure’s, sentir-se i deixar la ferida neta. Tota una declaració d’intencions que acompanya d’una promesa cap a si mateixa: “He fet un contracte de casament amb mi mateixa. El 2026 jo soc la meva nòvia“.