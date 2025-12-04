3Cat escalfa motors per a l’arribada de la nova temporada d’Eufòria. Els fans del talent musical de la televisió catalana esperen pacientment l’inici d’un dels formats que triomfen a 3Cat i que s’espera que aquest 2026 ompli la graella de la televisió catalana. Després dels primers càstings que es van fer al carrer, s’està deixant tot a punt per a l’inici d’una nova edició, però abans cal tenir molt clar quins perfils poden formar part de l’experiència. Joves anònims amb moltes ganes de demostrar el seu talent, però quines habilitats ocultes tindrien damunt l’escenari d’Eufòria els presentadors de 3Cat?
Quines notes es posen els presentadors de 3Cat? Ball, segones veus o interpretació
Per ser un artista totterreny cal ser capaç de fer moltes coses: cantar, ballar, interpretar, fer segones veus… Tot un conjunt de característiques per dominar l’escenari i aconseguir que setmana rere setmana, el jurat i els fans et salvin a Eufòria. Les cares més conegudes de la casa han decidit passar un test per descobrir quines habilitats dominen segons la categoria que se’ls demani com a artistes. Ariadna Oltra, Tomàs Molina, Juliana Canet, Xavi Coral i Anna Garnatxe formen part d’aquest curiós vídeo que ens permet descobrir com ho farien si formessin part d’una gala d’Eufòria. Qui canta millor i qui és un mestre de la dansa?
Si busquéssim la definició d’artista totterreny, potser encara no hi trobaríem les seves cares… però tot arribarà 👉 👈— 3Cat (@som3cat) December 3, 2025
I tu, quina d’aquestes habilitats dominaries més damunt de l’escenari d’#Eufòria3Cat? 🎤 pic.twitter.com/YguZSieYGI
De l’1 al 10, han de triar un número per decidir quina de les qualitats d’Eufòria dominen més. Pel que fa al cant, Tomàs Molina fa patxoca de la veu i es posa un 9. La seva veu forma part de la història de la previsió meteorològica de TV3, però com serà sentir-lo amb una versió musical del Boig per tu? Ariadna Oltra és més conservadora i es posa un 6 i la Juliana Canet s’esplaia una mica. “A mi em falta tècnica, però de força de veu jo tinc un 10. El material hi és, però no el tinc treballat, per tant, un 6”. En el cas de Xavi Coral, apunta més alt i s’autoavalua amb un 9 “ben bo”.
En el cas de l’Anna Garnatxe, la nova presentadora del TN migdia aquesta temporada, no es mostra gaire fan del cant. “Malament, no passaria el càsting en cap cas, un 3”.
Qui balla millor d’aquest grup de periodistes?
La segona categoria que han avaluat és el ball. Qui guarda més passos prohibits? Ariadna Oltra comença fort i es posa una nota de 7. “Ball estic una mica rovellada”. Tomàs Molina i Juliana Canet suspenen amb el ball i es posen un 0. “No sé fer res, no em sé moure, no sé ni caminar”, explica la comunicadora del programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio.
Pel que fa a la interpretació tots s’hi troben força còmodes amb notes com un 8 per a Molina, Canet es posa un 15, Ariadna Oltra un 7 i Anna Garnatxe és més conservadora i opta per un “aprovat justet”. Per últim, les segones veus, una categoria important dins la mecànica d’Eufòria. Els concursants actuen com a solistes, però en cada cançó dos dels seus companys els han de fer les segones veus i això també compta dins la valoració del jurat. Hi ha xifres de tota mena, algun 0, un 6 tímid o un 6,5 de l’Ariadna Oltra. “Crec que estaria preparada però no per estar al nivell d’aquesta gent”. Tomàs Molina és optimista i fins i tot aspira a posar-se entre un 7 i un 8. Tot plegat, unes bones confessions d’aquestes cares tan conegudes de la televisió a l’espera de saber si algun dia els veurem a l’escenari del programa.