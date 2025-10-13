La nova marca informativa de TV3 ha patit un nou sotrac. El 3CatInfo, el paraigua que engloba els serveis informatius de TV3, Catalunya Ràdio i el 3/24 continua aixecant polseguera. Des de la seva estrena el passat 17 de setembre s’ha generat un clima de tensió, també amb el Comitè d’Empresa de TV3. Tot i les crítiques que van rebre pels nous grafismes, i les millores aplicades pel que fa als grafismes d’El Temps que van solucionar dies després de l’estrena, les xifres d’audiències de la primera setmana van ser molt positives. Si més no, van assolir els 2,8 milions de teleespectadors amb els TN, Matins i el Més nit. Gairebé 1 milió de dispositius van accedir als continguts digitals de la televisió pública catalana i es van registrar més d’1,5 milions de reproduccions de vídeo i àudio.
Tot i això, aquesta gran renovació dels sistemes informatius ha comportat un desplegament de tecnologia capdavantera -com les càmeres robotitzades i un nou plató ple de pantalles mòbils i gràfics- que també ha patit alguns problemes tècnics. Un d’ells i que ha generat molt rebombori a les xarxes socials ha estat aquest cap de setmana. L’emissió del TN migdia de dissabte 11 d’octubre va començar 15 minuts més tard de l’habitual. L’hora d’emissió hauria de ser a les 14:30 i els espectadors van haver d’esperar fins a les 14:44. Què ha passat i quines explicacions han donat des de la televisió catalana?
Problemes tècnics durant l’emissió del ‘TN migdia’
L’horari del TN migdia és sempre el mateix -sempre pendents de l’actualitat que en alguns casos podria modificar la graella-, però els espectadors de TV3 ja saben que a les 14:30 podran sintonitzar amb els Telenotícies migdia. Aquest dissabte, però, no ha estat així i això ha creat certa polseguera a les xarxes socials, criticant els problemes tècnics i de pas carregant contra la nova marca informativa de la casa.
Un cop iniciada l’emissió, tot i que endarrerida, els presentadors de l’espai, Joan Raventós i Júlia López van demanar disculpes per l’error. “Bona tarda, comencem amb una mica de retard aquest Telenotícies a conseqüència d’alguns problemes tècnics que hem tingut i per les quals els demanem sinceres disculpes”, va expressar Raventós. Les fonts de la cadena consultades per aquest diari, confirmen que van ser “problemes tècnics” que es van poder solucionar en l’estona que no es va emetre l’espai i que a més a més “s’ha demanat un informe tecnològic” en què es detalla què va passar. De fet, a la plataforma 3Cat, es pot veure de nou l’emissió del TN amb les disculpes dels presentadors.
Les reaccions a les xarxes socials
Després de l’enrenou que s’ha generat els darrers dies amb la marca informativa i els canvis que s’estan aplicant a la cadena publica catalana, hi ha cert ambient de crispació que s’ha traslladat a les xarxes socials. “El TN migdia pateix nous problemes tècnics i no comença fins a les 14:44 h. Algú pensa assumir responsabilitats després de dos anys de proves i endarreriments?”, escriu un usuari a X (abans Twitter). Aquest no és l’únic missatge que ha posat damunt la taula els problemes que han experimentat els informatius, tot i que saben que un canvi tan gran és possible que es puguin patir alguns problemes tècnics.
“Si no fos pels diners que ens ha costat i que tot això ronda de molt a prop la malversació, fa molt riure”, “Entre això i el desgavell dels mapes d’El Temps, tela”, “I la pasta que costa tot això!”, “Déu n’hi do els canvis del nou 3CatInfo”, han escrit alguns usuaris a les xarxes socials. Sigui com sigui, uns problemes tècnics que van poder solucionar i que es confia que no es tornin a repetir.