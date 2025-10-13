La nueva marca informativa de TV3 ha sufrido un nuevo revés. El 3CatInfo, el paraguas que engloba los servicios informativos de TV3, Catalunya Ràdio y el 3/24 sigue levantando polvareda. Desde su estreno el pasado 17 de septiembre se ha generado un clima de tensión, también con el Comité de Empresa de TV3. A pesar de las críticas que recibieron por los nuevos gráficos y las mejoras aplicadas en los gráficos de El Temps que solucionaron días después del estreno, las cifras de audiencia de la primera semana fueron muy positivas. Llegaron a alcanzar los 2,8 millones de televidentes con el TN, Matins y el Més nit. Casi 1 millón de dispositivos accedieron a los contenidos digitales de la televisión pública catalana y se registraron más de 1,5 millones de reproducciones de vídeo y audio.

No obstante, esta gran renovación de los sistemas informativos ha conllevado un despliegue de tecnología de vanguardia -como las cámaras robotizadas y un nuevo plató lleno de pantallas móviles y gráficos- que también ha sufrido algunos problemas técnicos. Uno de ellos, que generó mucho revuelo en las redes sociales, fue el pasado fin de semana. La emisión del TN migdia del sábado 11 de octubre comenzó 15 minutos más tarde de lo habitual. La hora de emisión debería ser a las 14:30 y los espectadores tuvieron que esperar hasta las 14:44. ¿Qué pasó y qué explicaciones han dado desde la televisión catalana?

El horario del TN migdia es siempre el mismo -siempre pendientes de la actualidad que en algunos casos podría modificar la parrilla-, pero los espectadores de TV3 ya saben que a las 14:30 podrán sintonizar con el Telenotícies migdia. Este sábado día 11, sin embargo, no fue así, y esto ha creado cierta polvareda en las redes sociales, criticando los problemas técnicos y de paso cargando contra la nueva marca informativa de la casa.

Una vez iniciada la emisión, aunque con retraso, los presentadores del espacio, Joan Raventós y Júlia López pidieron disculpas por el error. «Buenas tardes, comenzamos con un poco de retraso este Telenotícies a consecuencia de algunos problemas técnicos que hemos tenido y por los cuales les pedimos sinceras disculpas», expresó Raventós. Las fuentes de la cadena consultadas por este diario, confirman que fueron «problemas técnicos» que se pudieron solucionar en el tiempo que no se emitió el espacio y que además «se ha solicitado un informe tecnológico» en el que se detalla qué ocurrió. De hecho, en la plataforma 3Cat, se puede ver de nuevo la emisión del TN con las disculpas de los presentadores.

Tras el revuelo que se ha generado los últimos días con la marca informativa y los cambios que se están aplicando en la cadena pública catalana, hay cierto ambiente de crispación que se ha trasladado a las redes sociales. «El TN migdia sufre nuevos problemas técnicos y no comienza hasta las 14:44 h. ¿Alguien piensa asumir responsabilidades después de dos años de pruebas y retrasos?», escribe un usuario en X (antes Twitter). Este no es el único mensaje que ha puesto sobre la mesa los problemas que han experimentado los informativos, aunque saben que un cambio tan grande es posible que se puedan sufrir algunos problemas técnicos.

«Si no fuera por el dinero que nos ha costado y que todo esto ronda de cerca la malversación, hace mucha gracia», «Entre esto y el desbarajuste de los mapas de El Temps, tela», «¡Y el dinero que cuesta todo esto!», «Menudos cambios del nuevo 3CatInfo», han escrito algunos usuarios en las redes sociales. Sea como sea, unos problemas técnicos que pudieron solucionar y que se confía que no se vuelvan a repetir.