Concentración en TV3 por la continuidad de sus marcas históricas

El Comité de Empresa de TV3 ha organizado, este mediodía, una concentración de 10 minutos en los estudios de Sant Joan Despí por la continuidad de las marcas de TV3, 324, Catalunya Ràdio y Catalunya Informació. La creación de la marca paraguas 3CatInfo no les convence en absoluto, ya que consideran «un grave error» que todo pase a llamarse de la misma manera porque esto «se carga» todo lo que han conseguido en estos 40 años de trabajo. En un comunicado, lamentan la práctica desaparición de las marcas históricas en su contenido audiovisual y editorial: «Hay nuevas dinámicas de producción y tratamiento de la información, pero también se intuyen movimientos de integración empresarial y otros de los cuales aún desconocemos el alcance, el propósito y las repercusiones laborales«.

Podrían coincidir en la conveniencia de llamar 3Cat a la plataforma y 3CatInfo a la aplicación de servicios informativos, dicen, pero «no pueden admitir» la supresión de TV3, Catalunya Ràdio, el 324 y Catalunya Informació: «Se necesita de una vez una explicación, clara y pública, del objetivo final de la nueva marca y de las repercusiones laborales y de independencia informativa que ya hemos comenzado a percibir«. Estos trabajadores reivindican mantener vivas estas marcas para poner en valor su legado histórico de cara al futuro, de la misma manera que subrayan otra vez que los procesos participativos «de los cuales presume la dirección» han sido «arbitrarios» y «dirigidos«: «No se ha pedido nunca la opinión a la plantilla«.

Concentració per la continuitat de les marques Catalunya Ràdio, TV3, Catalunya Informació i 324 pic.twitter.com/8hvGXu5YbH — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) October 1, 2025

Trabajadores del Comité de Empresa de TV3 se concentran a favor de la continuidad de las marcas históricas | Twitter

Rosa Romà asegura que las marcas históricas no desaparecerán

Desde esta concentración, han vuelto a reclamar el servicio público de información del canal 324 en un formato «claramente televisivo» y también dejan claro que no quieren que haya «ningún retroceso» de las condiciones laborales. El clamor habría sido unánime para que no se tome ninguna decisión sin que se aborden dentro de la negociación colectiva. Parece que no han servido de nada las palabras de Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, que esta misma mañana ha asegurado en El matí de Catalunya Ràdio que estas marcas no desaparecerán.

Romà ha dicho, en directo, que estas marcas tienen «más valor que nunca» o, al menos, «más valor que hace tres años«: «Son marcas que están más vivas que nunca, igual que la marca Super3, 33, Sport3, iCAT o Catalunya Música». «Hemos creado una marca nueva que es el 3Cat, pero eso no significa que vaya en detrimento de nadie. Al contrario, creo que estamos creciendo y que esto es importante porque es el esfuerzo también de los profesionales«, ha añadido en estas declaraciones.

También le han preguntado a la presidenta qué opina sobre las voces contrarias a estos cambios. «Lógicamente, los cambios siempre generan a veces resistencias y es normal porque las organizaciones y las personas necesitamos adaptarnos y confiar que las decisiones que se toman es buscando buenos resultados y de momento por suerte es lo que tenemos», ha dicho.