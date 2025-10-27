Asamblea en TV3 para debatir sobre las marcas históricas: “Estemos todos”

El Comité de Empresa de TV3 anuncia un nuevo movimiento. Este jueves, moverán ficha nuevamente en su lucha contra la creación de la marca paraguas 3CatInfo que pone en peligro la continuidad de los nombres históricos de los medios de la casa. En un comunicado que comparten a través de las redes sociales, convocan a los trabajadores a una asamblea general que tendrá lugar este jueves 30 de octubre al mediodía. ¿Y cuál es el objetivo o el orden del día de este encuentro? Lo detallan de la siguiente manera y con contundencia: «Explicaremos la respuesta que la dirección nos habrá dado el día anterior sobre la actividad y presencia de las marcas históricas, ahora y en el futuro, que reclamamos los comités y los consejos de TV3 y Catalunya Ràdio«.

Con este titular, dejan claro que tienen programada una reunión con la dirección que puede dejar claro qué pasará exactamente y qué piensan de la propuesta que les hicieron llegar los miembros del comité la semana pasada. Pero no sólo eso, ya que también aseguran que aprovecharán este altavoz para manifestar su postura concreta. ¿Cómo consideran que deben existir de manera activa las marcas? En este encuentro darán respuesta a esta interrogante, por ejemplo.

Ahora bien, no serán ellos los únicos que hablen: «Escucharemos todas las aportaciones de la plantilla y debatiremos sobre la consulta«, añaden. Por lo tanto, pasarán el micrófono al resto de trabajadores para que puedan opinar sobre un debate que está generando cola. En este anuncio, y con este objetivo, piden que acudan todos los trabajadores posibles porque así lo requiere un tema como este: «La asamblea es una movilización, estemos todos«.

📜 Comunicado:

Queremos que se nos escuche.

Defendemos TV3 y Catalunya Ràdio.

Jueves 30 de octubre, a las 15:45h, en el garaje de Unidades Móviles, Asamblea general. https://t.co/wKCAnegjoP pic.twitter.com/iPQFMsVNwV — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) October 27, 2025

Trabajadores del Comité de Empresa de TV3 se concentraron a favor de la continuidad de las marcas históricas | Twitter

Continúa creciendo la lista de exempleados y jubilados que muestran apoyo a la continuidad de las marcas históricas de TV3 y Catalunya Ràdio

Un grupo que les muestra apoyo en esta petición de solicitar la continuidad de las marcas históricas es el que forman casi trescientos exempleados y jubilados de la casa. A través de un grupo de WhatsApp, cada vez más profesionales piden adherirse para reclamar el mantenimiento de los nombres de TV3 y Catalunya Ràdio. Temen que la marca paraguas 3CatInfo, que se ha creado para dar un nombre comercial a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), termine borrando por completo la nomenclatura histórica.

El manifiesto en cuestión dice: «Los profesionales jubilados y exempleados defendemos que los nombres de TV3 y Catalunya Ràdio continúen siendo los nombres de nuestros medios y que sean visibles también en los servicios informativos«. Tienen claro que ambas siguen siendo marcas «conocidas y de prestigio» y con una referencia informativa «indiscutible«, así que confían en que no se las oculte si quedan bajo una marca conjunta.