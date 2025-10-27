Assemblea a TV3 per debatre sobre les marques històriques: “Siguem-hi tots”

El Comitè d’Empresa de TV3 anuncia un nou moviment. Aquest dijous, mouran fitxa una altra vegada en la seva lluita contra la creació de la marca paraigua 3CatInfo que posa en perill la continuïtat dels noms històrics dels mitjans de la casa. En un comunicat que comparteixen a través de les xarxes socials, convoquen els treballadors a una assemblea general que tindrà lloc aquest dijous 30 d’octubre al migdia. I quin és l’objectiu o l’ordre del dia d’aquesta trobada? Ho detallen de la següent manera i amb contundència: “Explicarem la resposta que la direcció ens haurà donat el dia abans sobre l’activitat i presència de les marques històriques, ara i en el futur, que vam reclamar els comitès i els consells de TV3 i Catalunya Ràdio“.
Amb aquest titular, deixen clar que tenen programada una reunió amb la direcció que pot deixar clar què passarà exactament i què pensen de la proposta que els van fer arribar els membres del comitè la setmana passada. Però no només això, ja que també asseguren que aprofitaran aquest altaveu per manifestar la seva postura concreta. Com consideren que han d’existir de manera activa les marques? En aquesta trobada donaran resposta a aquest interrogant, per exemple.
Ara bé, no seran ells els únics qui parlin: “Escoltarem totes les aportacions de la plantilla i debatrem sobre la consulta“, afegeixen. Per tant, passaran el micròfon a la resta de treballadors perquè puguin opinar sobre un debat que està portant cua. En aquest anunci, i amb aquest objectiu, demanen que hi acudin tots els treballadors possibles perquè així ho requereix un tema com aquest: “L’assemblea és una mobilització, siguem-hi tots“.
📜 Comunicat:— Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) October 27, 2025
Volem que se'ns escolti.
Defensem TV3 i Catalunya Ràdio.
Dijous 30 d’octubre, a les 15:45h, al garatge d’Unitats Mòbils, Assemblea general. https://t.co/wKCAnegjoP pic.twitter.com/iPQFMsVNwV
Continua creixent la llista d’extreballadors i jubilats que mostren suport a la continuïtat de les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio
Un grup que els mostra suport en aquesta petició de demanar la continuïtat de les marques històriques és el que formen gairebé tres-cents extreballadors i jubilats de la casa. A través d’un grup de WhatsApp, cada cop més professionals demanen adherir-s’hi per reclamar el manteniment dels noms de TV3 i Catalunya Ràdio. Temen que la marca paraigua 3CatInfo, que s’ha creat per donar un nom comercial a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), acabi esborrant del tot la nomenclatura històrica.
El manifest en qüestió diu: “Els professionals jubilats i extreballadors defensem que els noms de TV3 i Catalunya Ràdio continuïn sent els noms dels nostres mitjans i que siguin visibles també als serveis informatius“. Tenen clar que totes dues continuen sent marques “conegudes i de prestigi” i amb una referència informativa “indiscutible“, així que confien que no se les oculti si queden sota una marca conjunta.