Tot el que reclamen els professionals de 3Cat en el pols per les marques històriques

El dijous de la setmana vinent, els professionals de 3Cat votaran per recuperar les marques històriques, una reclamació compartida per bona part de la plantilla que ha desencadenat un gran pols amb l’actual direcció de la televisió i la ràdio públiques. Tal com expressen des del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, el problema no és la creació de 3Cat com a plataforma al món digital, sinó la desaparició de les marques històriques: “No ens oposem al 3Cat com a nom i marca de la plataforma. Ni que el 3Catinfo sigui l’aplicació que reculli la producció informativa dels mitjans de la CCMA per al món digital. Però volem que els mitjans i les marques històriques que ens representen, i que són lligams amb qui servim, continuïn plenament actives i visibles per poder continuar creixent en el futur com hem fet fins ara“, argumenten des del comitè d’empresa de la ràdio pública catalana.
Amb tot, doncs, els professionals de 3Cat recorden que votar a favor de recuperar les marques històriques en la consulta de dijous de la setmana vinent és reivindicar davant la direcció que “TV3 i Catalunya Ràdio han de ser tractades de manera equivalent al 3Cat”, recuperant així els seus respectius perfils a les xarxes socials: “Que tinguin visibilitat explícita en les produccions i en les finestres de difusió i emissió”, mantenen. Votar a favor també és reivindicar que els micròfons tornin a estar identificats com a TV3 i Catalunya Ràdio. “Les produccions fetes per TV3 i Catalunya Ràdio han de portar els seus logos, perquè puguin ser identificades en tots els formats”, reclamen també des del comitè d’empresa de la ràdio pública.
#defensemCatalunyaRàdio #defensemTV3 pic.twitter.com/i8TSHLUMlz— Comitè d'empresa CR (@ComiteCR) November 21, 2025
Recuperar la marca Super 3
Una altra de les grans reclamacions és recuperar la marca i el canal Super 3, ara anomenat Sx3. En aquesta línia, els professionals també demanen “mantenir amb el seu perfil propi” tots els canals i emissores a les xarxes socials. És a dir, mantenir diferenciat el Canal 33, el Super 3, el 324, Esport3, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat. “Això inclou també els perfils de programes com el Sense Ficció o el 30 minuts“, afegeixen. La gran reclamació també és mantenir explícitament les marques històriques de la CCMA en tots els equipaments i eines. És a dir, tornar a identificar com a TV3 i Catalunya Ràdio les unitats mòbils i els edificis de la televisió i la ràdio. També destaquen que votar a favor a la consulta és reivindicar davant la direcció que a la plataforma 3Cat, les dues marques històriques hi han d’aparèixer de manera equivalent i han d’identificar clarament quin ha estat el mitjà que l’ha elaborat.