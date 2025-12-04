3Cat calienta motores para la llegada de la nueva temporada de Eufòria. Los fans del talento musical de la televisión catalana esperan pacientemente el inicio de uno de los formatos que triunfan en 3Cat y que se espera que este 2026 llene la parrilla de la televisión catalana. Tras los primeros castings que se realizaron en la calle, se está dejando todo listo para el inicio de una nueva edición, pero antes hay que tener muy claro qué perfiles pueden formar parte de la experiencia. Jóvenes anónimos con muchas ganas de demostrar su talento, pero ¿qué habilidades ocultas tendrían sobre el escenario de Eufòria los presentadores de 3Cat?

¿Qué notas se ponen los presentadores de 3Cat? Baile, segundas voces o interpretación

Para ser un artista todoterreno hay que ser capaz de hacer muchas cosas: cantar, bailar, interpretar, hacer segundas voces… Todo un conjunto de características para dominar el escenario y lograr que semana tras semana, el jurado y los fans te salven en Eufòria. Las caras más conocidas de la casa han decidido pasar un test para descubrir qué habilidades dominan según la categoría que se les pida como artistas. Ariadna Oltra, Tomàs Molina, Juliana Canet, Xavi Coral y Anna Garnatxe forman parte de este curioso video que nos permite descubrir cómo lo harían si formaran parte de una gala de Eufòria. ¿Quién canta mejor y quién es un maestro de la danza?

Si busquéssim la definició d’artista totterreny, potser encara no hi trobaríem les seves cares… però tot arribarà 👉 👈



I tu, quina d’aquestes habilitats dominaries més damunt de l’escenari d’#Eufòria3Cat? 🎤 pic.twitter.com/YguZSieYGI — 3Cat (@som3cat) December 3, 2025

Del 1 al 10, deben elegir un número para decidir cuál de las cualidades de Eufòria dominan más. En cuanto al canto, Tomàs Molina presume de voz y se pone un 9. Su voz forma parte de la historia de la previsión meteorológica de TV3, pero ¿cómo será escucharlo con una versión musical de Boig per tu? Ariadna Oltra es más conservadora y se pone un 6 y la Juliana Canet se explaya un poco. «A mí me falta técnica, pero de fuerza de voz yo tengo un 10. El material está, pero no lo tengo trabajado, por tanto, un 6». En el caso de Xavi Coral, apunta más alto y se autoevalúa con un 9 «bien merecido».

¿Qué nota se pondría Ariadna Oltra para las segundas voces en ‘Eufòria’? | 3Cat

En el caso de Anna Garnatxe, la nueva presentadora del TN migdia esta temporada, no se muestra muy fan del canto. «Mal, no pasaría el casting en ningún caso, un 3».

¿Quién baila mejor de este grupo de periodistas?

La segunda categoría que han evaluado es el baile. ¿Quién guarda más pasos prohibidos? Ariadna Oltra comienza fuerte y se pone una nota de 7. «En baile estoy un poco oxidada». Tomàs Molina y Juliana Canet suspenden con el baile y se ponen un 0. «No sé hacer nada, no sé moverme, no sé ni caminar», explica la comunicadora del programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio.

Juliana Canet suspende la categoría de baile | 3Cat

En cuanto a la interpretación todos se encuentran bastante cómodos con notas como un 8 para Molina, Canet se pone un 15, Ariadna Oltra un 7 y Anna Garnatxe es más conservadora y opta por un «aprobado justo». Por último, las segundas voces, una categoría importante dentro de la mecánica de Eufòria. Los concursantes actúan como solistas, pero en cada canción dos de sus compañeros deben hacerles las segundas voces y esto también cuenta en la valoración del jurado. Hay cifras de todo tipo, algún 0, un 6 tímido o un 6,5 de Ariadna Oltra. «Creo que estaría preparada pero no para estar al nivel de esta gente». Tomàs Molina es optimista e incluso aspira a ponerse entre un 7 y un 8. En conjunto, unas buenas confesiones de estas caras tan conocidas de la televisión a la espera de saber si algún día los veremos en el escenario del programa.