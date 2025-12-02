La creación de la plataforma 3Cat ha sido, seguramente, el gran desafío del actual Consejo de Gobierno de la CCMA. Dos años después de su estreno, desde la cadena han querido hacer balance de los resultados obtenidos en un encuentro con periodistas que han aprovechado para colgarse la medalla porque las cifras avalan que ha sido una muy buena idea. El cambio de paradigma les había desconectado de un público estratégico y, gracias a la plataforma, los han recuperado mayoritariamente. El titular es muy representativo porque, ahora mismo, el 43% de los usuarios de la plataforma son menores de 45 años.

La presidenta Rosa Romà tenía claro que se debía modificar la estrategia porque el cambio de consumo era evidente y debían acercarse al público más joven que los había abandonado, volver a cautivar a esta franja de edad que había huido hacia las plataformas de contenido digital. Había poca oferta relevante en catalán, en la competencia, y ahora consideran que han cumplido el objetivo de convertir 3Cat en la principal plataforma del entorno digital en nuestra lengua: “Hemos cumplido el reto de crear un catálogo alternativo con éxito y con una audiencia media muy buena. Nos hemos convertido en la tercera plataforma más elegida por los catalanes con el 28,9% por detrás de gigantes como Netflix y Prime Video”.

El desgaste de la televisión lineal debía reinvertirse en una plataforma de contenidos que los hiciera pasar de ser una televisión generalista a una gran factoría de contenidos multifinestra que ofreciera contenido adecuado a cada tipo de público desde donde querían consumirlo. Y están acercándose a este resultado: “Comenzaremos el 2026 con más de 100 millones de horas de reproducción”, han aplaudido. La plataforma ha alcanzado cifras de éxito como la conexión de un millón de dispositivos únicos semanales de promedio, cerca de 500 millones de reproducciones y cuenta con 357.000 horas de contenido en catalán.

3Cat aplaudeix els resultats de la plataforma digital

3Cat lucha contra el descenso de consumo en la televisión lineal

El descenso de consumo de televisión lineal es muy acentuado en todos los targets, pero especialmente en los más jóvenes. Si hasta hace poco había un promedio de 234 minutos de televisión por ciudadano y día, ahora ha bajado a 141 en los adultos. En cifras porcentuales, podemos destacar que las personas de 35 a 44 años han reducido su consumo en un 75%, una cifra muy descriptiva.

TV3 sigue siendo líder de audiencia y, de hecho, ha crecido medio punto de share en el último año. El problema es que el consumo de la televisión convencional ha bajado mucho, sobre todo en menores de 45 años, y la cadena no podía permitirse que los abandonara una parte de la población tan relevante. Este es un patrón generalizado que debían combatir y lo han conseguido tal como demuestran las cifras récord que les reafirman que la plataforma funciona en este sentido. 7 de cada 10 telespectadores de TV3 tienen más de 55 años, mientras que prácticamente 1 de cada dos usuarios de la plataforma tiene menos de 45 años. Necesitaban esta ventana complementaria y creen que van por buen camino.

3Cat defiende la contratación de influencers como presentadores

Por otra parte, Cristian Trepat, el jefe del área de contenido y programación y cultura en 3Cat, ha defendido un tema que ha levantado polvareda en estos dos años de plataforma. Recibieron críticas de todas partes cuando se supo que habían contratado influencers como Laura Escanes, famosa por crear contenido en castellano, para hacerla presentadora de un reality de aventuras llamado La Travessa. Pues ha triunfado y les ha permitido obtener cifras de consumo récord, tal como han destacado hoy.

Des de 3Cat expliquen quines estratègies d’ampliació de nous públic segueixen amb la plataforma | J.N.

¿Por qué dieron el paso de contratarlos? Tenían el objetivo, como grupo mediático público, de crear un star-system catalán de creadores de contenidos nuevos. Ahora bien, eran conscientes de que no podían desaprovechar el tirón que tienen las estrellas de Instagram como pueden ser Dulceida o Gerard Romero que también tendrán dos programas propios nuevos en el año 2026: “No podíamos renunciar a influencers con una gran base de seguidores que ya estaban en el mercado. Ellos tienen una comunidad tan grande con millones de seguidores que consumen su contenido y, por tanto, arrastran públicos masivos. Si los llevábamos a producir contenidos nuestros, podían hacer que sus seguidores nos conocieran”. Desde su punto de vista, pueden estar “orgullosos” de haber conseguido que hagan en catalán lo que antes no hacían porque esto “prestigia el catalán” y lo convierte “en una opción ganadora”.

Necesitaban conectar con el público más joven y no podían poner al frente a los presentadores clásicos de TV3 porque había un desfase en el ecosistema de caras, que funcionaban en públicos más adultos. Para conectar con millenials y la generación Z necesitaban hablar como ellos y eso lo hacen sus influencers: “Hemos creado una base nueva de creadores de contenidos y también hemos fichado creadores de contenido famosos para experimentar con ellos y aprovecharlos para llegar a públicos a los que no estábamos llegando”. Un ejemplo, el acompañamiento que han hecho a Juliana Canet y Peyu, que comenzaban a destacar hace años, o la incorporación a sus ventanas de creadores emergentes como Cèlia Espanya y Can Putades.

La plataforma 3Cat atrae perfiles de edad más joven

Si con la creación de la plataforma digital buscaban acercarse a los targets más jóvenes, las cifras de consumo demuestran que este perfil de edad se ha reconciliado con ellos. Algunos ejemplos que han mostrado, en este sentido, el de La casa nostra. La recuperación del formato canónico de la sitcom ha gustado a los más jóvenes, como sospechaban, ya que fue conceptualizada desde su creación con unos patrones focalizados a triunfar entre ellos. Ha obtenido más de 1,5 millones de reproducciones, con un consumo importante entre público más joven porque el 43% de los usuarios son menores de 44 años. En La Travessa, por ejemplo, el 25% de público se encuentra entre los 25 y los 34 años. ¿Otro? La emisión de los capítulos antiguos de Plats bruts, que acumulan más de 6 millones de reproducciones con un público mayoritario del 46% en gente de menos de 45 años.

Les xifres de perfils de públic demostren que han aconseguit captar els teleespectadors més joves | J. N.

La recuperación de Bola de drac, por ejemplo, es un ejemplo más que ha permitido generar casi los 18 millones de reproducciones de este universo. Los perfiles de edad están claramente dibujados en este caso: “Era evidente que explotaría el factor de nostalgia de los millenials que fueron consumidores de esta serie en su día. Este público la ha recuperado con sus hijos pequeños, vemos, porque el consumo familiar se traslada al 35-44 años con el 37% de público”. Los menores de 45 años alcanzan el 57% de sus telespectadores, todo un éxito. Con todo, una plataforma que gusta y que se ha convertido en un escaparate más dentro de una competencia feroz.