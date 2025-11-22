Revisitar el archivo de la plataforma 3Cat es realmente un ejercicio para activar la memoria y encontrar caras curiosas de actores y actrices que han pasado por diversas series o películas. Realmente es como jugar a ‘Quién es quién‘ pero con la premisa de identificar intérpretes en contenidos muy diferentes entre sí. La televisión pública catalana opta por confiar en su cantera de éxito y lograr que los espectadores los consideren uno más de la familia, como es el caso del grupo de Com si fos ahir. Amigos boomers del instituto que se reencuentran 25 años más tarde por culpa -o gracias- al funeral de un antiguo amigo.

Uno de los actores que lleva nueve años con un papel en la ficción catalana es Marc Cartes. Un intérprete muy versátil si tenemos en cuenta su historial en TV3, haciendo papeles muy oscuros como en Laberint d’ombres o un detective en KMM (Kubala, Moreno i Manchón). Ahora bien, quizás algunos espectadores también lo recuerden por su breve pero hilarante papel en la sitcom estrella de la casa. Antes del lanzamiento de La casa nostra, TV3 había construido un imaginario imborrable gracias a David y Lopes, dos compañeros de piso que marcaron más de una generación en Plats Bruts. ¿Qué papel hacía el actor y qué trama lo hizo coincidir con Mònica Glaenzel?

¿Qué papel hacía Marc Cartes en ‘Plats Bruts’?

La comedia de situación estrella de TV3 es una obra de Joel Joan, protagonizada por él mismo y Jordi Sánchez bajo los papeles de David y Lopes. Dos amigos y compañeros de piso que vivían las situaciones cotidianas más enrevesadas y surrealistas con sus amigos. En todo caso, hay que viajar hasta el final de la quinta temporada para encontrar el papel que hacía Marc.

El último capítulo de la quinta temporada, titulado Tinc ritme, lleva a los protagonistas de Plats Bruts a disfrutar de un día de vacaciones en la playa. Allí, Lopes y Ramon (Lluís Villanueva) van a trabajar y Emma (Mònica Glaenzel) encuentra una idea de negocio que la llevará a conocer a un policía muy curioso.

Emma se pone a vender cocos en la playa en ‘Plats Bruts’ | 3Cat

Un especial musical en el que Emma quiere vender cocos a precios desorbitados para estafar a todos los turistas. Su idea de negocio iba de maravilla, paseando por la arena con una cesta, hasta que un guardia urbano la intercepta para pedirle el permiso de venta ambulante.

Marc Cartes y Mònica Glaenzel en ‘Plats Bruts’ | 3Cat

Bajo la gorra, unas gafas de sol y una cabellera arriesgada, se encontraba Àngel Fontanilles i Cruïlles, interpretado por Marc Cartes. Un agente algo bobo que termina deteniéndola y que la deja ir después de escuchar su triste historia de vida sobre los motivos por los que había decidido robar. Realmente como si fuera una actuación digna de Mar i Cel, Àngel termina perdonándola y comienza su historia surrealista y divertidísima.

Una cenicienta particular

La sexta temporada comienza con esta nueva pareja tan particular. Àngel, el guardia urbano de la playa, busca de manera desesperada a Emma, como si fuera una cenicienta particular. Vestido de punta en blanco, fue casa por casa con la chancleta que la chica perdió para decirle que la ama.

Marc Cartes hacía el papel de Àngel Fontanilles i Cruïlles en ‘Plats Bruts’ | 3Cat

Un personaje diferente del que interpreta en ‘Com si fos ahir’

Este guardia urbano tan divertido y descarado que ha perdido la cabeza por Emma no tiene nada que ver con el papel que interpreta en Com si fos ahir. En la serie diaria de TV3 que triunfa cada mediodía se mete en la piel de Andreu, un enfermero muy romántico y bastante desafortunado en el amor que ahora comienza a establecer una relación más allá del límite profesional con Neus (Mercè Martínez), la investigadora en jefe de un ensayo para buscar fármacos contra el Alzheimer.

¿Qué papel interpreta Marc Cartes en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Andreu es uno de los miembros fundacionales del grupo, al menos, fue gracias a él que el grupo se reencontró después de la muerte de Ferran, su hermano. En conjunto, dos personajes muy diferentes interpretados por el mismo actor, muy querido por los espectadores de TV3.