La historia televisiva de TV3 es muy amplia y la plataforma 3Cat se ha convertido en el archivo perfecto para rebuscar y recuperar los formatos que hace años que triunfan. Emisiones que llenaban las sobremesas de la cadena pública catalana, personajes convertidos en miembros habituales de las conversaciones de los espectadores y papeles que han acompañado a los actores incluso años más tarde después de terminar los proyectos. El talento interpretativo catalán es extenso y los fans de las series pueden encontrar caras del pasado en nuevas producciones.

Una de las series que han sido clave en el mundo del entretenimiento es Plats Bruts. La sitcom de Joel Joan ha sido uno de los formatos con más fans en Cataluña y que ahora, en los rankings mensuales que comparte 3Cat cada mes, se sitúan en las posiciones más altas de contenidos más vistos de larga duración. Aunque sus protagonistas eran el López (Jordi Sánchez) y el David (Joel Joan), tenían una compañera muy divertida y alocada que hizo muy famosa la expresión «Ah, vale«. Hablamos de Emma, a quien daba vida la actriz Mònica Glaenzel y que esta temporada regresa a la televisión con la serie Ets i uts, un formato que pone en primer plano el catalán con escenas surrealistas y llenas de humor.

¿Qué nuevo proyecto tiene la actriz Mònica Glaenzel, la Emma de ‘Plats Bruts’? | 3Cat

¿Qué es ‘Ets i uts’, el nuevo proyecto de la actriz?

El canal EVA produce esta road movie en la que la actriz comparte pantalla con Marc Tarrida, un joven actor que hace el papel de Roger, su sobrino en la ficción. La trama es curiosa: el chico ha conseguido que 3Cat compre su proyecto, pero necesita la ayuda de su tía para llevar a cabo este viaje y salvar el catalán a través de veinte reportajes sobre la lengua. Ella pondrá su furgoneta y su experiencia televisiva en una aventura donde se encontrarán con todo tipo de personajes, conflictos y escenas surrealistas. Los capítulos breves ya están disponibles desde el 20 de septiembre en la plataforma, el canal de YouTube y EVA.

Mònica Glaenzel y Marc Tarrida protagonizan la serie ‘Ets i uts’ | 3Cat

¿Todavía la reconocen como la Emma de ‘Plats bruts’?

La actriz ha pasado por los micrófonos de La tarda de Catalunya Ràdio para hablar de este nuevo proyecto, pero ¿aún arrastra su papel en Plats Bruts? Su frase más icónica fue «Ah, vale», pero ¿hasta dónde la ha perseguido? «Si de repente me sale un vale, ya hay gritos», explica.

Mònica Glaenzel aún es para muchos la inolvidable Emma de "Plats bruts". A pesar de su larga carrera como actriz, ¿hasta dónde la ha perseguido aquel icónico “Ah, vale?” #TardaCatRàdio pic.twitter.com/8HwKj47J90 — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) October 7, 2025

«Tengo días de todo», explica ante la pregunta de si está un poco «harta» de la Emma de Plats Bruts. «Es una etapa que la recuerdo con muchísimo cariño, me lo pasé muy bien, además me encanta que a la gente le haya gustado, que para eso hacemos estas cosas, pero mira, a veces… soy una persona mayor», expresa. Admite que encontrarse con un padre y un hijo que son fans de Plats Bruts «es gratificante», pero también tiene sus inconvenientes. «Tendré 90 años y aún seré la Emma». Sea como sea, su papel ha acompañado a muchas generaciones de espectadores que ahora tienen la oportunidad de verla en otro registro sin perder el buen humor que la caracteriza.