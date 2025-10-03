TV3 cambia de hora ‘Bestial’ de Bibiana Ballbè tras una semana

Bibiana Ballbé ha regresado a TV3 con un programa que no ha gustado tanto como se esperaba… de hecho, lo único que ha conseguido son malas críticas. El estreno no convenció y la audiencia tampoco la acompañó, teniendo en cuenta que solo logró un 9,9% de cuota de pantalla media a pesar de comenzar con el 30% que les dejó el Piromusical de la Mercè. Ante esto, han sido muchos los que han pronosticado que la cadena pública acabaría moviendo de día -o de hora- esta emisión.

Normalmente, este cambio llega unas semanas después porque se les suele dar unos días de margen para ver cómo evoluciona la situación. En este caso, sin embargo, no han esperado ni al segundo programa. Este mismo domingo, Bestial comenzará una hora más tarde porque lo han relegado a las 23:15 horas de la noche. La parrilla publicada en la página web de 3Cat indica esta modificación, la cual nos han confirmado desde TV3 después de que lo avanzara El Món de la Tele.

La parrilla de TV3 confirma el cambio de hora para el programa

En esta ocasión, no veremos a Bibiana a las 22 horas, sino que la emisión comenzará una hora y cuarto más tarde. En su lugar, emitirán un capítulo de la miniserie de la BBC Els assassinats de Steeltown. ¿Y eso por qué? ¿Tiene que ver con la mala audiencia y el feedback negativo que ha recibido? «Las parrillas son mutables», nos insisten desde la cadena. De hecho, informan que este era un movimiento «previsto» y que la franja de las diez de la noche ni siquiera tenía que ser previamente para ella, sino para el 30 Minuts que no estrenará nueva temporada hasta las próximas semanas.

La presidenta de 3Cat Rosa Romà se pronuncia sobre las críticas a Bestial

No es la primera vez que mueven cosas de franja, ciertamente. Jo mai mai, por ejemplo, también se estrenó en un prime time para potenciar que la gente se enganchara y luego fue cambiado de día. Aquí han hecho lo mismo, por lo que parece.

Preguntada por la mala recepción que había tenido el programa, la presidenta de 3Cat Rosa Romà confesó ser consciente del revuelo: «Con los contenidos audiovisuales a veces acertamos y alguna otra vez no, pero creo que no puede haber ninguna duda de que lo ha elegido un equipo directivo que tiene un gran acierto con los contenidos que seleccionan«, dijo al respecto en El matí de Catalunya Ràdio.

Este domingo, Bibiana Ballbé contará con la compañía de un presentador muy querido en la casa como es Quim Masferrer. Él será uno de los invitados, lo que puede convencer a más de uno de dar una segunda oportunidad al programa. Además, la actriz Betsy Túrnez, la cantante de ópera Serena Sáenz y la modelo Martina Klein se sentarán en el sofá con ellos para intentar entretener a los telespectadores.

Bibiana Ballbé no ha triunfado mucho en su regreso a TV3

Todas las miradas estarán puestas en X (el antiguo Twitter) para conocer qué opina una audiencia que confían que aumente respecto a la última emisión. Será al día siguiente cuando sepamos la cifra que marcará el acierto o el fracaso de esta novedad de temporada.