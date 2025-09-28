Bibiana Ballbè regresa a TV3 con ‘Bestial’, un programa donde todo puede pasar

Bibiana Ballbè regresará esta noche a TV3 con Bestial, un programa nuevo que emitirán los domingos por la noche en la televisión lineal y también a través de la plataforma digital. Después de mucho pedirlo, los televidentes podrán disfrutar de un late show totalmente nuevo en el que acudirán celebridades, artistas e invitados sorpresa. Habrá una banda en directo, humor, actuaciones musicales y «muy buen rollo», si hacemos caso de la publicidad que está haciendo la cadena de este talk show cultural.

¿Y cómo irá? Según explican, este será mucho más que un programa semanal. Habrá público en el plató de La Paloma, que participará de un espectáculo que describen como «vibrante». Aquí, combinarán entrevistas únicas con tecnología de punta y música en directo. ¿Los primeros invitados confirmados? Nombres tan potentes como Jessica Goicoechea, Arturo Valls, Lorena Castell, Julieta, Miki Núñez, Nil Moliner, Marc Ribas, Santi Millán, Martina Klein y Joel Joan.

Bajo el paraguas de grandes entrevistas, dicen que los invitados tendrán la posibilidad de cambiar el rumbo de toda la conversación e incluso del programa en general «de manera imprevisible». Todo puede pasar, pues, en el retorno de la presentadora icónica de TV3 y el 33.

Así será el nuevo programa de Bibiana Ballbè | TV3

¿Qué es el botón bestial? Uno de los protagonistas del nuevo programa de Bibiana Ballbè

Ella, que marcó un estilo y una nueva forma de hablar de cultura, retorna con la conversación cultural de la semana. En el perfil de Instagram de la cadena, han comentado que uno de los protagonistas del programa será el botón bestial. Esta será una pieza clave del programa, ya que cada vez que lo presionen se encenderán las luces, las pantallas se moverán, la música sonará y el programa cambiará, hará un giro de guion y pasarán cosas inesperadas.

¿Quién lo puede presionar? La presentadora, evidentemente, pero también todos los invitados. ¿Cuándo se aburran? Pues podrán presionar el botón. ¿Que necesitan ir al baño? Pues también. ¿Que tienen que hacer una llamada? Al botón. Un botón mágico, pues, imprevisible y bestial.

Todos los detalles los conoceremos esta misma noche, cuando se estrene la primera emisión del programa de Bibiana Ballbè. Habrá que ver cuál es la reacción de la audiencia ante este regreso tan esperado y la creación de un formato nuevo que confían que enganche.