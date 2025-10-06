El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
El ‘Bestial’ de TV3 cae aún más con un 5,2% y toca fondo
Jennifer Navarro
06/10/2025 11:20

Más problemas para TV3 y para Bibiana Ballbé. El estreno de Bestial no convenció en absoluto y no supo aprovechar la superbona audiencia que le había dejado la emisión del Piromusical de la Mercè, teniendo en cuenta que pasó del 30% inicial a un 9,9% de promedio que ocultaba momentos de menos de un 5% de share. Los televidentes, además, los criticaron ferozmente a través de las redes sociales con unas críticas feroces que hacía tiempo que no se veían sobre un programa de la televisión pública catalana. Pues bien, ante todo esto -aunque la versión oficial es que este movimiento en la parrilla ya estaba previsto-, la cadena movió el talk show de hora y este domingo ha comenzado una hora más tarde.

Eran las 23:15 horas cuando Bibiana Ballbè saludaba a la gente desde casa, un inicio con música y fiesta que no ha tenido la respuesta que esperaban. Si el estreno no gustó mucho, esta segunda entrega lo ha hecho aún menos y esto se ha visto reflejado en una caída aún más drástica en las cifras. La cuota de pantalla que han obtenido en global ha sido de un 5,2%, un gran golpe porque esta es la media, pero en el gráfico detallado al que ha tenido acceso El Món se observa cómo la emisión terminó con un 3,5% de share. Esto fue después de comenzar con un 6,5 y ir cayendo, a lo largo de la emisión, a un 5,8, un 4,7 y, finalmente, cerrar el chiringuito con 3,5. De las 132,000 personas de promedio que conectaron con ellos la semana pasada, a los 57,000 de este fin de semana.

A la misma hora, Cuarto milenio ganaba con el 9,9% de la audiencia. Después, el debate de Supervivientes también hacía una buena cifra con el 9,7%. ¿En tercer y cuarto lugar? El 7,9% de Una nueva vida en Antena 3 y el 7,2% de la película de TVE. Todo esto implica que el Bestial de Bibiana Ballbé ha quedado en quinto lugar… y con dos cifras menos que el de antes. ¿Ha tocado fondo el programa?

Aquests han estat els convidats del segon programa de Bestial - TV3
Estos han sido los invitados del segundo programa de Bestial | TV3
La segona emissió de Bibiana Ballbè ha fet la meitat de l'audiència de la setmana passada - TV3
La segunda emisión de Bibiana Ballbé ha hecho la mitad de la audiencia de la semana pasada | TV3

Más críticas hacia el Bestial de Bibiana Ballbé

Los invitados de esta segunda emisión del Bestial eran potentes, sobre todo porque había reunido a Quim Masferrer en el sofá con Betsy Túrnez, Martina Klein y Serena Sáenz. El presentador, uno de los más queridos de la casa, entró en el juego y fue divertido verlo fuera de su zona de confort de El Foraster. En Instagram, donde han publicado un fragmento de la intervención de Quim, todos los comentarios son positivos hacia él y la historia que contó de su padre.

En X (el antiguo Twitter), en cambio, todos vuelven a criticar los contenidos de un programa que no terminan de entender: «Aunque haya alguien a quien le entretenga, el programa es tan malo que le dará vergüenza decirlo». «Bibiana, haga lo que haga, tiene un problema y es que no cae bien«, se aventura a reflexionar una telespectadora. Otros, les piden que dejen de copiar «las porquerías» de Telecinco: «No lo veremos y lo tendrán que retirar de la parrilla«.

«Tocado y hundido«, decía otro. «Después de tantos años, ¿cómo puede ser que Bibiana no sepa comportarse con cierta serenidad en este programa tan desafortunado?«, lamentan. La mezcla de invitados tampoco gustó: «Qué escudella barrejada indigesta«.

Una nueva entrega que ha hecho una audiencia aún peor, lo cual no es un buen pronóstico de cara a las siguientes emisiones.

