El ‘Bestial’ de TV3 cae aún más con un 5,2% y toca fondo

Más problemas para TV3 y para Bibiana Ballbé. El estreno de Bestial no convenció en absoluto y no supo aprovechar la superbona audiencia que le había dejado la emisión del Piromusical de la Mercè, teniendo en cuenta que pasó del 30% inicial a un 9,9% de promedio que ocultaba momentos de menos de un 5% de share. Los televidentes, además, los criticaron ferozmente a través de las redes sociales con unas críticas feroces que hacía tiempo que no se veían sobre un programa de la televisión pública catalana. Pues bien, ante todo esto -aunque la versión oficial es que este movimiento en la parrilla ya estaba previsto-, la cadena movió el talk show de hora y este domingo ha comenzado una hora más tarde.

Eran las 23:15 horas cuando Bibiana Ballbè saludaba a la gente desde casa, un inicio con música y fiesta que no ha tenido la respuesta que esperaban. Si el estreno no gustó mucho, esta segunda entrega lo ha hecho aún menos y esto se ha visto reflejado en una caída aún más drástica en las cifras. La cuota de pantalla que han obtenido en global ha sido de un 5,2%, un gran golpe porque esta es la media, pero en el gráfico detallado al que ha tenido acceso El Món se observa cómo la emisión terminó con un 3,5% de share. Esto fue después de comenzar con un 6,5 y ir cayendo, a lo largo de la emisión, a un 5,8, un 4,7 y, finalmente, cerrar el chiringuito con 3,5. De las 132,000 personas de promedio que conectaron con ellos la semana pasada, a los 57,000 de este fin de semana.

A la misma hora, Cuarto milenio ganaba con el 9,9% de la audiencia. Después, el debate de Supervivientes también hacía una buena cifra con el 9,7%. ¿En tercer y cuarto lugar? El 7,9% de Una nueva vida en Antena 3 y el 7,2% de la película de TVE. Todo esto implica que el Bestial de Bibiana Ballbé ha quedado en quinto lugar… y con dos cifras menos que el de antes. ¿Ha tocado fondo el programa?

Más críticas hacia el Bestial de Bibiana Ballbé

Los invitados de esta segunda emisión del Bestial eran potentes, sobre todo porque había reunido a Quim Masferrer en el sofá con Betsy Túrnez, Martina Klein y Serena Sáenz. El presentador, uno de los más queridos de la casa, entró en el juego y fue divertido verlo fuera de su zona de confort de El Foraster. En Instagram, donde han publicado un fragmento de la intervención de Quim, todos los comentarios son positivos hacia él y la historia que contó de su padre.

En X (el antiguo Twitter), en cambio, todos vuelven a criticar los contenidos de un programa que no terminan de entender: «Aunque haya alguien a quien le entretenga, el programa es tan malo que le dará vergüenza decirlo». «Bibiana, haga lo que haga, tiene un problema y es que no cae bien«, se aventura a reflexionar una telespectadora. Otros, les piden que dejen de copiar «las porquerías» de Telecinco: «No lo veremos y lo tendrán que retirar de la parrilla«.

«Tocado y hundido«, decía otro. «Después de tantos años, ¿cómo puede ser que Bibiana no sepa comportarse con cierta serenidad en este programa tan desafortunado?«, lamentan. La mezcla de invitados tampoco gustó: «Qué escudella barrejada indigesta«.

Quina escudella barrejada de convidats. Indigesta. #bestial3cat — rous (@lady_rousing) October 5, 2025

Encara que hi hagi algú que l’entretingui es tan dolent el programa que li fa vergonya dir-ho. La Bibiana, fagi el que fagi, te un problema…no cau be. — mercè (@merc10171584) October 6, 2025

Heu de treballar més i ser creatius no copiar merdes tipus T5 . No el veurem i l’ haureu de retirar de programació. Volem una TV pública de Catalunya digne,no una colla d’ «amiguis»per embutxacar-se diners de tots. — Carme Itaka (@CarmeItaka) October 4, 2025

Res, tocat i enfonsat — Josep SG (@castellvilar) October 4, 2025

Després de tants anys com pot ser que @BibianaBallbe no sàpiga comportar-se amb certa serenitat en aquest programa tan desafortunat?#bestial3cat — Saül (@Saulsomhi) October 5, 2025

Una nueva entrega que ha hecho una audiencia aún peor, lo cual no es un buen pronóstico de cara a las siguientes emisiones.