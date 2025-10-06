El lunes marca el inicio de una nueva tanda de capítulos en Com si fos ahir. Los personajes de la serie diaria saben que el fin de semana es solo una pausa temporal para la llegada de las tramas que han preparado los guionistas. La novena temporada continúa y cada vez hay más giros y cambios para este grupo de amigos boomers que viven situaciones de lo más surrealistas en su día a día.

Esta semana los protagonistas retoman algunos de los hilos de los capítulos anteriores, como la decisión de Naiara (Daniela Brown) de trasladarse a la comisaría de Tàrrega porque necesita poner tierra de por medio entre ella, Ferni (Francesc Cuéllar) y Karim (Moha Amazian). Ahora bien, si hay alguien que tiene la cabeza hecha un bombo, ese es Quique (Biel Duran). El profesor del instituto siempre peca de ser ingenuo, al menos, desconoce completamente que su novia se ha enredado dos veces con Eugeni (Oriol Vila), el gran seductor de la octava temporada de Comsi. Por si no tuviera ya suficientes problemas, ahora ha descubierto una información que lo ha dejado muy afectado. ¿Es él realmente el padre de Adrià?

El Quique aún cree que Cristina oculta información sobre la paternidad de Adrià | 3Cat

La paternidad de Quique, en duda

Desde que Quique entró en la serie diaria de TV3, los fans han podido ver que es una persona más bien inocente, no tiene maldad y por culpa de eso lo ha pasado bastante mal. Lo que menos necesitaba ahora era que los resultados de unas pruebas pusieran en duda su paternidad. Después de las vacaciones haciendo el camino de Santiago ha llegado con ciertos problemas de próstata, derivados de una infección urinaria. Todo podría haberse quedado ahí si no fuera porque el hombre quería asegurarse de que todo el aparato funcionaba correctamente.

Quique está preocupado por un problema de próstata en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Después de pedir muchas pruebas al urólogo y un análisis completo, ha encontrado unos resultados poco agradables. Lo que seguramente ni él ni Cèlia (Sara Espígul) esperaban era que el médico les dijera que tenía unos espermatozoides sin capacidad de fecundar y que, básicamente, era estéril. Es cierto que es una realidad que muchos hombres padecen, pero entonces, ¿por qué está tan preocupado? Hace 15 años nació Adrià, el hijo que tuvo durante el matrimonio con Cristina (Carlota Olcina), pero con estas novedades que acaba de recibir, cree que su exmujer podría haberle engañado.

Cristina no puede creer que Quique dude de la paternidad de Adrià en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una conversación muy incómoda

En el capítulo de este lunes 6 de octubre, Quique ha pasado el fin de semana dándole vueltas y ahora necesita más respuestas. Cèlia cree que es momento de dejarlo, pero él quiere tener la certeza de que Adrià es su hijo al 100%. Cuando queda con Cristina para hablarlo, la conversación acaba subiendo de tono. Su exmujer le repite más de una vez que el niño que tienen en común es suyo y que decidió hacerle bromas la primera vez porque si se lo hubiera tomado en serio, se habría enfadado mucho más. Aunque intenta hacerlo entrar en razón, recordando cómo les costó ser padres y que entonces eran un matrimonio muy enamorado –hay que recordar que Cristina le puso los cuernos con otro hombre-, Quique sigue con la mosca detrás de la oreja.

Cristina se enfada por el interrogatorio de Quique en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La socia de la Barnateca se enfada porque ve que Quique no termina de creerla, y ahora está más enfadada que antes. No se sabe si para castigarlo o no, le pide que paguen a medias un viaje de estudios para enviar a su hijo a Inglaterra, pero parece que Adrià no está dispuesto a aceptarlo.

Adrià no es consciente de las dudas de su padre en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Con todo el lío que tiene en la cabeza, Quique se pone en contra y actúa con una soberbia extraña en su personaje. Cèlia tampoco puede defenderlo ante este numerito que ha organizado en el Flora. ¿Lo dejará estar en algún momento o continuará pensando si su paternidad es real? Lo que es evidente es que los guionistas estirarán un poco más esta trama en los próximos días.