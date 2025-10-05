El final del fin de semana marca el retorno inminente a la rutina. Los personajes de Com si fos ahir han pasado una semana movida, entre los problemas de salud, el retorno de personas del pasado, citas desastrosas y secretos entre las parejas que darán mucho juego en este primer trimestre de la novena temporada. ¿Qué tramas han preparado los guionistas que provocarán muchos quebraderos de cabeza? Estas son las pistas sin spoilers para una semana en la que saldrán a la luz muchas informaciones cruciales.

L’Ona intenta recuperar la relación con el Francesc a toda costa

Esta novena temporada los personajes de la serie diaria de TV3 han recibido la entrada de varios fichajes. Sus tramas están muy ligadas con los protagonistas de la colla del Reina Sibil·la y las relaciones personales se están viendo afectadas por antiguas historias del pasado. Una de ellas es l’Ona (Carmela Poch), la expareja de Francesc (Eduard Buch). Han pasado veinticinco años desde que la mujer lo dejó plantado en el altar, pero donde hubo fuego pueden quedar cenizas. Ahora ha vuelto a la ciudad y es la profesora de tenis de Ruth (Carlota Keiko), la hija de Neus (Mercè Martínez) y sobrina de Francesc. Desde que se reencontraron el hombre se ha quedado destrozado y todos los recuerdos del pasado lo persiguen. Al menos, después de una cena entre los hermanos, Sílvia (Montse Germán) y l’Ona, la reacción de Francesc quemando las invitaciones de la boda demuestran mucho más que unas palabras. Esta semana tendrá que volcarse a fondo con Sílvia, que lo está pasando muy mal por los problemas de salud y las preocupaciones que la rodean. Aun así, l’Ona no se detendrá para lograr su objetivo. ¿Será capaz de destrozar una relación en un momento tan delicado?

L’Ona vol recuperar el temps perdut amb el Francesc a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La Naiara debe tomar una decisión pronto

Quien vuelve a tener un buen lío es Naiara (Daniela Brown). El regreso de Ferni (Francesc Cuéllar) ha despertado los sentimientos de su relación durante la octava temporada y ahora duda si realmente quiere estar con Karim (Moha Amazian). Cabe recordar que ambos estuvieron juntos cuando la chica investigaba su negocio de tráfico de drogas, pero meses después y alejado de ese turbio mundo, parece dispuesto a superarlo para estar con ella. Naiara ha caído en la tentación y en capítulos anteriores se enredó con él después de discutir con Karim. Su novio está enfadado con el mundo y después de su propuesta para reforzar la relación, aún estarán más contra las cuerdas. En los próximos capítulos emprenderá acciones contra Ferni para alejarlo definitivamente de su pareja. ¿Lo conseguirá?

La Naiara ha d’aclarir el triangle amorós amb el Karim i el Ferni a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quique descubrirá una información que puede cambiar su vida

Como decíamos, los problemas de salud son una constante en el primer trimestre de temporada. Los fans del Comsi no dejan de notar que los personajes sufren de lo lindo. Además de Sílvia, unos problemas de próstata de Quique (Biel Duran) pueden desenmascarar una información que podría ser crucial para su vida. Tras recibir el diagnóstico de las pruebas que se ha hecho por culpa de una infección de orina, los resultados del test de fertilidad lo tienen con la mosca tras la oreja, preocupado por la paternidad de Adrià. Tendrá que hablar con Cristina (Carlota Olcina) para aclarar todas las dudas en una semana que será muy intensa y reveladora. ¿Cuántos secretos pueden salir a la luz tras estas pruebas?

El Quique està preocupat per un problema de pròstata a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Los problemas de salud no se acaban aquí porque Gina (Meritxell Huertas) continúa lesionada. Después de recibir un disparo con una escopeta de balines ha perdido un 70% de audición. Ha comenzado a investigar quiénes pueden ser los responsables, con la ayuda más que interesada de Jordi (Andrés Herrera). El problema es que Miquel (Eduard Farelo) sufrirá porque su pacto con el hombre de no contar la verdad salga a la luz. Si Gina descubre que sus amigos son los responsables del accidente, ¿será capaz de denunciarlos?

El Jordi buscarà els responsables de l’accident de la Gina a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Andreu sufrirá por culpa de Rita

Andreu (Marc Cartes) sufrirá de lo lindo por culpa de Rita (Isabel Rocatti). Esta mujer que ha entrado en la vida del enfermero de manera repentina está complicando la situación sin parar. Después de conseguir que Andreu la inscribiera en el ensayo para el Alzheimer, ha ido descubriendo información muy potente sobre la mujer. Primero fingió que se había lesionado en la muñeca y después de ver cómo robaba por segunda vez el monedero de una persona, se enfrentó a ella directamente. Piensa que lo ha engañado y que realmente necesitaba el papel que acredita que tiene Alzheimer para evitar una pena de prisión en un juicio que tiene pendiente por pequeños hurtos. Sin embargo, esta ha recibido una información sobre una paciente que indica principios de demencia. Como la ha expulsado del ensayo, enfadado con ella por haberlo engañado, ahora tendrá que iniciar una cruzada para recuperarla. ¿Podrá encontrarla antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo recibirá esta mujer tan misteriosa la información que le dará Andreu?

La Rita s’intenta guanyar la confiança de l’Andreu a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Eva está harta del amor

No son buenos momentos para Eva (Alícia González Laá). La trabajadora del Gim Rabbit acumula una lista de decepciones amorosas que cada temporada se ha ido ampliando. La última fue el falso médico y un paciente obsesionado con la buena fe de esta mujer que a menudo es demasiado ingenua. En los capítulos anteriores ha probado suerte con las aplicaciones de citas, sin éxito, y con los encuentros casuales con chicos que terminan saliendo mal. Tomó la decisión de dejar las citas de manera definitiva, pero la ayuda de un nuevo personaje la llevarán a poner en práctica métodos menos convencionales. ¿Llegará una nueva era para Eva?

L’Eva buscarà nous mètodes per lligar a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Una de las nuevas parejas de la temporada la forman Itziar (Mar Ulldemolins) y Foix (Nausicaa Bonnín). La chef de la Barnateca está enamoradísima de la nueva comercial, de quien aún no sabemos mucho. Han tenido algunas citas, pero los problemas llegan porque Itziar, que es compañera de piso de Ivan (Roger Coma), tiene que mantener las citas con su novia en casa de su amigo. Estos encuentros tensarán la relación entre ellos y ambas chicas necesitarán buscar una alternativa para estar juntas. Sin embargo, esta semana Itziar descubrirá información sobre Foix que hará que todo cambie. ¿Quién es esta chica y por qué tiene un aura de misterio?

La Nausicaa Bonnín interpreta el personatge de Foix a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ivan tampoco pasa por su mejor momento. Desde que escuchó la confesión de Diana (Mercè Arànega) -que Ivan tiene una hermana que se llama Nina- su pequeña reconciliación se ha ido al traste. En los próximos capítulos Diana descubrirá por qué Ivan había estado interesado en pasar más tiempo con ella y por fin descubriremos la identidad de un nuevo personaje de la vida de Diana que sacudirá la vida de esta familia tan peculiar.

L’Ivan no es pot creure la confessió de la Diana a ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Estas no son las únicas tramas que se verán esta semana en Com si fos ahir. ¿Qué pasará entre Salva (Ernest Villegas) y Aina (Tai Fati)? Su alumna predilecta del máster ha puesto distancia para intentar buscar el equilibrio entre trabajo y vida personal, pero la crisis personal del abogado podría agravarse. ¿Está la relación con Marta (Sílvia Bel) en peligro? ¿Buscará la manera de pasar más tiempo con Aina? Muchas preguntas aún por resolver en la serie que triunfa cada mediodía.