La octava temporada de Com si fos ahir se cerró con la muerte más original. Bueno, una muerte a medias, porque organizar tu propio funeral en vida porque no quieres perderte la oportunidad de ver cómo sería realmente es un poco truculento. De elementos truculentos no hay muchos en la serie diaria de TV3 y, por lo tanto, cuando se abordan temas delicados siempre se apuesta por un punto divertido o rozando el surrealismo. En el caso de Diana (Mercè Arànega), los guionistas apostaron por incorporar su personaje de una manera tétrica y divertida de modo que se reencontrara con Iván (Roger Coma) después de treinta años.

Les ha costado un poco poder encontrar el equilibrio, sobre todo por todos los giros de los últimos capítulos. Cuando parecía que su relación sería irreconciliable, Itziar (Mar Ulldemolins) encontró una documentación que podía cambiar la vida de este personaje. Los papeles recogían el testamento de Diana en el que designaba a Iván como la persona que debía encargarse de cumplir sus últimas voluntades.

El secreto de Diana sale a la luz

¿Cuál es el problema de todo esto? Que Iván cree que su madrastra está a punto de morir y necesita aprovechar el tiempo con ella antes de que sea demasiado tarde. En capítulos anteriores, decidieron hacer una travesura juntos: presentarse en su antiguo trabajo y pasearse desnudos frente a su jefe. Esta experiencia personal les ayudó a reforzar su relación, pero la peor parte aún estaba por llegar. Diana terminó confesando una parte de su pasado que Iván desconocía: tenía una hermana que se llama Nina. El hombre, como era de esperar, no se lo tomó nada bien. ¿Diana había ocultado esta información durante todos estos años?

La Diana confiesa que Iván tiene una hermana que se llama Nina en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La primera reunión entre hermanos

En el capítulo de este jueves 9 de octubre, Diana ha intentado recuperar la relación con Iván. Él sigue enfadado sobre todo porque cree que su madrastra engañó a su padre y ha ocultado durante muchos años que tenía una hermana, pero nada más lejos de la realidad. Cuando ambos quedan para arreglar las cosas, Diana termina explicando que no son hermanos de sangre, pero aun así que le gustaría que se conocieran igualmente. Al principio él no quiere implicarse y ante la insistencia de Diana acaba cediendo porque no puede soportar este secreto que pesa tanto. Iván cree que Diana está muriendo y cuando la mujer descubre el motivo por el cual está tan encima de ella, aprovecha para tirar del hilo, ¿pero será del todo sincera?

La Diana descubre por qué Iván está tan encima de ella en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Cuando él le explica que sabe que está muriendo es imposible que Diana pueda responder. Se nota que quiere negar la información o al menos, justificarse, pero Iván no calla y cuando siente que está dispuesto a conocer a Nina por ella, ve la oportunidad perfecta para conseguir lo que quiere e incluso le explica que sólo le quedan un par de meses de vida. Si todo resulta ser una nueva estrategia de Diana, Iván no lo podrá soportar.

Iván confiesa frente a Diana que sabe que ella está muriendo | 3Cat

La Nina, una chica directa y soberbia

Esta semana se ha incorporado un personaje que podría dar mucho juego los próximos días. Nina, interpretada por Ariadna Llobet, es la hija de Diana en la serie y está a punto de conocer a Iván. El encuentro entre ambos no puede ir peor. Aunque el hombre intenta crear una narrativa familiar entre los tres, se nota que ella no quiere estar sentada con ellos y hacer ver que todo es magnífico. De hecho, se comporta mal, responde de manera irrespetuosa y se enfada cada dos por tres con su madre. Por si aún pudiera mejorar la reunión, cuando Iván intenta corregirla y le pide que trate mejor a Diana, Nina se rebela y se embarca en una cruzada personal contra él. Tan harta está de los juegos de su madre que incluso le espeta a Iván que no le extraña que la abandonaran. Él, herido, acaba marchándose del local decepcionado una vez más por la vida incontrolable de Diana.

La Nina es la hija de Diana en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Una confesión de última hora

Los guionistas podrían haber dejado esta trama aquí, pero ¿alguien cree que Iván es una persona que se esté quieta y sea razonable? Sus acciones van más rápido que la sensatez y ahora quiere hacer de hermano mayor de Nina. La chica no tiene una buena relación con la madre, es evidente, y cree que Iván se ha acercado a ella por dinero. Para intentar que ella se comporte mejor y entienda lo que está pasando, termina confesándole de última hora que Diana está muriendo. De primeras es evidente que la chica no se lo cree, pero cuando Iván no titubea y la mira con los ojos grandes de pena, no necesita ni diez segundos para sentarse en el sofá y asumir la noticia.

Iván le explica a Nina que Diana está muriendo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Lo ha complicado todo Iván después de explicar una información que podría no ser cierta? ¿Diana se está excediendo demasiado con su teatro o realmente será cierto? Hay muchas preguntas que los fans de Com si fos ahir se están haciendo y todavía no hay ninguna respuesta clara.