La vuitena temporada de Com si fos ahir es va tancar amb la mort més original. Bé, una mort a mitges, perquè organitzar el teu propi funeral en vida perquè no vols perdre’t l’oportunitat de veure com seria realment és una mica truculent. D’elements truculents no n’hi ha gaire a la sèrie diària de TV3 i, per tant, quan s’aborden temes delicats sempre s’aposta per un punt divertit o fregant el surrealisme. En el cas de la Diana (Mercè Arànega), els guionistes van apostar per incorporar el seu personatge d’una manera tètrica i divertida de manera que es retrobés amb l’Ivan (Roger Coma) després de trenta anys.
Els ha costat una mica poder trobar l’equilibri, sobretot per tots els girs dels últims capítols. Quan semblava que la seva relació seria irreconciliable, la Itziar (Mar Ulldemolins) va trobar una documentació que podia canviar la vida d’aquest personatge. Els papers recollien el testament de la Diana en què designava l’Ivan com a la persona que havia d’encarregar-se de complir les seves últimes voluntats.
El secret de la Diana surt a la llum
Quin és el problema de tot plegat? Que l’Ivan creu que la seva madrastra s’està a punt de morir i necessita aprofitar el temps amb ella abans no sigui massa tard. En capítols anteriors, van decidir fer una trapelleria junts: presentar-se a la seva antiga feina i passejar-se despullats davant el seu cap. Aquesta experiència personal els va ajudar a reforçar la seva relació, però la pitjor part encara havia d’arribar. La Diana va acabar confessant una part del seu passat que l’Ivan desconeixia: tenia una germana que es diu Nina. L’home, com era d’esperar, no s’ho va prendre gens bé. La Diana havia amagat aquesta informació durant tots aquests anys?
La primera reunió entre germans
En el capítol d’aquest dijous 9 d’octubre, la Diana ha intentat recuperar la relació amb l’Ivan. Ell continua emprenyat sobretot perquè creu que la seva madrastra va enganyar el seu pare i ha ocultat durant molts anys que tenia una germana, però res més enllà de la realitat. Quan tots dos queden per arreglar les coses, la Diana acaba explicant que no són germans de sang, però tot i això que voldria que es coneguessin igualment. En un primer moment ell no vol implicar-se i davant la insistència de la Diana acaba cedint perquè no pot suportar aquest secret que pesa tant. L’Ivan creu que la Diana s’està morint i quan la dona descobreix el motiu pel qual està tant a sobre d’ella, aprofita per estirar el fil, però serà del tot sincera?
Quan ell li explica que sap que s’està morint és impossible que la Diana pugui respondre. Es nota que vol negar la informació o almenys, justificar-se, però l’Ivan no calla i quan sent que està disposat a conèixer la Nina per ella, veu l’oportunitat perfecta per aconseguir el que vol i fins i tot li explica que només li queden un parell de mesos de vida. Si tot plegat resulta ser una nova estratègia de la Diana, l’Ivan no ho podrà suportar.
La Nina, una noia directa i superba
Aquesta setmana s’ha incorporat un personatge que podria donar molt joc els pròxims dies. La Nina, interpretada per l’Ariadna Llobet, és la filla de la Diana a la sèrie i està a punt de conèixer l’Ivan. La trobada entre tots dos no pot anar pitjor. Tot i que l’home intenta crear una narrativa familiar entre tots tres, es nota que ella no vol estar asseguda amb ells i fer veure que tot és magnífic. De fet, es comporta malament, respon de manera irrespectuosa i s’empipa cada dos per tres amb la seva mare. Per si encara pogués millorar la reunió, quan l’Ivan intenta corregir-la i li demana que tracti millor la Diana, la Nina s’hi rebota i s’embarca en una croada personal contra ell. Tan tipa n’està dels jocs de la seva mare que fins i tot li etziba a l’Ivan que no li estranya l’abandonessin. Ell, ferit, acaba marxant del local decebut un cop més per la vida incontrolable de la Diana.
Una confessió d’última hora
Els guionistes podrien haver deixat aquesta trama aquí, però algú creu que l’Ivan és una persona que s’estigui quieta i sigui raonable? Les seves accions van més de pressa que el seny i ara vol fer de germà gran de la Nina. La noia no té una bona relació amb la mare, és evident, i creu que l’Ivan s’ha acostat a ella per diners. Per intentar que ella es comporti millor i entengui el que està passant, li acaba confessant d’última hora que la Diana s’està morint. De primeres és evident que la noia no s’ho creu, però quan l’Ivan no titubeja i la mira amb els ulls grossos de pena, no necessita ni deu segons per seure al sofà i assumir la notícia.
Ho ha embolicat tot l’Ivan després d’explicar una informació que podria no ser certa? La Diana s’està excedint massa amb el seu teatre o realment serà cert? Hi ha moltes preguntes que els fans de Com si fos ahir s’estan fent i encara no hi ha cap resposta clara.