Els espectadors de Com si fos ahir saben que els divendres són un dia destacat. No només perquè s’acaba la setmana i arriba el cap de setmana de descans, sinó que el capítol de la sèrie diària de TV3 que s’emetrà incorpora un gir de guió explosiu. Els amics de la colla continuen patint els seus dilemes personals, com els atacs de gelosia, una paternitat en dubte, la suposada mort d’una dona histriònica o les aventures d’un advocat que s’està extralimitant massa. En el capítol d’aquest divendres 10 d’octubre, la Itziar (Mar Ulldemolins) farà una descoberta sobre la seva xicota que segurament no s’espera.
Què se’n sap de la Foix fins ara?
Aquesta temporada els fans de la sèrie diària de TV3 han vist com els guionistes han incorporat un munt de personatges nous que ara per ara estan donant molt joc. Una d’elles és la Foix (Nausicaa Bonnín), una noia aparentment normal, molt divertida i enginyosa que ha captivat el cor de la xef de la Barnateca. La seva història d’amor va sorgir d’un moment a l’altre, si més no, la Itziar viu en una pel·lícula romàntica de la qual està a punt de despenjar-se sobtadament. La Foix és una de les noves comercials que s’encarrega d’abastir el local amb sucs. La relació ha anat molt de pressa tot i que encara no es coneixen moltes dades sobre aquesta nova incorporació de la ficció catalana.
Sempre que es veuen és a casa de la Itziar, bé, al pis que comparteix amb l’Ivan (Roger Coma), i això ha fet sospitar els fans del Comsi. Perquè no vol que conegui més coses de la seva vida? Què amaga aquesta noia amb ulls de cadellet? Una de les excuses que va donar-li a la Itziar és que compartia pis amb quatre persones i que se sentia una mica avergonyida de convidar-la. El problema de tot plegat? Al final d’un capítol aquesta setmana s’ha vist la Foix entrar dins un pis d’allò més modern, maco i vivint tota sola, tot just després de dir-li a a la seva xicota que estava molt ocupada i que no podia quedar per veure-la.
La Itziar descobreix informació molt personal de la Foix
La Itziar, però, aliena a aquesta doble vida de la Foix, està cada cop més enamorada de la seva xicota. En el capítol d’aquest divendres s’ha assabentat que la Foix ha patit un accident de cotxe i com a xicota preocupada ha decidit preparar una bona quantitat de plats i menjar perquè ella no hagi de patir. Com que no sap on viu, la recull de l’hospital i la porta al pis de l’Ivan per cuidar-la una estona. Fins i tot li proposa viure juntes perquè sent que no poden continuar envaint l’espai del seu amic i la Foix, com sempre, tira milles i no acaba d’acceptar-ho.
Més tard, la Itziar es troba a la Barnateca amb la Cristina (Carlota Olcina) i li demana que busqui la direcció del pis de la Foix perquè li ha preparat una sorpresa: una selecció de plats de la xef i altres àpats especials perquè no hagi de cuinar perquè està tota sola i lesionada. Amb tota la il·lusió del món i carregada com una mula es presenta a casa de la Foix, però quan s’obre la porta no troba uns companys de pis estranys ni tampoc la seva parella.
Hi ha una nena petita que la mira amb els ulls molt oberts. Quan la Itziar pregunta per la Foix, les paraules de la nena la deixen de pedra. Crida la seva mare i de sobte apareix una altra dona a l’escena. La nena petita, però, es referia a la Foix, la seva altra mare.
Una doble vida?
La Foix s’acosta a la porta sense saber que allà l’espera la Itziar amb una cara de sorpresa que no pot ocultar. Si totes les peces del puzle encaixen, no calen paraules per explicar el que està passant: la Foix ha ocultat una bona part de la seva història. Viu amb una altra dona i té una filla. Té una doble vida? Qui és aquesta nena? Fa quant temps que la Itziar ha estat el segon plat?
Ara per ara hi ha moltes preguntes, però la primera reacció de la xef és girar cua i sortir corrent d’allà sense intercanviar paraula amb la Foix. Caldrà esperar a l’episodi de dilluns per conèixer la justificació d’aquest nou personatge que resulta que amagava més coses del que semblava.