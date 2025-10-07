La setmana continua a la sèrie diària de TV3. Els fans de Com si fos ahir tenen moltes trames obertes damunt la taula en un principi de temporada que ha estat força accidentat. La colla del Reina Sibil·la està envoltada per problemes de salut, personatges del passat que han tornat amb molta força, misteris sobre una paternitat i secrets entre amics que estan a punt d’esclatar. Sigui com sigui, hi ha una dona que s’ha proposat canviar la seva sort pel que fa a l’amor.
L’Eva busca solucions per als problemes amorosos
L’Eva (Alícia González Laá) és un dels personatges més estimats de la colla del Comsi. És una dona amable, riallera, sovint beneita i massa tova amb els altres, i això ha provocat que tingui més d’un problema, sobretot pel que fa a les parelles. La treballadora del Gim Rabbit acumula el pitjor historial de tots els personatges i se’n poden explicar anècdotes de tota mena. Fa unes temporades va sortir amb el cosí “fatxa” de la Gina (Meritxell Huertas), que s’omplia la boca de discursos i comentaris racistes i homòfobs. Durant la vuitena temporada també va patir per culpa d’un parell d’homes. El primer era el Rodri (Ivan Benet) que va resultar ser un fals metge. Va creure’s tant el seu paper que fins i tot va estat a punt de deixar l’Eva sense dit durant una de les seves falses operacions.
Quan va trencar amb ell i pensava que per fi estaria tranquil·la, va aparèixer un altre home per complicar la seva vida encara més. El Lluís era un dels pacients que havia patit una negligència del Rodri i per culpa d’una operació va perdre la mobilitat d’un braç. L’Eva, sentint-se culpable, va fer-se amiga seva per ajudar-lo amb algunes feines bàsiques i ell va malinterpretar-ho tot, pensant-se que l’Eva encara volia alguna cosa més que amistats. Tot i no estar acostumats a veure-la desfermada, el va acabar engegant a pastar fang quan l’home, per guanyar-se el seu perdó, va comprar-li un cotxe.
Aquesta novena temporada ha encetat una nova etapa de cites a través d’aplicacions que han estat un desastre total. Ha tingut dues cites, la primera amb un home que va deixar-la plantada al Flora quan ella va dir-li que no volia anar-se’n amb ell al llit. El segon, un home pedant i obsessionat amb les algues a qui l’Eva va despatxar de pressa. Ara, però, sembla disposada a ampliar horitzons i deixar-se emportar per altres pràctiques.
S’atrevirà amb pràctiques més lliberals?
En el capítol d’aquest dimarts 7 d’octubre, l’Agustí (Marc Rodríguez) ha decidit recomanar-li una osteòpata que coneix perquè l’ajudi amb els problemes d’esquena. L’Eva no vol contactar amb el seu osteopata habitual perquè ha intentat lligar amb ella i es troba en una etapa de “zero homes”. Quan coneix la Susi, la coneguda del lampista del gimnàs, troba que la dona és certament peculiar. Creu que està passant per una etapa d’estrès i la preocupació de sentir-se sola tota l’estona tampoc l’ajuda. I quin remei li ofereix? Que s’obri a pràctiques més lliberals. El que havia de ser una mena de consulta mèdica es converteix en un debat obert sobre pràctiques sexuals com els trios i les seves variables. Tot i que l’Eva no s’hi acaba de sentir molt còmoda, en el fons podria ser una opció per trencar barreres i deixar-se emportar.
Més tard parla del tema amb l’Agustí i ell acaba confessant que algun cop, quan la seva dona Maria Pilar encara vivia, havien passat per alguns clubs on havien pogut obrir-se i provar pràctiques com l’intercanvi de parelles per intentar reforçar la seva relació. En el seu cas pot dir que va ser tot un encert perquè els va funcionar, però l’Eva serà capaç de perdre la vergonya?
La Gina obre el seu arsenal de joguines
Els guionistes de la sèrie diària han decidit jugar i obrir debats entre els seus protagonistes. Temes que potser es podrien considerar tabú i que a Com si fos ahir sempre tenen espai. Al final de l’episodi l’Eva ha quedat amb la Gina (Meritxell Huertas) per saber com es trobava de la lesió de l’orella que encara arrossega. D’un moment a l’altre totes dues han posat damunt la taula el tema del sexe, també perquè la Gina sempre ha compartit amb les amigues de la colla que és una persona bastant oberta i atrevida.
Per intentar animar l’Eva perquè experimenti, ha portat la seva capsa de joguines sexuals i altres estris que podrien ajudar-la a obrir-se més i experimentar amb homes, dones o el que li vingui de gust. Potser és el moment perfecte perquè l’Eva es llenci a la piscina sense pensar-s’ho? Caldrà estar ben atents a aquesta dona amb ganes de superar reptes aquesta temporada.