La setmana a Com si fos ahir s’ha tancat amb trames molt potents. Els amics del Reina Sibil·la fa dies que trontollen amb els seus conflictes personals. Un pare desfermat, la gelosia d’una dona malalta, una mort imminent que podria ser falsa o la jugada bruta d’un home descontrolat han estat clau en els darrers capítols de la sèrie. Atenció perquè el ritme no s’atura i els espectadors de la sèrie diària poden anar preparant les crispetes per seure davant la pantalla i no perdre cap detall. Aquestes són les pistes sense espòilers de la setmana en què hi haurà trames i conflictes per a tothom.
La relació entre el Francesc i l’Ona fa trontollar els fonaments d’una parella
Les incorporacions de la temporada de Com si fos ahir no estan deixant ningú indiferent. Una d’elles ha decidit recuperar el temps perdut i potinejar dins una relació que semblava consolidada després de molts entrebancs. La Sílvia (Montse Germán) i el Francesc (Eduard Buch) passen per moments vitals complicats, ella arrossega problemes de salut preocupants que s’han agreujat amb l’arribada de l’Ona (Carmela Poch), l’exparella del Francesc que va deixar-lo plantat a l’altar fa ara 25 anys. La dona no s’atura i vol recuperar la relació amb el Francesc sigui com sigui, fins i tot jugant amb els rècords del passat feliç que van compartir. S’ha vist que el Francesc ha patit un atac de ràbia en capítols anteriors, però aquesta setmana la Sílvia veurà que aquesta relació tan curiosa la porta a extrems inimaginables. Per la seva banda, el Francesc continuarà burxant per desfer-se de l’Ona i una trobada entre tots dos per solucionar un problema acabarà desembocant en un moment explosiu. Què passarà entre tots dos? La Sílvia hauria de preocupar-se?
Qui també podria preocupar-se una mica és la Marta (Sílvia Bel). La propietària de La iaia continua aliena a la situació que s’està construint entre el Salva (Ernest Villegas) i l’Aina (Tai Fati). L’alumna del màster cada cop passa més temps al despatx de l’advocat i tot i que ell ha intentat posar distància i ser professional, tenir-la a prop ha despertat certs sentiments. Sentir-se escoltat i respectat és una sensació molt especial i l’Aina, per tal de no perdre la feina ni el favor del Salva, acceptarà qualsevol condició. La línia entre tots dos podria desdibuixar-se i la noia començarà a sentir-se incòmoda.
Un judici i la lluita de l’infermer per recuperar la feina
L’Andreu (Marc Cartes) ha sortit molt mal parat per voler ajudar la Rita (Isabel Rocatti). La dona misteriosa que ha estat jugant amb l’infermer tots aquests dies resulta que realment tenia principis d’Alzheimer i després de dies buscant-la per reincorporar-la a l’estudi, els seus esforços li han costat la feina. La Neus (Mercè Martínez) el va despatxar -recordem que abans l’havia enganyat per inscriure la Rita a l’assaig- i en els pròxims capítols lluitarà per recuperar la posició dins l’estudi. A més a més, la Rita rebrà la data de judici pels seus furts i robatoris acumulats, però la Neus jugarà un paper clau en tot plegat. Quan s’adoni que tenen un passat en comú canviaran les coses entre les dues?
Qui també necessita ajuda és el Ferni (Francesc Cuéllar). El noi s’ha reincorporat a la sèrie de TV3 després de desintoxicar-se de la seva vida anterior en què va convertir el negoci familiar en un cau de droga. Mesos després ha tornat a Barcelona per arreglar els problemes amb els pares i recuperar la relació amb la Naiara (Daniela Brown). Tot i que la noia se n’ha anat uns mesos a Tàrrega per fer les pràctiques de Mossa d’Esquadra, el noi s’ha quedat a la ciutat esperant que torni. En els pròxims capítols veurem un acostament amb el Toni petit (Oriol Cervera). Sap que té el Karim (Moha Amazian) en contra, però podrà aconseguir que el germà de la seva amiga l’ajudi? Cal tenir en compte, però, que amb aquest personatge mai res és el que sembla.
L’obsessió del Quique continua
El Quique (Biel Duran) ha demostrat aquesta setmana que es poden perdre els papers de la manera més inesperada. Està obsessionat amb el tema de la seva paternitat i la relació amb la Cristina (Carlota Olcina) penja d’un fil. Ara bé, està a punt de descobrir una informació del passat de la Cristina que podria posar la seva relació encara més en risc.
També descobrirà informació crucial la Itziar (Mar Ulldemolins). La xef de la Barnateca viu el seu idil·li amorós amb la Foix (Nausicaa Bonnín) i aquesta setmana la veritat del seu personatge està a punt de sortir a la llum. Ningú s’espera aquest gir dels esdeveniments i la Itziar no s’ho acabarà de creure del tot. Entrarà en joc un altre personatge anomenat Cloe que no els ho posarà gens fàcil.
Aquestes són només algunes de les trames que acompanyaran els amics de Com si fos ahir aquesta setmana. Què passarà amb la suposada mort imminent de la Diana (Mercè Arànega)? El Miquel (Eduard Farelo) confessarà la veritat sobre l’accident de la Gina (Meritxell Huertas)? Arriben capítols potents i els espectadors poden anar preparant-se per a una bona dosi d’intensitat.