La semana en Com si fos ahir ha terminado con tramas muy potentes. Los amigos del Reina Sibil·la llevan días tambaleándose con sus conflictos personales. Un padre descontrolado, los celos de una mujer enferma, una muerte inminente que podría ser falsa o la jugada sucia de un hombre descontrolado han sido clave en los últimos capítulos de la serie. Atención porque el ritmo no se detiene y los espectadores de la serie diaria pueden ir preparando las palomitas para sentarse frente a la pantalla y no perder ni un detalle. Estas son las pistas sin spoilers de la semana en la que habrá tramas y conflictos para todos.

La relación entre Francesc y Ona tambalea los cimientos de una pareja

Las incorporaciones de la temporada de Com si fos ahir no están dejando a nadie indiferente. Una de ellas ha decidido recuperar el tiempo perdido y entrometerse en una relación que parecía consolidada después de muchos obstáculos. Sílvia (Montse Germán) y Francesc (Eduard Buch) pasan por momentos vitales complicados, ella arrastra problemas de salud preocupantes que se han agravado con la llegada de Ona (Carmela Poch), la expareja de Francesc que lo dejó plantado en el altar hace ahora 25 años. La mujer no se detiene y quiere recuperar la relación con Francesc sea como sea, incluso jugando con los recuerdos del pasado feliz que compartieron. Se ha visto que Francesc ha sufrido un ataque de rabia en capítulos anteriores, pero esta semana Sílvia verá que esta relación tan curiosa la lleva a extremos inimaginables. Por su parte, Francesc continuará intentando deshacerse de Ona y un encuentro entre ambos para solucionar un problema acabará desembocando en un momento explosivo. ¿Qué pasará entre ambos? ¿Debería preocuparse Sílvia?

La Sílvia pierde los papeles por culpa de Ona en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también podría preocuparse un poco es Marta (Sílvia Bel). La propietaria de La iaia sigue ajena a la situación que se está construyendo entre Salva (Ernest Villegas) y Aina (Tai Fati). La alumna del máster cada vez pasa más tiempo en el despacho del abogado y aunque él ha intentado poner distancia y ser profesional, tenerla cerca ha despertado ciertos sentimientos. Sentirse escuchado y respetado es una sensación muy especial y Aina, para no perder el trabajo ni el favor de Salva, aceptará cualquier condición. La línea entre ambos podría desdibujarse y la chica comenzará a sentirse incómoda.

Aina cada vez estará más incómoda por Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Un juicio y la lucha del enfermero por recuperar el trabajo

Andreu (Marc Cartes) ha salido muy mal parado por querer ayudar a Rita (Isabel Rocatti). La mujer misteriosa que ha estado jugando con el enfermero todos estos días resulta que realmente tenía principios de Alzheimer y después de días buscándola para reincorporarla al estudio, sus esfuerzos le han costado el trabajo. Neus (Mercè Martínez) lo despidió —recordemos que antes lo había engañado para inscribir a Rita en el ensayo— y en los próximos capítulos luchará por recuperar la posición dentro del estudio. Además, Rita recibirá la fecha de juicio por sus hurtos y robos acumulados, pero Neus jugará un papel clave en todo esto. ¿Cuando se dé cuenta de que tienen un pasado en común cambiarán las cosas entre las dos?

Andreu pierde los papeles contra Rita en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Quien también necesita ayuda es Ferni (Francesc Cuéllar). El chico se ha reincorporado a la serie de TV3 después de desintoxicarse de su vida anterior en la que convirtió el negocio familiar en un antro de droga. Meses después ha vuelto a Barcelona para arreglar los problemas con los padres y recuperar la relación con Naiara (Daniela Brown). Aunque la chica se ha ido unos meses a Tàrrega para hacer las prácticas de Mossa d’Esquadra, el chico se ha quedado en la ciudad esperando que regrese. En los próximos capítulos veremos un acercamiento con Toni petit (Oriol Cervera). Sabe que tiene a Karim (Moha Amazian) en contra, pero ¿podrá conseguir que el hermano de su amiga lo ayude? Cabe tener en cuenta, sin embargo, que con este personaje nunca nada es lo que parece.

Ferni ha vuelto a ‘Com si fos ahir’ para recuperar la relación con Naiara | 3Cat

La obsesión de Quique continúa

Quique (Biel Duran) ha demostrado esta semana que se pueden perder los papeles de la manera más inesperada. Está obsesionado con el tema de su paternidad y la relación con Cristina (Carlota Olcina) pende de un hilo. Ahora bien, está a punto de descubrir una información del pasado de Cristina que podría poner su relación aún más en riesgo.

Quique enloquece en un ataque de furia descontrolado en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

También descubrirá información crucial Itziar (Mar Ulldemolins). La chef de la Barnateca vive su idilio amoroso con Foix (Nausicaa Bonnín) y esta semana la verdad de su personaje está a punto de salir a la luz. Nadie espera este giro de los acontecimientos e Itziar no se lo acabará de creer del todo. Entrará en juego otro personaje llamado Cloe que no se lo pondrá nada fácil.

¿Qué oculta Foix en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Estas son solo algunas de las tramas que acompañarán a los amigos de Com si fos ahir esta semana. ¿Qué pasará con la supuesta muerte inminente de Diana (Mercè Arànega)? ¿Confesará Miquel (Eduard Farelo) la verdad sobre el accidente de Gina (Meritxell Huertas)? Llegan capítulos potentes y los espectadores pueden ir preparándose para una buena dosis de intensidad.