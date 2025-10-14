Los dramas del grupo de Com si fos ahir continúan. Los guionistas de la serie diaria de TV3 han decidido poner a prueba a sus protagonistas que han iniciado la novena temporada con toda clase de problemas de salud. Alguien podría pensar que es una curiosidad, pero lo que les pasa a los amigos es de lo más peculiar. Sílvia (Montse Germán) tiene una serie de problemas que aún no tienen diagnóstico, más allá de las aventuras y travesuras de Francesc (Eduard Buch) y Ona. Andreu (Marc Cartes) intenta resolver los conflictos después de haber mentido para ayudar a una mujer mayor con principios de Alzheimer y Gina (Meritxell Huertas) sigue sufriendo por la lesión de la oreja. Ahora bien, los más jóvenes de la serie tampoco lo están pasando nada bien.

El dilema de Naiara: ¿un buen chico o un joven con un pasado turbio?

Naiara (Daniela Brown) se ha convertido en una de las protagonistas de las últimas temporadas de Com si fos ahir. En la anterior, su investigación del negocio de Ferni (Francesc Cuéllar) la llevó a formar parte de una trama de tráfico de drogas que podría haber acabado con su futuro de Mosso d’Esquadra. Una vez el chico se fue de Barcelona, ella inició una relación con Karim (Moha Amazian), su compañero de academia y un buen chico sin problemas.

La Naiara y Karim pueden avanzar en su relación en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El conflicto, sin embargo, ha estallado esta novena temporada. Cuando nadie lo esperaba, Ferni reapareció para recuperar su vida. Alejado de los negocios ilegales, parece que quiere hacer las cosas bien para recuperar la relación y la confianza de Naiara. Aunque al principio la chica lo evitó, los recuerdos de lo que tuvieron han sido más fuertes, llevándola a abrir un debate sobre qué quería hacer. ¿La solución? Dejarlos a ambos y trasladarse a la comisaría de Tàrrega unos meses para aclararse. Ahora ambos chicos están enfadados con el mundo y quieren demostrarle a Naiara que son la opción correcta. ¿Quién lo conseguirá?

Naiara debe aclarar el triángulo amoroso con Karim y Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ferni pide ayuda desesperadamente

Por el carácter de Naiara, salir con un chico como Ferni parece la opción más clara. Sin embargo, hay que tener en cuenta los ambientes conflictivos por los que se movía este chico antes de querer poner orden en su vida de fiesta, droga y negocios turbios. Durante estos últimos capítulos, los fans de Comsi lo han podido ver cambiado, con los pies en la tierra y trabajando para una empresa que entrega paquetes a domicilio. Además, Ferni ha recuperado la relación con su familia en un momento muy delicado porque su madre está enferma en el hospital.

Ferni trabaja como repartidor en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

En la despedida de Naiara y Ferni hubo besos, algo que con Karim no ocurrió -hay que recordar que el chico los sorprendió en directo- y eso hace pensar que hay esperanza para esta pareja. De hecho, en el capítulo de este martes 14 de octubre, Ferni ha tomado una decisión sorprendente y ha buscado la ayuda de una persona que no quiere saber nada de él. Dado que Naiara se ha ido, su hermano, el Toni pequeño (Oriol Cervera) está haciendo lo imposible para pagar el alquiler, organizar su vida y soportar las llamadas de Karim que solo quiere saber cómo está su hermana. Por eso, cuando hoy Ferni llamó a la puerta, su cara fue un poema.

El Toni pequeño recibe la visita de Ferni en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ferni busca ayuda para hacer las cosas bien

En un primer momento, cuando abrió la puerta, se encontró con un chico que no conocía. Cabe decir que Toni pequeño nunca ha visto en persona a Ferni y cuando se presentó, su primera intención fue cerrarle la puerta en la cara. Después de escuchar su petición, en la que de manera desesperada le pidió dinero porque no puede pagar el alquiler del mes y no puede hablarlo con Naiara, Toni pequeño rechazó la idea completamente. ¿El hombre que provocó que su hermana salga de Barcelona quiere ahora su ayuda?

Ferni necesita ayuda y pide dinero en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Según cuenta, con el sueldo del mes no llega para pagarlo todo y ahora quiere hacer las cosas bien, sin negocios ni estrategias de su pasado. Como el hermano de Ferni se ha negado, cree que con Toni pequeño tendrá más suerte. ¿Conseguirá que se ablande? La primera respuesta ha sido muy clara: ni él ni Naiara pueden sacarlo de sus problemas. Después de su conversación, Ferni continuó con su jornada de trabajo cuando otro chico lo interceptó. Resulta que también formaba parte del círculo del pasado de Ferni y le ofreció hacer un par de entregas de droga para conseguir el dinero que necesita.

Un hombre le ofrece trabajo a Ferni para conseguir dinero pronto en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

A pesar de pensárselo varias veces y estar a punto de aceptar, terminó rechazando la petición. Parece que por fin quiere hacer las cosas bien, pero con este personaje nunca se sabe. Habrá que estar atentos esta semana a la serie de TV3 para saber si cometerá alguna locura que lo arruine todo otra vez.