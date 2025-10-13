La serie diaria de TV3 vuelve con fuerza. Los personajes de Com si fos ahir han pasado un fin de semana agitado, al menos, el episodio del viernes 10 de octubre destapó una trama muy potente que nadie esperaba de ninguna manera. La Itziar (Mar Ulldemolins) se ha enamorado -otra vez- de una mujer llamativa y misteriosa. La novena temporada de la ficción catalana ha introducido muchos personajes nuevos, algunos con más problemas que otros. En el caso de la chef de la Barnateca, cada vez que conecta con una mujer interesante parece que pierde el norte.

En esta novena temporada de Com si fos ahir se ha incorporado una chica que oculta mucha información. Es la Foix (Nausicaa Bonnín), la nueva comercial del catering que les lleva los zumos. Desde el principio se notaba que la Itziar se había colgado muchísimo, al menos, el día de su cumpleaños comenzó a preparar pasteles como una loca para intentar llamar su atención. Dicen que por el estómago se puede seducir a una persona y parece que la chef del grupo lo ha conseguido.

Excusas, un piso falso y una doble vida secreta

En capítulos anteriores, los espectadores y la misma Itziar comenzaron a notar que algo olía a chamusquina. Todos los encuentros que tenían siempre eran en la Barnateca o en el piso de l’Ivan (Roger Coma), y esta situación habitual terminó afectando su convivencia. La excusa de la Foix era que ahora vivía en casa de una mujer que alquilaba habitaciones porque había tenido que dejar su piso anterior por una subida de precio.

La Itziar cuida de la Foix después de su accidente en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat.

Para intentar arreglar y no tensar demasiado la cuerda con el Ivan, la Itziar pidió si podían ir a su piso y la Foix se inventó que como compartía piso con cuatro personas sería un poco incómodo. Nada más lejos de la realidad: la chica vive en un piso de lo más moderno y amplio. En el capítulo del viernes la Itziar se encontró con una sorpresa que no esperaba para nada: después de organizar una cita con platos de la chef y presentarse por sorpresa en su casa, quien abrió la puerta no era la Foix.

La Itziar se encuentra con una niña pequeña en casa de la Foix | 3Cat.

Una niña pequeña abrió la puerta y buscando a su madre, apareció otra mujer con el cabello castaño. No era la persona que buscaba, sino que la niña esperaba a su otra madre, la Foix, que al ver a la Itziar en la puerta cargada de bolsas, no fue capaz de solucionar su mentira antes de que su novia diera media vuelta y saliera del edificio. No solo había mentido sobre el piso, sino que tenía una vida paralela que había estado ocultando durante semanas.

La Foix ve cómo su mentira sale a la luz en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Toda la verdad sobre la vida de la Foix

La Itziar, ante este encuentro, ha iniciado la semana con una cara de perro insoportable. La chef ha pasado el fin de semana torturándose y sin responder las llamadas y esto ha obligado a la Foix a presentarse en el local para dar explicaciones. ¿Quién es la chica que vive con ella? ¿Y la niña pequeña?

La Itziar escucha la historia de la Foix en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Resulta que la Cloe es la expareja de la Foix y la niña, la Bet, es su hija, pero no es hija biológica de la Foix. El tema de la convivencia era por practicidad familiar, pero todo parece demasiado increíble para que la Itziar se fíe.

La Cloe y la Itziar tienen una conversación reveladora en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Después de hablar con l’Ivan ha decidido que lo mejor que podía hacer era presentarse en el piso de su novia para aclarar las cosas: necesitaba que alguien confirmara la información de la Foix y para buscar respuestas, ¿quién mejor que la Cloe (Iris Arisa)? Su declaración amorosa ante su ex ha provocado consecuencias ipso facto.

La Foix se presenta con las maletas en casa de la Itziar en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por la noche, la Foix se planta en casa de l’Ivan porque la Cloe la ha echado de casa. Con las maletas llenas y el corazón hecho pedazos ha buscado el consuelo de una mujer que parece que movería el mundo para ayudarla. Ahora bien, ¿qué harán a partir de ahora? ¿Es real todo lo que ha contado la Foix? Hay muchas preguntas sobre esta chica, pero aún quedan unos cuantos capítulos de Com si fos ahir para ir descubriendo las respuestas.