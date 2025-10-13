La sèrie diària de TV3 torna amb força. Els personatges de Com si fos ahir han passat un cap de setmana mogut, si més no, l’episodi de divendres 10 d’octubre va destapar una trama molt potent que ningú s’esperava de cap manera. La Itziar (Mar Ulldemolins) s’ha enamorat -un altre cop- d’una dona llampant i misteriosa. La novena temporada de la ficció catalana ha introduït molts personatges nous, alguns amb més problemes que d’altres. En el cas de la xef de la Barnateca, cada cop que connecta amb una dona interessant sembla que perd el nord.
En aquesta novena temporada de Com si fos ahir s’ha incorporat una noia que amaga molta informació. És la Foix (Nausicaa Bonnín), la nova comercial del càtering que els porta els sucs. Des d’un bon principi es notava que la Itziar se n’havia penjat moltíssim, si més no, el dia del seu aniversari va començar a preparar pastissos com una boja per intentar cridar la seva atenció. Diuen que per l’estómac es pot seduir una persona i sembla que la xef de la colla ho ha aconseguit.
Excuses, un pis fals i una doble vida secreta
En capítols anteriors, els espectadors i la mateixa Itziar van començar a notar que alguna cosa feia pudor de socarrim. Totes les trobades que feien sempre eren a la Barnateca o al pis de l’Ivan (Roger Coma), i aquesta situació habitual va acabar afectant la seva convivència. L’excusa de la Foix era que ara vivia a casa d’una dona que llogava habitacions perquè havia hagut de deixar el seu pis anterior per una pujada de preu.
Per intentar arreglar i no tibar massa la corda amb l’Ivan, la Itziar va demanar si podien anar al seu pis i la Foix va inventar-se que com compartia pis amb quatre persones seria una mica incòmode. Res més enllà de la realitat: la noia viu en un pis d’allò més modern i ample. En el capítol de divendres la Itziar va trobar-se una sorpresa que no s’esperava gens: després d’organitzar una cita amb plats de la xef i presentar-se per sorpresa a casa seva, qui va obrir la porta no era la Foix.
Una nena petita va obrir la porta i buscant la seva mare, va aparèixer una altra dona amb els cabells castanys. No era la persona que buscava, sinó que la nena esperava la seva altra mare, la Foix, que en veure la Itziar a la porta carregada de bosses, no va ser capaç de solucionar la seva mentida abans que la seva xicota girés cua i sortís de l’edifici. No era només que havia mentit sobre el pis, sinó que tenia una vida paral·lela que havia estat amagant durant setmanes.
Tota la veritat sobre la vida de la Foix
La Itziar, davant aquesta trobada, ha iniciat la setmana amb una cara de gos insuportable. La xef ha passat el cap de setmana torturant-se i sense respondre les trucades i això ha obligat la Foix a presentar-se al local per donar explicacions. Qui és la noia que viu amb ella? I la nena petita?
Resulta que la Cloe és l’exparella de la Foix i la nena, la Bet, és la seva filla, però no és filla biològica de la Foix. El tema de la convivència era per practicitat familiar, però tot sembla massa increïble perquè la Itziar se’n refiï.
Després de parlar amb l’Ivan ha decidit que el millor que podia fer era presentar-se al pis de la seva xicota per aclarir les coses: necessitava que algú confirmés la informació de la Foix i per buscar respostes, qui millor que la Cloe (Iris Arisa)? La seva declaració amorosa davant la seva ex ha provocat conseqüències ipso facto.
Al vespre, la Foix es planta a casa de l’Ivan perquè la Cloe l’ha fet fora de casa. Amb les maletes plenes i el cor fet trossos ha buscat el consol d’una dona que sembla que mouria el món per ajudar-la. Ara bé, què faran a partir d’ara? És real tot el que ha explicat la Foix? Hi ha moltes preguntes sobre aquesta noia, però encara queden uns quants capítols de Com si fos ahir per anar esbrinant les respostes.