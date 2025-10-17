Bomba a ‘Com si fos ahir’: un personatge cau en una temptació fatal

Bomba de rellotgeria en marxa a Com si fos ahir. Una de les trames de la nova temporada de la sèrie diària de TV3 s’ha accelerat de sobte amb el capítol d’aquest divendres. De fet, hi ha altres trames pujant de temperatura, però aquesta s’ha disparat. Es tracta de l’antiga relació del Francesc (Eduard Buch) amb l’Ona (Carmela Poch). L’Ona va plantar el Francesc a l’altar fa dues dècades, i ell va quedar traumatitzat. El mes passat, amb l’arrencada de la nova temporada de la sèrie que més ho peta –amb audiències altíssimes– a la cadena de televisió pública catalana, l’Ona va reaparèixer en la vida del Francesc quan menys s’ho esperava i de la manera que no s’imaginava: resulta que és la nova entrenadora de tenis de la seva neboda, la Ruth (Carlota Keiko), una adolescent intensa que viu l’esport amb passió i que el portarà a trobar-se amb la seva exnòvia encara que no vulgui, en partits i entrenaments.
El Francesc fa dies que fa coses estranyes: tant pot ser que s’inventi una avaria al cotxe per fer que la Ruth no arribi a temps a un partit i perjudicar l’Ona, que esperava exhibir-se davant un caçatalents d’entrenadors de tenis que, com pot passar que quedi amb ella per perdre alguna cosa i recordar vells temps. És molt obvi que flaqueja, que passa de la ràbia que l’impulsa a voler perjudicar la seva ex a un altre sentiment molt diferent, que l’empeny a acostar-s’hi. I la seva relació amb la Sílvia (Montse Germán) se’n ressent, perquè ella té por que el Francesc es torni a enamorar de l’Ona: l’hi ha confessat obertament a la seva amiga Eva (Alícia González Laá) i li ha llançat uns quants retrets amargs a ell.
Aquesta parella, que la temporada passada va estar a punt de trencar-se per sempre per l’afer –insignificant i fugaç però prohibit– de la Sílvia amb el cunyat del Francesc, el Miqui (Adrià Collado), sembla destinada a patir. Bé, de fet això és una obvietat en un culebró: tots els personatges que hi pinten alguna cosa han de patir. I aquesta vegada l’amenaça en forma d’infidelitat ve per l’altra banda.
El petó més esperat de les últimes setmanes (i el més perillós)
Fa dies que s’anava coent el que ha passat avui. Els espectadors de TV3 han pogut presenciar aquest divendres l’escena clau, la que ho farà saltar tot pels aires. L’Ona i el Francesc es troben al carrer per parlar perquè ella ha descobert que ell n’ha malparlat al club de tenis per perjudicar-la, i li exigeix explicacions. De fet, el que fa és esbroncar-lo, retreure-li que estigui tan ressentit i, de passada, qüestiona que ella fos realment la dolenta de la pel·lícula quan el va deixar plantat el dia que s’havien de casar. Per primera vegada aquesta història es gira contra qui se suposava que n’era una víctima absoluta quan l’Ona li assegura que el va deixar perquè ell anava a la seva i no tenia en compte la seva carrera.
Com sol passar en aquestes converses carregades de retrets, una cosa porta a l’altra i s’acaben acusant l’un a l’altre de tots els greuges que arrosseguen. I apareixen les llàgrimes. Aquest divendres, l’Ona i el Francesc han acabat amb els ulls humits i demanant-se perdó l’un altre després d’haver-se desfogat. I ha passat el que es veia venir: han acabat fent-se un petó apassionat, transportats a la seva joventut. El Francesc ha caigut en una temptació fatal que, segurament, li farà tant mal a ell mateix com a la Sílvia. El que ha passat és el que ella temia, tot i que de moment no té ni idea del que està passant. De fet, no sap on és el Francesc perquè li ha dit que havia quedat amb el Toni (David Vert). El tic-tac de la bomba ja se sent, i comencen les mentides i la mala consciència del Francesc, que, de fet, també s’autoenganya. En l’avançament del pròxim capítol que s’ha vist avui, s’ha descobert que hi haurà dues seqüències importants en aquesta trama, que promet capítols que mantindran enganxats a la pantalla els seguidors de Com si fos ahir.