Els actors i les actrius tenen l’oportunitat de convertir-se en mil persones diferents quan interpreten els seus papers. És una oportunitat per posar-se sota la pell de persones i personalitats que en molts dels casos no s’assemblen gens a la seva vida real. A Com si fos ahir això també passa, sobretot en aquells personatges que tenen trames més truculentes o complicades i que després, són totalment contràries als seus intèrprets.
En la vuitena temporada de la sèrie diària de TV3, els fans del Comsi van conèixer un jove amb un negoci tèrbol que va protagonitzar uns quants mesos d’angoixa i maldecaps continuats. El Ferni, interpretat per l’actor Francesc Cuéllar, era el propietari d’un bar que sota les cerveses i les begudes, amagava un cau de tràfic de drogues. Feia servir alguns nois i noies joves com a responsables de les entregues perquè podien passar desapercebuts i un d’ells va ser el Joel (Gerard Navarro). Al final, el noi va poder sortir d’allà, però va ser un altre dels personatges joves qui s’hi va ficar fins al fons. La Naiara (Daniela Brown), posant en pràctica els seus coneixements com a Mossa d’Esquadra, va intentar enxampar-lo i fer saltar el seu negoci. El problema? Que va acabar penjant-se fins que el Ferni va descobrir qui era realment.
Qui és l’actor que fa el paper de Ferni a ‘Com si fos ahir’?
En aquesta novena temporada, quan ningú pensava que tornaria, el Ferni va reaparèixer amb la intenció de canviar la seva vida i reformar-se. Ara per ara, la Naiara ha marxat per aclarir les seves idees respecte als seus sentiments pel Karim (Moha Amazian) i el Ferni, i ell és el nou protagonista d’una amistat una mica complicada amb el Toni petit (Oriol Cervera) i víctima d’una feina explotadora. Però qui és el Francesc Cuéllar? L’actor és un apassionat de la cultura i més enllà del seu tèrbol i conflictiu paper a Com si fos ahir amaga moltes cares més: és actor, director, escriptor i gestor cultural.
La vida professional de Francesc Cuéllar
El Telenotícies del 3CatInfo ha dedicat un espai a mostrar les facetes professionals de Francesc Cuéllar. Aquesta setmana els fans del Comsi l’han vist patir perquè la seva vida acaba de fer un gir de 180 graus: el Karim l’ha acusat d’haver tornat a la mala vida, el Toni petit l’ha fet fora de casa i s’ha quedat sense feina. Ara bé, l’actor té una bona quantitat de feina i projectes d’allò més potents.
Més enllà de plató del Comsi, l’intèrpret forma part de dues produccions reconegudes a Catalunya, les obres de teatre L’herència i Jauría. Aquí ha coincidit amb altres cares de la sèrie diària de TV3 com Dafnis Balduz (que feia el paper del professor Bolaños), l’Ángela Cervantes (que feia d’Anna), i l’actor de Merlí Carlos Cuevas. “La meva feina és explicar històries i busco diferents formats, com la poesia”, explica. De fet, és l’autor del poemari Nueve lugares hostiles, que ha convertit en Tobetta, un recital acompanyat de música techno amb Judit Cortina.
Creador i productor de pel·lícules
L’actor també ha creat i produït dues pel·lícules. La primera, Justqu’ci, tout va, va crear-la i produir-la ell mateix i ara arribar al Temporada Alta sota l’adaptació teatral titulada Honestedat. Un relat que manté la trama original -una actriu que es nega a interpretar una escena despullada i el debat amb el director, que és amic seu- protagonitzada per Míriam Iscla i Dafnis Balduz.
El seu segon llargmetratge, Duro, s’ha estrenat aquest 2025 i posa damunt la taula un seguit de temes molt actuals com les violències masclistes i com els intèrprets assumeixen els rols dels personatges dels sexes contraris. Una pel·lícula interpretada per grans noms com Carlos Cuevas, Omar Ayuso, Bárbara Mestanza i Diana Gómez.
I la seva feina no s’acaba aquí perquè aquest 2025 ha creat i dirigit el Festival Soolus al Penedès on es pot gaudir de diferents disciplines artístiques com la música, el circ, les lectures dramatitzades, la dansa o la poesia. A més a més, està últimament una novel·la que publicarà l’Editorial Anagrama aquest 2026. Tot plegat, un actor multidisciplinari que interpreta un personatge de Com si fos ahir tèrbol i complicat, però que en la vida real és una capsa de sorpreses.