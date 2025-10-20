Los actores y las actrices tienen la oportunidad de convertirse en mil personas diferentes cuando interpretan sus papeles. Es una oportunidad para ponerse en la piel de personas y personalidades que en muchos casos no se parecen en nada a su vida real. En Com si fos ahir esto también ocurre, sobre todo en aquellos personajes que tienen tramas más truculentas o complicadas y que luego, son totalmente contrarias a sus intérpretes.

Francesc Cuéllar, actor de ‘Com si fos ahir’: sus proyectos más allá de la serie | 3Cat

En la octava temporada de la serie diaria de TV3, los fans de Comsi conocieron a un joven con un negocio turbio que protagonizó unos cuantos meses de angustia y quebraderos de cabeza continuados. El Ferni, interpretado por el actor Francesc Cuéllar, era el propietario de un bar que, bajo las cervezas y las bebidas, escondía un nido de tráfico de drogas. Utilizaba a algunos chicos y chicas jóvenes como responsables de las entregas porque podían pasar desapercibidos y uno de ellos fue el Joel (Gerard Navarro). Al final, el chico pudo salir de allí, pero fue otro de los personajes jóvenes quien se involucró totalmente. La Naiara (Daniela Brown), poniendo en práctica sus conocimientos como Mossa d’Esquadra, intentó atraparlo y hacer saltar su negocio. ¿El problema? Que acabó involucrándose hasta que el Ferni descubrió quién era realmente.

El Ferni necesita ayuda urgente para poder pagar el alquiler del piso en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

¿Quién es el actor que hace el papel de Ferni en ‘Com si fos ahir’?

En esta novena temporada, cuando nadie pensaba que volvería, el Ferni reapareció con la intención de cambiar su vida y reformarse. Por ahora, Naiara se ha marchado para aclarar sus ideas respecto a sus sentimientos por Karim (Moha Amazian) y el Ferni, y él es el nuevo protagonista de una amistad un poco complicada con Toni pequeño (Oriol Cervera) y víctima de un trabajo explotador. Pero, ¿quién es Francesc Cuéllar? El actor es un apasionado de la cultura y más allá de su turbio y conflictivo papel en Com si fos ahir esconde muchas más facetas: es actor, director, escritor y gestor cultural.

¿Quién es el actor Francesc Cuéllar que hace el papel de Ferni en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

La vida profesional de Francesc Cuéllar

El Telenotícies del 3CatInfo ha dedicado un espacio a mostrar las facetas profesionales de Francesc Cuéllar. Esta semana los fans de Comsi lo han visto sufrir porque su vida acaba de dar un giro de 180 grados: Karim lo ha acusado de haber vuelto a la mala vida, Toni pequeño lo ha echado de casa y se ha quedado sin trabajo. Sin embargo, el actor tiene una buena cantidad de trabajo y proyectos muy potentes.

Más allá del plató de Comsi, el intérprete forma parte de dos producciones reconocidas en Cataluña, las obras de teatro L’herència y Jauría. Aquí ha coincidido con otras caras de la serie diaria de TV3 como Dafnis Balduz (que hacía el papel del profesor Bolaños), Ángela Cervantes (que hacía de Anna), y el actor de Merlí Carlos Cuevas. «Mi trabajo es contar historias y busco diferentes formatos, como la poesía», explica. De hecho, es el autor del poemario Nueve lugares hostiles, que ha convertido en Tobetta, un recital acompañado de música techno con Judit Cortina.

Creador y productor de películas

El actor también ha creado y producido dos películas. La primera, Justqu’ci, tout va, la creó y produjo él mismo y ahora llega al Temporada Alta bajo la adaptación teatral titulada Honestedat. Un relato que mantiene la trama original -una actriz que se niega a interpretar una escena desnuda y el debate con el director, que es su amigo- protagonizada por Míriam Iscla y Dafnis Balduz.

Su segundo largometraje, Duro, se ha estrenado este 2025 y pone sobre la mesa una serie de temas muy actuales como las violencias machistas y cómo los intérpretes asumen los roles de los personajes de los sexos contrarios. Una película interpretada por grandes nombres como Carlos Cuevas, Omar Ayuso, Bárbara Mestanza y Diana Gómez.

Y su trabajo no acaba aquí porque este 2025 ha creado y dirigido el Festival Soolus en el Penedès donde se puede disfrutar de diferentes disciplinas artísticas como la música, el circo, las lecturas dramatizadas, la danza o la poesía. Además, está últimamente con una novela que publicará la Editorial Anagrama este 2026. En resumen, un actor multidisciplinario que interpreta un personaje de Com si fos ahir turbio y complicado, pero que en la vida real es una caja de sorpresas.