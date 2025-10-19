Los fans de Com si fos ahir pueden prepararse para un inicio de semana candente. Los episodios de viernes son clave para el capítulo del lunes en la serie diaria de TV3, teniendo en cuenta que los guionistas siempre dejan cabos sueltos y tramas explosivas para que los espectadores se queden pensando qué pasará en los próximos episodios. Estas son las pistas sin spoilers de una semana que tendrá infidelidades, secretos, investigaciones y mucha rabia por parte de un par de personajes.

Francesc sabe que ha cruzado una línea roja

Esta novena temporada Francesc (Eduard Buch) ha sido uno de los grandes protagonistas. Su novia, Sílvia (Montse Germán), mantuvo a los espectadores del Comsi bien enganchados a la pantalla esperando que el secreto de su aventura con Miqui (Adrià Collado) saliera a la luz. Ahora, es Francesc quien tiene un conflicto del pasado que lo está persiguiendo. Ona, su expareja que lo dejó plantado en el altar hace 25 años ha vuelto a Barcelona como profesora de tenis de su sobrina Ruth (Carlota Keiko).

Ona es la nueva profesora de tenis de Ruth, la hija de Neus en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

El problema de todo esto es que la mujer parece que ha olvidado todo el daño que hizo y cree que puede recuperar la relación con su antiguo novio, que ahora estaba feliz con Sílvia sin los conflictos de temporadas anteriores. Su insistencia ha llevado a Francesc a organizar jugadas sucias contra ella, como hacer que Ruth se quedara fuera de un torneo de tenis o poniendo mensajes negativos sobre Ona en la web de la academia. Ahora bien, todo ha estallado después del beso que se dieron el viernes. ¿Será lo suficientemente valiente para admitir que ha traicionado a Sílvia o esconderá la verdad?

¿Francesc podrá admitir la verdad en ‘Com si fos ahir’? | 3Cat

Quien también sufrirá por su relación será Noe (Elena Gadel). Hace muchas semanas que Miquel (Eduard Farelo) actúa de forma extraña y todo por culpa del secreto que esconde. Él y Jordi (Andrés Herrera) son los responsables de la lesión de Gina (Meritxell Huertas) por culpa de un disparo con una escopeta de balines. Esconder este peso ha acabado pasando factura, también con su pareja, que es muy perspicaz o se huele cualquier cosa. Esta semana, viéndolo tan nervioso, comenzará a investigar hasta conseguir la verdad de todo, llegando incluso a plantearse una posible infidelidad de su marido.

Miquel está muy nervioso por su secreto en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Esta trama también tendrá otros implicados porque Gina hará todo lo posible para encontrar al responsable de su problema de salud y con la ayuda de Jordi irán construyendo una lista de sospechosos que podría dinamitar la relación del grupo del Reina Sibil·la.

Gina ha recibido uno de los disparos de Miquel y Jordi en la oreja en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Ferni abusa de la confianza de Toni pequeño

Ferni (Francesc Cuéllar) ha regresado a la serie de TV3 esta temporada. Aunque nadie lo esperaba, el chico con un pasado muy oscuro ha vuelto a Barcelona para empezar de nuevo y recuperar la relación con la familia y Naiara (Daniela Brown). Después de que la Mosso d’Esquadra se fuera una temporada para aclarar sus sentimientos, Ferni ha tenido que pedir ayuda para poder resolver sus problemas y pagar el alquiler del piso. Toni pequeño (Oriol Cervera), aunque al principio no quería, decidió confiar y ha acabado sintiéndose traicionado. Esta reacción provocará que Ferni se enfurezca aún más. ¿Volverá a la vida turbia o podrá resolver las cosas de una manera legal?

Un hombre le ofrece trabajo a Ferni para conseguir dinero pronto en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

La confianza brilla poco esta temporada, al menos, solo hay que ver cómo Quique (Biel Duran) se ha vuelto medio paranoico por el tema de la paternidad de su hijo Adrià. Después de recibir el diagnóstico del urólogo en el que confirmaban que era estéril, cree que Cristina (Carlota Olcina) le ha engañado todos estos años. Esta semana encontrará una solución que podría calmarlo, pero tendrá que pasar por encima de Cèlia (Sara Espígul) y Cristina para lograrlo. Es evidente que habrá un final contundente.

Quique aún cree que Cristina oculta información sobre la paternidad de Adrià | 3Cat

La relación entre Aina y Salva se complica

Será una semana intensa en Com si fos ahir porque las tramas que llegan dejarán a los fans del Comsi boquiabiertos. Aina (Tai Fati), la alumna del máster de Salva (Ernest Villegas) está cada vez más incómoda. Siente que el abogado está cruzando algunas líneas rojas, abusando de la confianza entre ambos y sin mantener las distancias profesionales que se deberían. Su novio intentará ayudarla, pero parece que la influencia de Salva será más potente.

Aina (Tai Fati) es una alumna del máster de Salva en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Por otro lado, Andreu (Marc Cartes) también intentará solucionar sus problemas con Neus (Mercè Martínez). La relación entre ambos ha acabado como el rosario de la aurora después de que la mujer lo echara del ensayo por haber inscrito a Rita (Isabel Rocatti) sin su permiso. La mujer que lo estuvo engañando ha vuelto al estudio y esta semana enfrentará un problema judicial que llevará a Neus a tomar una decisión importante. Todo ello, sin embargo, no será nada fácil.

Andreu ha descubierto información sobre Rita que podría cambiarlo todo en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Sea como sea, estas son solo algunas píldoras de todo lo que puede pasar esta semana en Com si fos ahir. A partir del lunes al mediodía, comienzan sus historias de nuevo.