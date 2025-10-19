Els fans de Com si fos ahir es poden preparar per a un inici de setmana candent. Els episodis de divendres són clau per al capítol de dilluns a sèrie diària de TV3, tenint en compte que els guionistes sempre deixen fils i trames explosives perquè els espectadors es quedin rumiant què passarà en els pròxims episodis. Aquestes són les pistes sense espòilers d’una setmana que tindrà infidelitats, secrets, investigacions i molta ràbia per part d’un parell de personatges.
El Francesc sap que ha travessat una línia vermella
Aquesta novena temporada el Francesc (Eduard Buch) ha estat un dels grans protagonistes. La seva xicota, la Sílvia (Montse Germán), va mantenir els espectadors del Comsi ben enganxats a la pantalla esperant que el secret de la seva aventura amb el Miqui (Adrià Collado) sortís a la llum. Ara, és el Francesc qui té un conflicte del passat que l’està perseguint. L’Ona, la seva exparella que el va deixar plantat a l’altar ara fa 25 anys ha tornat a Barcelona com a professora de tenis de la seva neboda Ruth (Carlota Keiko).
El problema de tot plegat és que la dona sembla que ha oblidat tot el mal que va fer i creu que pot recuperar la relació amb el seu antic xicot, que ara estava feliç amb la Sílvia sense els conflictes de temporades anteriors. La seva insistència ha portat el Francesc a organitzar jugades brutes contra ella, com fer que la Ruth es quedés fora d’un torneig de tenis o posant missatges negatius sobre l’Ona a la web de l’acadèmia. Ara bé, tot ha esclatat després del petó que van fer-se divendres. Serà prou valent per admetre que ha traït la Sílvia o amagarà la veritat?
Qui també patirà per la seva relació serà la Noe (Elena Gadel). Fa moltes setmanes que el Miquel (Eduard Farelo) actua de forma estranya i tot per culpa del secret que amaga. Ell i el Jordi (Andrés Herrera) són els responsables de la lesió de la Gina (Meritxell Huertas) per culpa d’un tret amb una escopeta de balins. Amagar aquest pes ha acabat passant factura, també amb la seva parella, que és molt perspicaç o s’ensuma qualsevol cosa. Aquesta setmana, veient-lo tan nerviós, començarà a investigar fins a aconseguir la veritat de tot plegat, arribant fins i tot a plantejar-se una possible infidelitat del seu marit.
Aquesta trama també tindrà altres implicats perquè la Gina farà mans i mànigues per trobar el responsable del seu problema de salut i amb l’ajuda del Jordi aniran construint una llista de sospitosos que podria dinamitar la relació de la colla del Reina Sibil·la.
El Ferni abusa de la confiança del Toni petit
El Ferni (Francesc Cuéllar) ha tornat a la sèrie de TV3 aquesta temporada. Tot i que ningú l’esperava, el noi amb un passat molt fosc ha tornat a Barcelona per començar de nou i recuperar la relació amb la família i la Naiara (Daniela Brown). Després que la Mossa d’Esquadra se n’anés una temporada per aclarir els seus sentiments, el Ferni ha hagut de demanar ajuda per poder resoldre els seus problemes i pagar el lloguer del pis. El Toni petit (Oriol Cervera), tot i que a l’inici no volia, va decidir confiar i s’ha acabat sentint traït. Aquesta reacció provocarà que el Ferni s’enrabiï encara més. Tornarà a la vida tèrbola o podrà resoldre les coses d’una manera legal?
La confiança brilla poc aquesta temporada, si més no, només cal veure com el Quique (Biel Duran) s’ha tornat mig paranoic pel tema de la paternitat del seu fill Adrià. Després de rebre el diagnòstic de l’uròleg en què confirmaven que era estèril, creu que la Cristina (Carlota Olcina) l’ha enganyat tots aquests anys. Aquesta setmana trobarà una solució que podria calmar-lo, però haurà de passar per damunt de la Cèlia (Sara Espígul) i la Cristina per fer-ho. És evident que hi haurà un final contudent.
La relació entre l’Aina i el Salva es complica
Serà una setmana intensa a Com si fos ahir perquè les trames que arriben deixaran els fans del Comsi bocabadats. L’Aina (Tai Fati), l’alumna del màster del Salva (Ernest Villegas) està cada cop més incòmoda. Sent que l’advocat està travessant algunes línies vermelles, abusant de la confiança entre tots dos i sense mantenir les distàncies professionals que caldria. El seu xicot intentarà ajudar-la, però sembla que la influència del Salva serà més potent.
D’altra banda, l’Andreu (Marc Cartes) també intentarà solucionar els seus problemes amb la Neus (Mercè Martínez). La relació entre tots dos ha acabat com el rosari de l’aurora després que la dona el fes fora de l’assaig per haver inscrit la Rita (Isabel Rocatti) sense el seu permís. La dona que el va estar enganyant ha tornat a l’estudi i aquesta setmana enfrontarà un problema judicial que portarà la Neus a prendre una decisió important. Tot plegat, però, no serà gens fàcil.
Sigui com sigui, aquestes són només algunes píndoles de tot el que pot passar aquesta setmana a Com si fos ahir. A partir de dilluns al migdia, comencen les seves històries de nou.