Els drames de la colla de Com si fos ahir continuen. Els guionistes de la sèrie diària de TV3 han decidit posar a prova els seus protagonistes que han iniciat la novena temporada amb tota mena de problemes de salut. Algú podria pensar que és una curiositat, però el que els hi passa als amics és d’allò més peculiar. La Sílvia (Montse Germán) té un seguit de problemes que encara no tenen diagnòstic, més enllà de les aventures i trapelleries del Francesc (Eduard Buch) i l’Ona. L’Andreu (Marc Cartes) intenta resoldre els conflictes després d’haver mentit per ajudar una dona gran amb principis d’Alzheimer i la Gina (Meritxell Huertas) continua patint per la lesió de l’orella. Ara bé, els més joves de la sèrie tampoc ho estan passant gens bé.
El dilema de la Naiara: un xicot bo o un noi amb un passat tèrbol?
La Naiara (Daniela Brown) s’ha convertit en una de les protagonistes de les últimes temporades de Com si fos ahir. En l’anterior, la seva investigació del negoci de Ferni (Francesc Cuéllar) va portar-la a formar part d’una trama de tràfic de drogues que podria haver acabat amb el seu futur de Mossa d’Esquadra. Un cop el noi va marxar de Barcelona, ella va iniciar una relació amb el Karim (Moha Amazian), el seu company d’acadèmia i un bon jan sense problemes.
El conflicte, però, ha esclatat aquesta novena temporada. Quan ningú ho esperava el Ferni va reaparèixer per recuperar la seva vida. Allunyat dels negocis il·legals, sembla que vol fer les coses bé per recuperar la relació la confiança de la Naiara. Tot i que la noia en un principi va evitar-ho, els records del que van tenir han estat més forts, portant-la a obrir un debat sobre què volia fer. La solució? Deixar-los a tots dos i anar-se’n a la comissaria de Tàrrega uns mesos per aclarir-se. Ara tots dos nois estan emprenyats amb el món i volen demostrar-li a la Naiara que són l’opció correcta. Qui ho aconseguirà?
El Ferni demana ajuda desesperadament
Pel caràcter de la Naiara, sortir amb un noi com el Ferni sembla l’opció més clara. Tot i això, cal tenir en compte els ambients conflictius pels quals es movia aquest noi abans de voler posar ordre dins la seva vida de festa, droga i negocis tèrbols. Durant aquests últims capítols, els fans del Comsi l’han pogut veure canviat, amb els peus a terra i treballant per a una empresa que entrega paquets a domicili. A més a més, el Ferni ha recuperat la relació amb la seva família en un moment molt delicat perquè la seva mare està malalta a l’hospital.
En el comiat de la Naiara i el Ferni hi va haver petons, cosa que amb el Karim no va passar -cal recordar que el noi els va enxampar en directe- i això fa pensar que hi ha esperança per a aquesta parella. De fet, en el capítol d’aquest dimarts 14 d’octubre, el Ferni ha pres una decisió sorprenent i ha buscat l’ajuda d’una persona que no vol saber res d’ell. Com que la Naiara ha marxat, el seu germà, el Toni petit (Oriol Cervera) està fent mans i mànigues per pagar el lloguer, organitzar la seva vida i suportar les trucades del Karim que només vol saber com està la seva germana. Per això, quan avui el Ferni ha trucat a la porta, la seva cara ha estat un poema.
El Ferni busca ajuda per fer les coses bé
En un primer moment, quan ha obert la porta, s’ha trobat un noi que no coneixia. Cal dir que el Toni petit mai ha vist en persona el Ferni i quan s’ha presentat, la seva primera intenció ha estat tancar-li la porta a la cara. Després de sentir la seva petició, en què de manera desesperada li ha demanat diners perquè no pot pagar el lloguer del mes i no pot parlar-ho amb la Naiara, el Toni petit ha rebutjat la idea completament. L’home que ha provocat que la seva germana surti de Barcelona cames ajudeu-me ara vol la seva ajuda?
Segons explica, amb el sou del mes no arribar per pagar-ho tot i ara vol fer les coses bé, sense negocis ni estratègies del seu passat. Com el germà del Ferni s’hi ha negat, creu que amb el Toni petit tindrà més sort. Aconseguirà que s’estovi? La primera resposta ha estat molt clara: ni ell ni la Naiara el poden treure dels seus problemes. Després de la seva conversa, el Ferni ha continuat amb la seva jornada de feina quan un altre noi l’ha interceptat. Resulta que també formava part del cercle del passat del Ferni i li ha oferit fer un parell d’entregues de droga per aconseguir els diners que necessita.
Tot i pensar-s’ho diversos cops i estar a punt d’acceptar, ha acabat rebutjant la petició. Sembla que per fi vol fer les coses bé, però amb aquest personatge mai se sap. Caldrà estar atents aquesta setmana a la sèrie de TV3 per saber si cometrà alguna bogeria que ho espatlli tot un altre cop.