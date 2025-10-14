‘Vintage’ estrena temporada a TV3 amb bona audiència i millors crítiques

3Cat ha estrenat la segona temporada de Vintage en el prime time de dilluns, una aposta que demostra com estan d’agraïts a l’èxit i bona rebuda que van rebre els primers capítols d’aquesta comèdia adulta. Doncs l’audiència ha respost i de quina manera, tenint en compte que els han fet líders amb un bon 15,9% de quota i 226 mil teleespectadors. Són molts els catalans que han volgut saber com continuaven les aventures d’aquesta parella de boomers, formada per l’Abel Folk i el Lluís Villanueva, i tot han estat bones paraules.
A través de les xarxes socials, a més a més, han aplaudit moltíssim la interpretació dels protagonistes i el guió d’una sèrie divertida que va dirigida cap a tots aquells “que escolten els àudios amb l’altaveu i a 1X”, “que la càmera del seu mòbil no té 0,5”, “que sempre duen monedes per a la màquina” i “que acaben trucant després de dos missatges”. La ficció continua agradant, sí, fins i tot en un dia amb una competència que va quedar molt enrere: La Revuelta, que va fer un 9,8% de quota de pantalla, El Hormiguero amb un 9,1% i Supervivientes que només ha fet un 6,3%.
Què han dit els teleespectadors de Vintage?
“Abel Folk està pletòric, es menja la pantalla en el seu paper com a protagonista a Vintage. Interpreta a Paco, un boomer que s’ha d’adaptar al nou món. Feia molt que no reia tant amb una sitcom catalana, en volem moltes més!! Tenim molt talent a casa nostra“, han escrit a X (l’antic Twitter).
“Que bona és Vintage, finíssima“, “La millor sèrie de TV3 des de fa molts anys! Quin repartiment!” i “Que bona és Vintage, que bona” resumeixen perfectament l’aplaudiment generalitzat i unànime que s’ha pogut llegir de l’audiència.
Abel Folk està pletòric, es menja la pantalla en el seu paper com a protagonista a Vintage.— Aniol Sala (@aniolsp) October 13, 2025
Interpreta a Paco, un boomer, que s’ha d’adaptar al nou món.
Feia molt que no reia tant amb una sitcom catalana, en volem moltes més!! Tenim molt talent a casa nostra. #vintage3cat pic.twitter.com/Dpwr4UnngC
Que bona és #vintage3cat , finíssima— laCATxonda (@laCATxonda) October 13, 2025
La millor sèrie de TV3 des de fa molts anys! Quin repartiment! 😍😍😍#Vintage3Cat— RUTICHI (@RuthSegado) October 13, 2025
Que bona és #Vintage3Cat, que bona.— Ferran Montardit (@FerranMontardit) October 13, 2025
I què ha fet La 2 Cat en l’estrena de la seva nova vida més catalanitzada?
Hem destacat quines audiències van fer els altres programes que s’emetien a la mateixa hora. Però La 2 Cat va esgarrapar alguna cosa en la seva primera nit catalanitzada? Doncs no gaire, tenint en compte que només va fer un 7,4% malgrat emetre una pel·lícula tan bona com El Padrino 2.
El cafè d’idees de Gemma Nierga estrena nova etapa, però s’ha d’acontentar amb un 0,7% del share. Això s’explica, potser, perquè a aquella hora la competència és ferotge amb el 13,6% de La hora de La 1 i el 12,4% de Matins a TV3. I després? La gran estrena del matí era la del programa nou anomenat L’Altaveu al pati millora la xifra amb un 3,3%, mentre que Saber y ganar és dels programes més vistos del dia per a la cadena amb un 6,9%. L’Altaveu de Danae Boronat es queda amb un 2,4% en la seva tercera temporada, així que una xifra bastant discreta.
Malas lenguas ha fet un 6,9%, Cifras y letras un 4,8% i el cinema, com dèiem, un 7,4%. Per tant, La 2 es transforma a La 2 Cat amb el 70% de la programació en català… però el primer dia continuen guanyant -encara que molt discretament- els programes que emeten en castellà. Queda molt camí a recórrer, això queda clar.