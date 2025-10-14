Missing 'path' query parameter
El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
‘Vintage’ estrena temporada a TV3 amb bona audiència i millors crítiques
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/10/2025 10:10

3Cat ha estrenat la segona temporada de Vintage en el prime time de dilluns, una aposta que demostra com estan d’agraïts a l’èxit i bona rebuda que van rebre els primers capítols d’aquesta comèdia adulta. Doncs l’audiència ha respost i de quina manera, tenint en compte que els han fet líders amb un bon 15,9% de quota i 226 mil teleespectadors. Són molts els catalans que han volgut saber com continuaven les aventures d’aquesta parella de boomers, formada per l’Abel Folk i el Lluís Villanueva, i tot han estat bones paraules.

Et pot interessar

A través de les xarxes socials, a més a més, han aplaudit moltíssim la interpretació dels protagonistes i el guió d’una sèrie divertida que va dirigida cap a tots aquells “que escolten els àudios amb l’altaveu i a 1X”, “que la càmera del seu mòbil no té 0,5”, “que sempre duen monedes per a la màquina” i “que acaben trucant després de dos missatges”. La ficció continua agradant, sí, fins i tot en un dia amb una competència que va quedar molt enrere: La Revuelta, que va fer un 9,8% de quota de pantalla, El Hormiguero amb un 9,1% i Supervivientes que només ha fet un 6,3%.

L'estrena de temporada ha agradat molt - TV3
L’estrena de temporada ha agradat molt | TV3
Vintage triomfa a TV3 i torna a liderar en l'estrena de la segona temporada - 3Cat
Vintage triomfa a TV3 i torna a liderar en l’estrena de la segona temporada | 3Cat

Què han dit els teleespectadors de Vintage?

Abel Folk està pletòric, es menja la pantalla en el seu paper com a protagonista a Vintage. Interpreta a Paco, un boomer que s’ha d’adaptar al nou món. Feia molt que no reia tant amb una sitcom catalana, en volem moltes més!! Tenim molt talent a casa nostra“, han escrit a X (l’antic Twitter).

Que bona és Vintage, finíssima“, “La millor sèrie de TV3 des de fa molts anys! Quin repartiment!” i “Que bona és Vintage, que bona” resumeixen perfectament l’aplaudiment generalitzat i unànime que s’ha pogut llegir de l’audiència.

I què ha fet La 2 Cat en l’estrena de la seva nova vida més catalanitzada?

Hem destacat quines audiències van fer els altres programes que s’emetien a la mateixa hora. Però La 2 Cat va esgarrapar alguna cosa en la seva primera nit catalanitzada? Doncs no gaire, tenint en compte que només va fer un 7,4% malgrat emetre una pel·lícula tan bona com El Padrino 2.

El cafè d’idees de Gemma Nierga estrena nova etapa, però s’ha d’acontentar amb un 0,7% del share. Això s’explica, potser, perquè a aquella hora la competència és ferotge amb el 13,6% de La hora de La 1 i el 12,4% de Matins a TV3. I després? La gran estrena del matí era la del programa nou anomenat L’Altaveu al pati millora la xifra amb un 3,3%, mentre que Saber y ganar és dels programes més vistos del dia per a la cadena amb un 6,9%. L’Altaveu de Danae Boronat es queda amb un 2,4% en la seva tercera temporada, així que una xifra bastant discreta.

Gemma Nierga ha promocionat la nova vida de La 2 Cat
Gemma Nierga ha promocionat la nova vida de La 2 Cat

Malas lenguas ha fet un 6,9%, Cifras y letras un 4,8% i el cinema, com dèiem, un 7,4%. Per tant, La 2 es transforma a La 2 Cat amb el 70% de la programació en català… però el primer dia continuen guanyant -encara que molt discretament- els programes que emeten en castellà. Queda molt camí a recórrer, això queda clar.

2Cat TV3

Més notícies
Notícia: El 2Cat de RTVE Catalunya començarà a emetre&#8217;s el pròxim 13 d&#8217;octubre
Comparteix
RTVE presenta l'estrena de La 2 Catalunya (2Cat) el pròxim mes d'octubre
Notícia: Canvis tecnològics i tensió política: la tempesta perfecta a TV3
Comparteix
Veus històriques de la cadena de televisió pública catalana analitzen la crisi interna i l'allau de crítiques de les darreres setmanes
Notícia: Aquest és el passat a TV3 d&#8217;un dels nous fitxatges de &#8216;Com si fos ahir&#8217;
Comparteix
És una cara coneguda de les sèries de la cadena pública catalana
Notícia: Una estelada que ha estat a punt de fer caure un anunci de TV3
Comparteix
L'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha denunciat públicament que la cadena havia "censurat" el vídeo promocional d'una fira perquè hi apareixia aquesta bandera, però la direcció diu que l'emetran íntegrament

Comparteix

Icona de pantalla completa
Missing 'path' query parameter