Una estelada que ha estat a punt de fer caure un anunci de TV3

TV3 encadena una acusació greu rere una altra. Han passat pocs dies des que el Comitè d’Empresa publiqués un comunicat de denúncia contra la direcció de la cadena, ja que deien que havien posposat l’emissió d’un documental del Sense Ficció sobre suposades pressions a treballadors de l’ACA per signar informes favorables a la construcció en zones inundables. Ara, és l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm qui se suma a aquesta campanya sagnant contra la televisió pública. En aquest cas, el consistori els acusa d’haver “censurat” l’anunci que han preparat per a promocionar la Fira de Guilleries del tercer cap de setmana d’octubre: “TV3 no ha volgut emetre aquest espot”.
A través del seu perfil de X (l’antic Twitter), publiquen el vídeo original i asseguren que la cadena no el vol emetre perquè un dels gegants apareix amb una estelada penjada en un dels frames: “TV3 demana eliminar la imatge del gegant del General Moragues amb l’estelada, no han volgut emetre aquest espot. L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm retira l’espot en desacord amb aquesta censura“, escriuen en aquest vídeo denúncia.
📺 L’anunci que ens ha censurat TV3 pic.twitter.com/Qqh2dtr58c— Sant Hilari Sacalm (@santhilari) October 9, 2025
TV3 assegura que sí que s’emetrà aquest anunci
El Món ha parlat amb fonts de TV3 que ens asseguren que, dilluns vinent, l’anunci de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm “s’emetrà íntegrament tal com està -amb l’estelada inclosa-“. Llavors, què és el que ha passat? Ens expliquen que, com és habitual en aquests casos, el Departament Comercial havia aturat l’emissió de l’anunci quan havia vist l’estelada perquè pot considerar-se un símbol polític que no pot publicitar-se segons l’article 93 de La Llei 7/2010, de 31 de març, Llei General de la Comunicació Audiovisual (LGCA).
La caiguda d’aquest espot havia passat desapercebuda per la direcció de la cadena, que no pot estar pendent del centenar de peticions que els arriben cada dia. Després de la denúncia de l’Ajuntament, però, haurien estat analitzant el cas en concret i s’haurien adonat que, en aquest espot, la bandera no ve a reivindicar la independència de Catalunya sinó que simplement forma part de l’imaginari de la tradició i les escenes de cultura popular. Per tant, no hi hauria cap problema a emetre’s.
“L’anunci està programat i s’emetrà sense cap canvi“. L’únic hàndicap amb què s’havien trobat, el que dèiem, que aquesta llei impedeix la publicitat política sempre que aparegui un símbol amb aquesta voluntat. En aquest cas, consideren que no pot fer-se cap lectura més enllà. Simplement, s’havia descartat l’anunci “amb la llei a la mà”. Les lectures de la llei poden ser més laxes i, finalment, s’ha decidit aplicar-la amb una lectura més receptiva. No són imatges gravades expressament i amb la voluntat de reivindicar fer la independència de Catalunya, així que el símbol polític ha acabat sent admissible i s’ha demanat que s’emeti tal qual amb totes les escenes.
Les xarxes socials es posicionen a favor de l’Ajuntament en aquesta denúncia contra TV3
Com era d’esperar, aquesta acusació ha aixecat moltíssima polseguera i són moltíssims els usuaris que han començat a atacar TV3 abans de saber que sí que l’emetrien. Els han dit de tot, però el missatge més repetit és que la cadena “ha perdut moltíssim” i de tot això se’n diu “el 155“: “TV3 era una estructura d’estat i ara la volen convertir en Antena 3. Tot allò que faci olor de catalanitat ara no els agrada gens“.
Ara sembla molt fàcil i gratuït acusar-los d’haver-se espanyolitzat. El culpable a qui assenyala la gran majoria? El president Salvador Illa i la pressió que diuen que exerceix cap a TV3: “Els socialistes poden semblar diferents del PP, però en el fons són la mateixa cosa… espanyolistes”.
Un altre enrenou que pretén malmetre la imatge de la televisió pública, que continua defensant-se enmig d’aquesta tempesta que sembla no tenir fi. L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ja ha estat informat de la decisió final de TV3, però de moment en el seu perfil a X només trobem el vídeo de denúncia que encara no han eliminat.